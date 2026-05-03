Továbbra sem megy a gólszerzés a Milannak, ki is kapott a Sassuolótól
Domenico Berardi, a Sassuolo egyik kulcsembere letöltötte kétmeccses eltiltását, és ezt az 5. percben góllal nyomatékosította, egy szépen kijátszott akció végén ballal a jobb alsó sarokba lőtt mintegy 15 méterről. Berardi igazi Milan-specialista, karrierje során ez már a 12. gólja volt a vörös-feketék ellen.
A 24. percben tovább romlott a Milan helyzete, Fikayo Tomori megkapta a második sárga lapját… Armand Lauirenté a második félidő elején ki is használta az emberfórt, jobblábas lövése beakadt a jobb alsóba, és a vendégek nemhogy fordítani, de szépíteni sem tudtak – a legutóbbi tíz fordulóban ez már a hatodik olyan mérkőzésük volt, amelyiken képtelenek voltak a kapuba találni.
Nem kis részben ennek következménye, hogy a Milan a legutóbbi öt fordulóban háromszor is kikapott, csupán egyszer nyert – e visszaesés akár a BL-indulásába is kerülhet.
OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Sassuolo–Milan 2–0 (Berardi 5., Laurienté 47.)
Kiállítva: Tomori (24., Milan)
Később
18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)
Korábban
Bologna–Cagliari 0–0
A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Hétfőn játsszák
18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)
Como–Napoli 0–0
Atalanta–Genoa 0–0
Pénteken játszották
Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)
|1. Internazionale
34
25
4
5
80–31
+49
79
|2. Napoli
35
21
7
7
52–33
+19
70
|3. Milan
35
19
10
6
48–29
+19
67
|4. Juventus
34
18
10
6
57–29
+28
64
|5. Como
35
17
11
7
59–28
+31
62
|6. Roma
34
19
4
11
48–29
+19
61
|7. Atalanta
35
14
13
8
47–32
+15
55
|8. Bologna
35
14
7
14
42–41
+1
49
|9. Sassuolo
35
14
7
14
43–44
–1
49
|10. Lazio
34
12
12
10
37–33
+4
48
|11. Udinese
35
13
8
14
43–46
–3
47
|12. Parma
34
10
12
12
25–40
–15
42
|13. Torino
35
11
8
16
39–58
–19
41
|14. Genoa
35
10
10
15
40–48
–8
40
|15. Fiorentina
34
8
13
13
38–45
–7
37
|16. Cagliari
35
9
10
16
36–49
–13
37
|17. Lecce
35
8
8
19
24–47
–23
32
|18. Cremonese
34
6
10
18
26–51
–25
28
|19. Verona
34
3
10
21
23–56
–33
19
|20. Pisa
35
2
12
21
25–63
–38
18