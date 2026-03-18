NS-infó: Juhász Roland lesz a budapesti BL-döntő nagykövete

Mint ismert, az UEFA 2026-ban a Puskás Arénában rendezi meg a Bajnokok Ligája döntőjét. Az európai klubfutball csúcseseményének örömére négynapos fesztivált tartanak május 28. és 31. között a Hősök terén, amelyre a belépés díjtalan. Az eseményen interaktív programok, koncertek és DJ-k várják a minőségi kikapcsolódásra vágyókat – közölte a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. Budapest első alkalommal ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének. A május 30-i fináléhoz kapcsolódóan tartják meg a Hősök terén május 28. és 31. között a Bajnokok Fesztiválját.

Korábban megírtuk, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség oldalán már lehet jegyeket igényelni a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre.