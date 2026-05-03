A volt Loki-csatár góljával verte a Dortmundot a Mönchengladbach

Minden statisztikai mutatóban felülmúlta az osztályozós helyen álló St. Paulit a Mainz a német Bundesliga 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén. Az első játékrész lefújásakor ez nemcsak a szakértők jegyzetfüzeteiben látszott meg, hanem az eredmény alakulásán is: a vendégek Phillip Tietz góljával már a 6. percben megszerezték a vezetést, hogy aztán a félidő hajrájában Phillipp Mwene kétgólosra növelje az előnyt.

A második félidőben Sheraldo Becker és Mwene is közel járt ahhoz, hogy megszerezze a látogatók harmadik gólját, dacára annak, hogy a kétgólos hátrányban lévő házigazdák támadtak többet. A 87. percben aztán meglett a hamburgiak erőfeszítésének eredménye: a csereként beálló Martijn Kaars ragyogó labdát adott Abdoulie Ceesaynak, a gambiai center pedig szép átvétel után a kapuba továbbított. A hosszabbításban a mainzi kapus, Daniel Batz bravúrjára is szükség volt, hogy csapata megtartsa az eredményt – a rajna-pfalziak 2–1-es győzelmükkel hárommeccses nyeretlenségi sorozatnak vetettek véget.

Közlekedési problémák miatt némi késéssel kezdődött Mönchengladbachban a „csikók” és a Borussia Dortmund csatája. Az első félidőben nem rágták tövig a körmeiket a nézők az izgalomtól, mindössze egy jól eltalált Haris Tabakovic-lövés okozott némi nyugtalanságot a vendégdrukkerek soraiban, ám Gregor Kobel hatalmasat védett.

Az egykor Debrecenben és Diósgyőrben is megforduló bosnyák-svájci csatárnak a második félidő elején is megvolt a helyzete, de ezúttal nem talált kaput, lövése centikkel az oldalsó léc mellett zúgott el. Harmadjára viszont már nem hibázott: a 88. percben Rocco Reitz beadását vágta a kapuba, ezzel megnyerte csapatának a mérkőzést. A 31 éves játékosnak ez volt a 12. bajnoki gólja az idényben. 1–0

NÉMET BUNDESLIGA

32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

St. Pauli–Mainz 1–2 (Ceesay 87., ill. Tietz 6., Mwene 40.)

Mönchengladbach–Borussia Dortmund 1–0 (Tabakovic 88.)

19.30: Freiburg–Wolfsburg (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Bayer Leverkusen–RB Leipzig 4–1 (Schick 25., 76., 89., Tella 45., ill. Baumgartner 80.)

Bayern München–Heidenheim 3–3 (Goretzka 44., 57., Olise 90+10., ill. Zivzivadze 22., 76., Dinkci 31.)

Eintracht Frankfurt–Hamburger SV 1–2 (Uzun 48., ill. Grönbaek 51., F. Vieira 59.)

Kiállítva: Kristensen (Frankfurt, 90+12.)

Hoffenheim–VfB Stuttgart 3–3 (Kramaric 8., 49., Touré 23., ill. Führich 20., Demirovic 64., T. Tomás 90+5.)

Kiállítva: Karazor (Stuttgart, 69.)

Union Berlin–1. FC Köln 2–2 (Rothe 73., Burcu 89., ill. Bülter 33., El-Mala 61.)

Werder Bremen–Augsburg 1–3 (Schmid 64., ill. Kade 24., 45+3., Jakic 69.)