Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–4

PL: Manchester United–Liverpool

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.05.03. 16:20
null
Szoboszlai tartja a labdát Casemiróval szemben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Pécsi Ármin Manchester United Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
A Manchester United vendégeként lép pályára a Liverpool a Premier League 35. fordulójában , amelynek kezdőjében ezúttal is ott van Szoboszlai Dominik, míg Kerkez Milos és Pécsi Ármin kispados. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő, szöveges közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
Manchester United–Liverpool 2–2 – ÉLŐ
Manchester, Old Trafford. Tv: Spíler 1. Vezeti: Darren England
MANCHESTER UNITED: Lammens – Dalot, Maguire, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha – Sesko (Diallo, a szünetben). Vezetőedző: Michael Carrick.
LIVERPOOL: Woodman – C. Jones, Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 59.) – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot.
Gólszerző: Matheus Cunha (6.), Sesko (14.), ill. Szoboszlai (47.), Gakpo (56.)

 

 

Pécsi Ármin Manchester United Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Tóth Alex nélkül is simán nyert a Bournemouth a Crystal Palace ellen

Angol labdarúgás
45 perce

Három magyarral hajt a BL-ért a Liverpool Manchesterben

Angol labdarúgás
8 órája

Könnyed sikerrel növelte előnyét a bajnokság élén az Arsenal

Angol labdarúgás
21 órája

Nagy lehetőség előtt a Tottenham: kikapott a West Ham United

Angol labdarúgás
23 órája

Újabb pontokat gyűjtött, egyre közelebb a bennmaradáshoz a Leeds

Angol labdarúgás
2026.05.01. 23:03

Premier League: új védekezési módok a pontrúgások ellen, már MMA-harcos is segít

Angol labdarúgás
2026.05.01. 16:55

„Olyan akarok lenni, mint ő” – Szoboszlait bálványozza a Liverpool tizenhét éves tehetsége

Angol labdarúgás
2026.05.01. 11:30

Arne Slot: Néha elgondolkodom, hogy nem magyar-e Szalah is...

Angol labdarúgás
2026.05.01. 10:46
Ezek is érdekelhetik