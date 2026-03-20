Juhász Roland lesz a budapesti BL-döntő nagykövete – hivatalos

A háromszoros magyar, négyszeres belga bajnok védőt háromszor választották meg az év magyar labdarúgójának, és tagja volt a 44 esztendő után 2016-ban az Európa-bajnokságra kijutó és ott szereplő nemzeti csapatnak – ennek kapcsán elárulta, a BL jelentette a csúcsot a karrierjében, amíg nem adatott meg számára, hogy Eb-n játszhasson. Majd arról is szó esett, milyen meccset szeretni látni a budapesti BL-döntőben.

„De jó lenne, ha két magyart is láthatnánk a pályán! Borítékolható, hogy bármilyen párosításban csemege és örök élmény lesz a döntő, de én talán egy Liverpool–Barcelona mérkőzésnek örülnék leginkább… A Barca gyerekkori kedvenc, azt meg aligha kell részletezni, miért szorítok az angol bajnoknak. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos számára ráadásul az otthont jelenti a Puskás Aréna – szívből kívánom nekik, hogy május harmincadikán megtapasztalják, milyen érzés hazai pályán BL-döntőt játszani!”

Mint ismert, az UEFA 2026-ban a Puskás Arénában rendezi meg a Bajnokok Ligája fináléját. Az európai klubfutball csúcseseményének örömére négynapos fesztivált tartanak május 28. és 31. között a Hősök terén, amelyre a belépés díjtalan. Az eseményen interaktív programok, koncertek és DJ-k várják a minőségi kikapcsolódásra vágyókat – közölte a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. Budapest első alkalommal ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, korábban az UEFA Szuperkupa-mérkőzést (2020) és az Európa-liga fináléját (2023) rendezték meg a Puskás Arénában, s ha minden jól megy, 2028-ban vagy 2029-ben a Konferencialiga-döntő is ott lesz, ugyanis az MLSZ megpályázta a rendezést.