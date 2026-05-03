NB I: Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–4

Továbbra sem megy a gólszerzés a Milannak, ki is kapott a Sassuolótól

K. Zs.K. Zs.
2026.05.03. 17:03
Domenico Berardi ezúttal sem kímélte a Milant (Fotó: Getty Images)
Sassuolo Milan Serie A
A Sassuolo 2–0-ra legyőzte a Milant az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 35. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Domenico Berardi, a Sassuolo egyik kulcsembere letöltötte kétmeccses eltiltását, és ezt az 5. percben góllal nyomatékosította, egy szépen kijátszott akció végén ballal a jobb alsó sarokba lőtt mintegy 15 méterről. Berardi igazi Milan-specialista, karrierje során ez már a 12. gólja volt a vörös-feketék ellen.

A 24. percben tovább romlott a Milan helyzete, Fikayo Tomori megkapta a második sárga lapját… Armand Lauirenté a második félidő elején ki is használta az emberfórt, jobblábas lövése beakadt a jobb alsóba, és a vendégek nemhogy fordítani, de szépíteni sem tudtak – a legutóbbi tíz fordulóban ez már a hatodik olyan mérkőzésük volt, amelyiken képtelenek voltak a kapuba találni.

Nem kis részben ennek következménye, hogy a Milan a legutóbbi öt fordulóban háromszor is kikapott, csupán egyszer nyert – e visszaesés akár a BL-indulásába is kerülhet.

OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Sassuolo–Milan 2–0 (Berardi 5., Laurienté 47.)
Kiállítva: Tomori (24., Milan)
Később
18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)
Korábban
Bologna–Cagliari 0–0

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Hétfőn játsszák
18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)
Como–Napoli 0–0
Atalanta–Genoa 0–0
Pénteken játszották
Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)

  1. Internazionale

34

25

4

5

80–31

+49 

79 

  2. Napoli

35

21

7

7

52–33

+19 

70 

  3. Milan

35

19

10

6

48–29

+19 

67 

  4. Juventus

34

18

10

6

57–29

+28 

64 

  5. Como

35

17

11

7

59–28

+31 

62 

  6. Roma

34

19

4

11

48–29

+19 

61 

  7. Atalanta

35

14

13

8

47–32

+15 

55 

  8. Bologna

35

14

7

14

42–41

+1 

49 

  9. Sassuolo

35

14

7

14

43–44

–1 

49 

10. Lazio

34

12

12

10

37–33

+4 

48 

11. Udinese

35

13

8

14

43–46

–3 

47 

12. Parma

34

10

12

12

25–40

–15 

42 

13. Torino

35

11

8

16

39–58

–19 

41 

14. Genoa

35

10

10

15

40–48

–8 

40 

15. Fiorentina

34

8

13

13

38–45

–7 

37 

16. Cagliari

35

9

10

16

36–49

–13 

37 

17. Lecce

35

8

8

19

24–47

–23 

32 

18. Cremonese

34

6

10

18

26–51

–25 

28 

19. Verona

34

3

10

21

23–56

–33 

19 

20. Pisa

35

2

12

21

25–63

–38 

18 

 

