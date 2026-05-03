A volt Loki-csatár góljával verte a Dortmundot a Mönchengladbach

2026.05.03. 19:40
Haris Tabakovic a gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)
St. Pauli Bundesliga FSV Mainz
Izgalmas hajrát hozó mérkőzésen 2–1-re nyert a Mainz a St. Pauli otthonában a német első osztályú labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának első vasárnapi összecsapásán, aztán a Borussia Mönchengladbach a 88. percben szerzett Haris Tabakovic-góllal nyert odahaza a Dortmund ellen.

Minden statisztikai mutatóban felülmúlta az osztályozós helyen álló St. Paulit a Mainz a német Bundesliga 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén. Az első játékrész lefújásakor ez nemcsak a szakértők jegyzetfüzeteiben látszott meg, hanem az eredmény alakulásán is: a vendégek Phillip Tietz góljával már a 6. percben megszerezték a vezetést, hogy aztán a félidő hajrájában Phillipp Mwene kétgólosra növelje az előnyt.

A második félidőben Sheraldo Becker és Mwene is közel járt ahhoz, hogy megszerezze a látogatók harmadik gólját, dacára annak, hogy a kétgólos hátrányban lévő házigazdák támadtak többet. A 87. percben aztán meglett a hamburgiak erőfeszítésének eredménye: a csereként beálló Martijn Kaars ragyogó labdát adott Abdoulie Ceesaynak, a gambiai center pedig szép átvétel után a kapuba továbbított. A hosszabbításban a mainzi kapus, Daniel Batz bravúrjára is szükség volt, hogy csapata megtartsa az eredményt – a rajna-pfalziak 2–1-es győzelmükkel hárommeccses nyeretlenségi sorozatnak vetettek véget.

Közlekedési problémák miatt némi késéssel kezdődött Mönchengladbachban a „csikók” és a Borussia Dortmund csatája. Az első félidőben nem rágták tövig a körmeiket a nézők az izgalomtól, mindössze egy jól eltalált Haris Tabakovic-lövés okozott némi nyugtalanságot a vendégdrukkerek soraiban, ám Gregor Kobel hatalmasat védett.

Az egykor Debrecenben és Diósgyőrben is megforduló bosnyák-svájci csatárnak a második félidő elején is megvolt a helyzete, de ezúttal nem talált kaput, lövése centikkel az oldalsó léc mellett zúgott el. Harmadjára viszont már nem hibázott: a 88. percben Rocco Reitz beadását vágta a kapuba, ezzel megnyerte csapatának a mérkőzést. A 31 éves játékosnak ez volt a 12. bajnoki gólja az idényben. 1–0

NÉMET BUNDESLIGA
32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
St. Pauli–Mainz 1–2 (Ceesay 87., ill. Tietz 6., Mwene 40.)
Mönchengladbach–Borussia Dortmund 1–0 (Tabakovic 88.)
19.30: Freiburg–Wolfsburg (Tv: Arena4)

Szombaton játszották
Bayer Leverkusen–RB Leipzig 4–1 (Schick 25., 76., 89., Tella 45., ill. Baumgartner 80.)
Bayern München–Heidenheim 3–3 (Goretzka 44., 57., Olise 90+10., ill. Zivzivadze 22., 76., Dinkci 31.)
Eintracht Frankfurt–Hamburger SV 1–2 (Uzun 48., ill. Grönbaek 51., F. Vieira 59.)
Kiállítva: Kristensen (Frankfurt, 90+12.)
Hoffenheim–VfB Stuttgart 3–3 (Kramaric 8., 49., Touré 23., ill. Führich 20., Demirovic 64., T. Tomás 90+5.)
Kiállítva: Karazor (Stuttgart, 69.)
Union Berlin–1. FC Köln 2–2 (Rothe 73., Burcu 89., ill. Bülter 33., El-Mala 61.)
Werder Bremen–Augsburg 1–3 (Schmid 64., ill. Kade 24., 45+3., Jakic 69.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München322651116–35+81 83 
2. Borussia Dortmund32207565–32+33 67 
3. RB Leipzig32195863–42+21 62 
4. Bayer Leverkusen32177866–43+23 58 
5. Stuttgart32177866–46+20 58 
6. Hoffenheim32177864–48+16 58 
7. Eintracht Frankfurt3211101157–60–3 43 
8. Freiburg311271244–52–8 43 
9. Mainz3210101244–50–6 40 
10. Augsburg321171442–56–14 40 
11. Mönchengladbach328111337–50–13 35 
12. Hamburg328101436–51–15 34 
13. Union Berlin32891537–57–20 33 
14. Werder Bremen32881637–57–20 32 
15. 1. FC Köln326111547–58–11 29 
16. St. Pauli32681827–55–28 26 
17. Wolfsburg31671841–66–25 25 
18. Heidenheim32581938–69–31 23 

 

