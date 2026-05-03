NB II: szögletből szerzett góllal vezet a BVSC, előnyben a Misleny és a Kövesd – élő eredménykövető a 28. forduló mérkőzéseiről!
Hét mérkőzést játszanak vasárnap a labdarúgó NB II 28. fordulójában. A második helyen álló Honvéd Szegeden, míg a harmadik Kecskemét Kozármislenyben lép pályára, és ha a kispestiek ma legalább annyi pontot gyűjtenek, mint a lila-fehérek, Feczkó Tamásék már a feljutást ünnepelhetik. Az alsóházban a négy pont levonással sújtott Tiszakécske a kiesésre álló Békéscsabát, a Soroksár az Ajkát fogadja, míg az utolsó pozícióban lévő Szentlőrinc Karcagon lép pályára. Ezeken kívül még Mezőkövesd–Csákvár és BVSC–Videoton találkozókat is rendeznek. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi mérkőzésről online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!
LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ
Cikkünk folyamatosan frissül...
17.00-kor kezdődött:
BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár 1–0 (Dénes A. 37.) – szünet– ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre 0–0 – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Kecskeméti TE 1–0 (Zamostny 15.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár 1–0 (Helembai 34., öngól ) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC 0–0 – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Szentlőrinc 0–0 szünet– ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
19.00: Soroksár SC–FC Ajka
Április 27., hétfő
20.00: Vasas FC–Budafoki MTE (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
A FORDULÓ ELŐTT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|27
|18
|4
|5
|53–20
|+33
|58
|2. Budapest Honvéd
|27
|17
|4
|6
|45–21
|+24
|55
|3. Kecskeméti TE
|27
|15
|3
|9
|46–33
|+13
|48
|4. Mezőkövesd
|27
|12
|7
|8
|35–31
|+4
|43
|5. Csákvár
|27
|10
|10
|7
|41–36
|+5
|40
|6. Videoton FC Fehérvár
|27
|10
|9
|8
|35–27
|+8
|39
|7. Kozármisleny
|27
|10
|9
|8
|32–37
|–5
|39
|8. Karcagi SC
|27
|9
|8
|10
|28–37
|–9
|35
|9. BVSC-Zugló
|27
|10
|4
|13
|30–28
|+2
|34
|10. FC Ajka
|27
|10
|3
|14
|21–32
|–11
|33
|11. Szeged-Csanád GA
|27
|8
|8
|11
|26–33
|–7
|32
|12. Tiszakécske*
|27
|8
|9
|10
|33–42
|–9
|29
|13. Soroksár SC
|27
|6
|9
|12
|35–43
|–8
|27
|14. Budafoki MTE
|27
|6
|7
|14
|27–44
|–17
|25
|15. Békéscsaba
|27
|5
|10
|12
|25–38
|–13
|25
|16. Szentlőrinc
|27
|4
|12
|11
|30–40
|–10
|24
|*A Tiszakécskétől 4 pontot levontak.
