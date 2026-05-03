Az Ferencvárosé lett a bronzérem a női kézilabda Magyar Kupában

KÉZILABDA

NŐI MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA

A 3. HELYÉRT

FTC-Rail Cargo Hungaria–Motherson Mosonmagyaróvári KC 34–30 (19–18)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nehéz lehetett motivációt találni a ferencvárosiaknak a női kézi-MK négyes döntőjének vasárnapjára, miután az egy nappal korábban megrendezett elődöntőben 32–28-as vereséget szenvedtek a rivális Győrtől. A fővárosi együttes sorozatban 2022 és 2025 között négyszer emelhette a magasba a trófeát, ez a sorozata szakadt meg a mostani kiírásban.

A Mosonmagyaróvár elleni bronzmeccs első félidejében mintha az látszott volna, hogy az idény érdemi része az ETO elleni vereséggel véget ért volna neki. A hosszú sérültlista persze nem könnyítette meg Jesper Jensen és a bevethető játékosok dolgát, a két fiatal tehetség közül Szeibert Anna már az 5. percben a pályára került, miután Emily Vogel kiállítást kapott. A hírek szerint szintén nem százszázalékos Angela Malestein keveset volt a pályán, a jobbszélső Balázs Bítia gólokkal hálálta meg a bizalmat.

Az 5–3-as Fradi-vezetésből hamar 7–5-ös óvári lett, Tóth Gabriella és Falusi-Udvardi Laura is belőtte a helyzeteit. Csatlós Csenge 6. védése igencsak látványosra sikeredett Vilde Ingstad ziccerénél – a kapus a végtagjait a levegőben széttárva, kézzel védte a norvég beálló lövését.

Klujber Katrint irányítani is láthattuk, amikor az ismét hatalmas terhet a vállára vevő Simon Petra kisebb pihenőre szorult. A szünet előtt a zöld-fehérek visszafordították a meccset, a 19–18-as gólpárbajt ők nyerték meg.

A térfélcserét követően a Mosonmagyaróvár rengeteget hibázott, amit a még így megtörve-megfogyatkozva is nagyobb játékerőt képviselő FTC kegyetlenül kihasznált. A 45. percben már 29–21-es előnyben volt, de a hajrá mégis szoros lett, az MKC visszajött mínusz háromra. Ha nincs Janurik Kinga védése, négy perccel a vége előtt még kisebb lehetett volna a különbség.

A hajrában Klujber előbb hetesből, majd akcióból is eredményes volt, amivel lezárta a meccset. A Fradi 34–30-ra legyőzte a Mosonmagyaróvárt és megszerezte a bronzérmet.