PL: Manchester United–Liverpool

A Manchester United vendégeként lép pályára a Liverpool a Premier League 35. fordulójában , amelynek kezdőjében ezúttal is ott van Szoboszlai Dominik, míg Kerkez Milos és Pécsi Ármin kispados. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő, szöveges közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

Manchester United–Liverpool 2–2 – ÉLŐ

Manchester, Old Trafford. Tv: Spíler 1. Vezeti: Darren England

MANCHESTER UNITED: Lammens – Dalot, Maguire, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha – Sesko (Diallo, a szünetben). Vezetőedző: Michael Carrick.

LIVERPOOL: Woodman – C. Jones, Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 59.) – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot.

Gólszerző: Matheus Cunha (6.), Sesko (14.), ill. Szoboszlai (47.), Gakpo (56.)