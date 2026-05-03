A volt Loki-csatár góljával verte a Dortmundot a Mönchengladbach
Minden statisztikai mutatóban felülmúlta az osztályozós helyen álló St. Paulit a Mainz a német Bundesliga 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén. Az első játékrész lefújásakor ez nemcsak a szakértők jegyzetfüzeteiben látszott meg, hanem az eredmény alakulásán is: a vendégek Phillip Tietz góljával már a 6. percben megszerezték a vezetést, hogy aztán a félidő hajrájában Phillipp Mwene kétgólosra növelje az előnyt.
A második félidőben Sheraldo Becker és Mwene is közel járt ahhoz, hogy megszerezze a látogatók harmadik gólját, dacára annak, hogy a kétgólos hátrányban lévő házigazdák támadtak többet. A 87. percben aztán meglett a hamburgiak erőfeszítésének eredménye: a csereként beálló Martijn Kaars ragyogó labdát adott Abdoulie Ceesaynak, a gambiai center pedig szép átvétel után a kapuba továbbított. A hosszabbításban a mainzi kapus, Daniel Batz bravúrjára is szükség volt, hogy csapata megtartsa az eredményt – a rajna-pfalziak 2–1-es győzelmükkel hárommeccses nyeretlenségi sorozatnak vetettek véget.
Közlekedési problémák miatt némi késéssel kezdődött Mönchengladbachban a „csikók” és a Borussia Dortmund csatája. Az első félidőben nem rágták tövig a körmeiket a nézők az izgalomtól, mindössze egy jól eltalált Haris Tabakovic-lövés okozott némi nyugtalanságot a vendégdrukkerek soraiban, ám Gregor Kobel hatalmasat védett.
Az egykor Debrecenben és Diósgyőrben is megforduló bosnyák-svájci csatárnak a második félidő elején is megvolt a helyzete, de ezúttal nem talált kaput, lövése centikkel az oldalsó léc mellett zúgott el. Harmadjára viszont már nem hibázott: a 88. percben Rocco Reitz beadását vágta a kapuba, ezzel megnyerte csapatának a mérkőzést. A 31 éves játékosnak ez volt a 12. bajnoki gólja az idényben. 1–0
NÉMET BUNDESLIGA
32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
St. Pauli–Mainz 1–2 (Ceesay 87., ill. Tietz 6., Mwene 40.)
Mönchengladbach–Borussia Dortmund 1–0 (Tabakovic 88.)
19.30: Freiburg–Wolfsburg (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Bayer Leverkusen–RB Leipzig 4–1 (Schick 25., 76., 89., Tella 45., ill. Baumgartner 80.)
Bayern München–Heidenheim 3–3 (Goretzka 44., 57., Olise 90+10., ill. Zivzivadze 22., 76., Dinkci 31.)
Eintracht Frankfurt–Hamburger SV 1–2 (Uzun 48., ill. Grönbaek 51., F. Vieira 59.)
Kiállítva: Kristensen (Frankfurt, 90+12.)
Hoffenheim–VfB Stuttgart 3–3 (Kramaric 8., 49., Touré 23., ill. Führich 20., Demirovic 64., T. Tomás 90+5.)
Kiállítva: Karazor (Stuttgart, 69.)
Union Berlin–1. FC Köln 2–2 (Rothe 73., Burcu 89., ill. Bülter 33., El-Mala 61.)
Werder Bremen–Augsburg 1–3 (Schmid 64., ill. Kade 24., 45+3., Jakic 69.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|32
|26
|5
|1
|116–35
|+81
|83
|2. Borussia Dortmund
|32
|20
|7
|5
|65–32
|+33
|67
|3. RB Leipzig
|32
|19
|5
|8
|63–42
|+21
|62
|4. Bayer Leverkusen
|32
|17
|7
|8
|66–43
|+23
|58
|5. Stuttgart
|32
|17
|7
|8
|66–46
|+20
|58
|6. Hoffenheim
|32
|17
|7
|8
|64–48
|+16
|58
|7. Eintracht Frankfurt
|32
|11
|10
|11
|57–60
|–3
|43
|8. Freiburg
|31
|12
|7
|12
|44–52
|–8
|43
|9. Mainz
|32
|10
|10
|12
|44–50
|–6
|40
|10. Augsburg
|32
|11
|7
|14
|42–56
|–14
|40
|11. Mönchengladbach
|32
|8
|11
|13
|37–50
|–13
|35
|12. Hamburg
|32
|8
|10
|14
|36–51
|–15
|34
|13. Union Berlin
|32
|8
|9
|15
|37–57
|–20
|33
|14. Werder Bremen
|32
|8
|8
|16
|37–57
|–20
|32
|15. 1. FC Köln
|32
|6
|11
|15
|47–58
|–11
|29
|16. St. Pauli
|32
|6
|8
|18
|27–55
|–28
|26
|17. Wolfsburg
|31
|6
|7
|18
|41–66
|–25
|25
|18. Heidenheim
|32
|5
|8
|19
|38–69
|–31
|23