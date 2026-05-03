NB I: Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–4

NB II: szögletből szerzett góllal vezet a BVSC, előnyben a Misleny és a Kövesd – élő eredménykövető a 28. forduló mérkőzéseiről!

2026.05.03. 16:50
Hét mérkőzést játszanak vasárnap a labdarúgó NB II 28. fordulójában. A második helyen álló Honvéd Szegeden, míg a harmadik Kecskemét Kozármislenyben lép pályára, és ha a kispestiek ma legalább annyi pontot gyűjtenek, mint a lila-fehérek, Feczkó Tamásék már a feljutást ünnepelhetik. Az alsóházban a négy pont levonással sújtott Tiszakécske a kiesésre álló Békéscsabát, a Soroksár az Ajkát fogadja, míg az utolsó pozícióban lévő Szentlőrinc Karcagon lép pályára. Ezeken kívül még Mezőkövesd–Csákvár és BVSC–Videoton találkozókat is rendeznek. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

17.00-kor kezdődött: 
BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár 1–0 (Dénes A. 37.)  – szünet– ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre 0–0 – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Kecskeméti TE 1–0 (Zamostny 15.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár 1–0 (Helembai 34., öngól ) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC 0–0 – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Szentlőrinc 0–0 szünet– ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

19.00: Soroksár SC–FC Ajka

Április 27., hétfő
20.00: Vasas FC–Budafoki MTE (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
A FORDULÓ ELŐTT		MGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC27184553–20+3358
  2. Budapest Honvéd27174645–21+2455
  3. Kecskeméti TE27153946–33+1348
  4. Mezőkövesd27127835–31+443
  5. Csákvár271010741–36+540
  6. Videoton FC Fehérvár27109835–27+839
  7. Kozármisleny27109832–37–539
  8. Karcagi SC27981028–37–935
  9. BVSC-Zugló271041330–28+234
10. FC Ajka271031421–32–1133
11. Szeged-Csanád GA27881126–33–732
12. Tiszakécske*27891033–42–929
13. Soroksár SC27691235–43–827
14. Budafoki MTE27671427–44–1725
15. Békéscsaba275101225–38–1325
16. Szentlőrinc274121130–40–1024
*A Tiszakécskétől 4 pontot levontak.


 

 

 



 

 


 

 

 

