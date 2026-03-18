Nemzeti Sportrádió

NS-infó: Juhász Roland lesz a budapesti BL-döntő nagykövete

B. A. P.B. A. P.
2026.03.18. 13:06
A Puskás Arénában ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Információink szerint a 95-szörös magyar válogatott Juhász Roland lesz a budapesti Bajnokok Ligája-döntő hivatalos nagykövete.

A háromszoros magyar, négyszeres belga bajnok védőt háromszor választották meg az év magyar labdarúgójának, és tagja volt a 44 esztendő után 2016-ban az Európa-bajnokságra kijutó és ott szereplő nemzeti csapatnak.

Mint ismert, az UEFA 2026-ban a Puskás Arénában rendezi meg a Bajnokok Ligája döntőjét. Az európai klubfutball csúcseseményének örömére négynapos fesztivált tartanak május 28. és 31. között a Hősök terén, amelyre a belépés díjtalan. Az eseményen interaktív programok, koncertek és DJ-k várják a minőségi kikapcsolódásra vágyókat – közölte a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. Budapest első alkalommal ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének. A május 30-i fináléhoz kapcsolódóan tartják meg a Hősök terén május 28. és 31. között a Bajnokok Fesztiválját.

Korábban megírtuk, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség oldalán már lehet jegyeket igényelni a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre.

Juhász Roland (Fotó: Szabó Miklós)

 

