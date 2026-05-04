Keddi sportműsor: az Arsenal vagy az Atlético Madrid bejut a BL-döntőbe

MÁJUS 5., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

FÉRFIAK, A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

18.00: Magyarország–Svédország

JÉGKORONG

DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG

19.30: Kazahsztán–Lengyelország, Sosnowiec (Tv: Sport2)

DIVÍZIÓ 1/B-S VILÁGBAJNOKSÁG

13.30: Észtország–Kína, Sencsen (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

15.30: nők, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK

18.45: TSV Hannover-Burgdorf (német)–SG Flensburg-Handewitt (német) (Tv: Sport1)

20.45: THW Kiel (német)–RK Nexe (horvát) (Tv: Sport1)

20.45: FC Porto (portugál)–MT Melsungen (német)

20.45: HC Vardar (északmacedón)–Montpellier HB (francia)

FÉRFI EURÓPA-KUPA

11.00: a döntő sorsolása, Bécs

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HunTherm (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban! – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: Felajánlott jegy: 200 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs-2/)

FÉRFI NB I

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

18.00: Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Sopron KC–Alba Fehérvár

NBA, RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ

Szerda, 2.30: Oklahoma City Thunder–Los Angeles Lakers (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1067 (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, RÓMA

10.00: férfi egyes, selejtező, 2. forduló; női egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló

Benne 10.00 után: Gálfi Dalma–Julia Grabher (osztrák, 24.)

Benne 11.30 után: Bondár Anna–Cseng Csin-ven (kínai)

VÍZILABDA

NŐI VILÁGKUPA-SELEJTEZŐ, ROTTERDAM

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. FORDULÓ

15.45: Magyarország–Japán

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Kiakadtak a szurkolók, mert a csapat legdrágább játékosa utazgat a rehabilitáció alatt

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: Kézilabda-összefoglaló Marosán Györggyel. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: legendás sportolókkal készült beszélgetések az évezred elejéről – Palotai Károly, Zsivótzky Gyula, Kulcsár Gergely, Igaly Diána

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás

13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Baráth Botond, a Vasas játékosa érkezik a stúdióba

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Göbölyös Gábor, Somogyi Zsolt, Bobory Balázs

17.00: A 2001-es BL-döntő története

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A 2026-os labdarúgó-világbajnokság F-csoportjának bemutatása

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Közvetítés az NKA Universitas Pécs–DVTK női kosárlabda bajnoki döntő 3. mérkőzéséről. Kommentátor: Nyáguly Gergely és Balogh Balázs, szakkommentátor: Károlyi Andrea

20.00: Kiderül, melyik csapat lesz az egyik résztvevője a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőnek – BL-előzetes

20.15: A hétvégén új elnököt választ a Magyar Cselgáncsszövetség – bemutatjuk a jelölteket

21.00: Lukas Podolski 40 évesen is gyűjti a trófeákat

21.15: Interjú a magyar női 4x100-as atlétikai váltó tagjaival a hétvégi országos csúcsról

21.30: A római teniszmestertorna felvezetése

21.40: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág