Kerékpár: Pogacar negyedszer is győzött, elvitte az összetetett is a Romandiai körversenyen

Tadej Pogacar összetett sikerével zárult a Nyugat-Svájcban rendezett Romandiai körverseny, amelynek ötödik szakaszát is a szlovén világbajnok nyerte meg – a viadal hatodik versenynapján a negyedik győzelmét aratta.
Részletek hamarosan!
KERÉKPÁR
ROMANDIAI KÖRVERSENY, 5. SZAKASZ (Lucens–Leysin, 178.2 km)
1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:18:52 óra
2. Florian Lipowitz (német, Red Bull BORA-hansgrohe) 3 másodperc hátrány
3. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull BORA-hansgrohe) 7 mp h.
...69. Valter Attila (Bahrain Victorious) 10:31 p h.
AZ ÖSSZETETT VÉGEREDMÉNYE
1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 20:05:52 óra
2. Florian Lipowitz (német, Red Bull BORA-hansgrohe) 42 mp h.
3. Lenny Martinez (francia, Bahrain Victorious) 2:44 p h.
...75. Valter Attila (Bahrain Victorious) 1:05:24 óra h.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik