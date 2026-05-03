Továbbra sem megy a gólszerzés a Milannak, ki is kapott a Sassuolótól

Domenico Berardi, a Sassuolo egyik kulcsembere letöltötte kétmeccses eltiltását, és ezt az 5. percben góllal nyomatékosította, egy szépen kijátszott akció végén ballal a jobb alsó sarokba lőtt mintegy 15 méterről. Berardi igazi Milan-specialista, karrierje során ez már a 12. gólja volt a vörös-feketék ellen.

A 24. percben tovább romlott a Milan helyzete, Fikayo Tomori megkapta a második sárga lapját… Armand Lauirenté a második félidő elején ki is használta az emberfórt, jobblábas lövése beakadt a jobb alsóba, és a vendégek nemhogy fordítani, de szépíteni sem tudtak – a legutóbbi tíz fordulóban ez már a hatodik olyan mérkőzésük volt, amelyiken képtelenek voltak a kapuba találni.

Nem kis részben ennek következménye, hogy a Milan a legutóbbi öt fordulóban háromszor is kikapott, csupán egyszer nyert – e visszaesés akár a BL-indulásába is kerülhet.

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Sassuolo–Milan 2–0 (Berardi 5., Laurienté 47.)

Kiállítva: Tomori (24., Milan)

Később

18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)

Korábban

Bologna–Cagliari 0–0

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE

Hétfőn játsszák

18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)

Como–Napoli 0–0

Atalanta–Genoa 0–0

Pénteken játszották

Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)