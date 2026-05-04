Keddi sportműsor: az Arsenal vagy az Atlético Madrid bejut a BL-döntőbe
MÁJUS 5., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
FÉRFIAK, A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
18.00: Magyarország–Svédország
JÉGKORONG
DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG
19.30: Kazahsztán–Lengyelország, Sosnowiec (Tv: Sport2)
DIVÍZIÓ 1/B-S VILÁGBAJNOKSÁG
13.30: Észtország–Kína, Sencsen (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
VUELTA A ESPANA
15.30: nők, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK
18.45: TSV Hannover-Burgdorf (német)–SG Flensburg-Handewitt (német) (Tv: Sport1)
20.45: THW Kiel (német)–RK Nexe (horvát) (Tv: Sport1)
20.45: FC Porto (portugál)–MT Melsungen (német)
20.45: HC Vardar (északmacedón)–Montpellier HB (francia)
FÉRFI EURÓPA-KUPA
11.00: a döntő sorsolása, Bécs
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HunTherm (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
18.00: Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Sopron KC–Alba Fehérvár
NBA, RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ
Szerda, 2.30: Oklahoma City Thunder–Los Angeles Lakers (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1067 (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, RÓMA
10.00: férfi egyes, selejtező, 2. forduló; női egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló
Benne 10.00 után: Gálfi Dalma–Julia Grabher (osztrák, 24.)
Benne 11.30 után: Bondár Anna–Cseng Csin-ven (kínai)
VÍZILABDA
NŐI VILÁGKUPA-SELEJTEZŐ, ROTTERDAM
AZ 5–8. HELYÉRT, 2. FORDULÓ
15.45: Magyarország–Japán
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Kiakadtak a szurkolók, mert a csapat legdrágább játékosa utazgat a rehabilitáció alatt
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: Kézilabda-összefoglaló Marosán Györggyel. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: legendás sportolókkal készült beszélgetések az évezred elejéről – Palotai Károly, Zsivótzky Gyula, Kulcsár Gergely, Igaly Diána
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Baráth Botond, a Vasas játékosa érkezik a stúdióba
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Göbölyös Gábor, Somogyi Zsolt, Bobory Balázs
17.00: A 2001-es BL-döntő története
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A 2026-os labdarúgó-világbajnokság F-csoportjának bemutatása
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Közvetítés az NKA Universitas Pécs–DVTK női kosárlabda bajnoki döntő 3. mérkőzéséről. Kommentátor: Nyáguly Gergely és Balogh Balázs, szakkommentátor: Károlyi Andrea
20.00: Kiderül, melyik csapat lesz az egyik résztvevője a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőnek – BL-előzetes
20.15: A hétvégén új elnököt választ a Magyar Cselgáncsszövetség – bemutatjuk a jelölteket
21.00: Lukas Podolski 40 évesen is gyűjti a trófeákat
21.15: Interjú a magyar női 4x100-as atlétikai váltó tagjaival a hétvégi országos csúcsról
21.30: A római teniszmestertorna felvezetése
21.40: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág