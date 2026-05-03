NB II: szögletből szerzett góllal vezet a BVSC, előnyben a Misleny és a Kövesd – élő eredménykövető a 28. forduló mérkőzéseiről!

Hét mérkőzést játszanak vasárnap a labdarúgó NB II 28. fordulójában. A második helyen álló Honvéd Szegeden, míg a harmadik Kecskemét Kozármislenyben lép pályára, és ha a kispestiek ma legalább annyi pontot gyűjtenek, mint a lila-fehérek, Feczkó Tamásék már a feljutást ünnepelhetik. Az alsóházban a négy pont levonással sújtott Tiszakécske a kiesésre álló Békéscsabát, a Soroksár az Ajkát fogadja, míg az utolsó pozícióban lévő Szentlőrinc Karcagon lép pályára. Ezeken kívül még Mezőkövesd–Csákvár és BVSC–Videoton találkozókat is rendeznek. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

28. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 17.00-kor kezdődött:

BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár 1–0 (Dénes A. 37.) – szünet–

Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre 0–0 – szünet –

HR-Rent Kozármisleny–Kecskeméti TE 1–0 (Zamostny 15.) – szünet –

Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár 1–0 (Helembai 34., öngól ) – szünet –

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC 0–0 – szünet –

Karcagi SC–Szentlőrinc 0–0 szünet–



19.00: Soroksár SC–FC Ajka



Április 27., hétfő

20.00: Vasas FC–Budafoki MTE (Tv: M4 Sport) A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

A FORDULÓ ELŐTT M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 27 18 4 5 53–20 +33 58 2. Budapest Honvéd 27 17 4 6 45–21 +24 55 3. Kecskeméti TE 27 15 3 9 46–33 +13 48 4. Mezőkövesd 27 12 7 8 35–31 +4 43 5. Csákvár 27 10 10 7 41–36 +5 40 6. Videoton FC Fehérvár 27 10 9 8 35–27 +8 39 7. Kozármisleny 27 10 9 8 32–37 –5 39 8. Karcagi SC 27 9 8 10 28–37 –9 35 9. BVSC-Zugló 27 10 4 13 30–28 +2 34 10. FC Ajka 27 10 3 14 21–32 –11 33 11. Szeged-Csanád GA 27 8 8 11 26–33 –7 32 12. Tiszakécske* 27 8 9 10 33–42 –9 29 13. Soroksár SC 27 6 9 12 35–43 –8 27 14. Budafoki MTE 27 6 7 14 27–44 –17 25 15. Békéscsaba 27 5 10 12 25–38 –13 25 16. Szentlőrinc 27 4 12 11 30–40 –10 24 *A Tiszakécskétől 4 pontot levontak.







