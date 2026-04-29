MLSZ: kiderült minden... a következő bajnoki kiírásról

Az MLSZ honlapjára a napokban feltöltött dokumentum szerint az NB I-es bajnokság lebonyolítása nem változik, továbbra is háromszor 11, azaz 33 fordulót rendeznek, a fő játéknap hétvégi fordulók esetében a szombat lesz, ehhez kapcsolódóan pénteken, vasárnap és hétfőn is rendezhetnek mérkőzéseket, hétközi forduló esetén pedig a szerda lesz a fő játéknap, és itt kedden és csütörtökön is lehetnek mérkőzések. Az első bajnoki fordulót hat nappal a nyári világbajnokság döntője után, vagyis 2026. július 25-én szombaton rendezik hivatalosan – a később elkészülő sorsolás során lehet, hogy végül egy nappal hamarabb, már pénteken kezdődik az új NB I-es idény, ahogy a másodosztály küzdelmeit is e két dátum között rendezik.

Az őszi szezon december 19-ig tart az élvonalban (az ősszel 18, tavasszal 15 NB I-es fordulót rendeznek), az NB II-ben viszont már november utolsó hétvégéjén pihenőre vonulnak a csapatok. A téli szünet az NB I-ben a január 30-i hétvégéig, a másodosztályban egy héttel tovább tart.

Az utolsó, 33. fordulóra 2027. május 22-i hétvégén kerül sor, a 2004 után visszavezetett osztályozót az NB I 11. helyezettje és az NB II 2. helyezettje egy héttel később, május 29-én vívja.

A Magyar Kupa főtáblájának 1. fordulóját 2026 augusztusának első hétvégéjén, a döntőt 2027. május 8-án rendezik. Az NB I-es és az NB II-es csapatok a 3. fordulóban (szeptember 12-13.) kapcsolódnak be a Magyar Kupa küzdelmeibe.

Mint ismert, a Sporttörvény értelmében Nemzeti Ünnep napján nem lehet bajnoki vagy kupamérkőzést rendezni, ez a vonatkozás az előttünk álló idényben csak a péntekre eső október 23-án hathat a versenynaptárra.

A versenykiírás szerint a válogatott edzőtáborai, mérkőzései miatt szeptember 21. és október 6., továbbá november 9. és 17., valamint jövő év március 22. és 30. között nem rendeznek bajnoki mérkőzéseket az első két osztályban.

Az MLSZ honlapján emellett megjelent a következő idény versenykiírása is, ahonnan kiderül többek között, hogy az idény végi osztályozó – az eddigi ismereteknek megfelelően egy mérkőzésből áll, emleges pályán rendezik meg és a másodosztályú csapat lesz a pályaválasztó. Továbbá eldőlt az is, hogy ha a rendes játékidő döntetlen lesz, akkor kétszer 15 perc hosszabbítás következik, s ha továbbra sincs döntés, jönnek a tizenegyesek. Az osztályozón a fiatalszabálynak megfelelően egy 2006. január 1. után született labdarúgót kell szerepeltetnie mindkét csapatnak, akinek végig a pályán kell lennie, kivéve, ha lecserélik és a korosztályi előírásoknak megfelelő hasonló korú játékos áll be helyette, vagy ha kiállítják a fiatalt, illetve, ha már a csapata cserelehetőségei elfogytak és sérülés miatt 10 főre fogyatkozik.

Az NB II-es versenykiírásból kitűnik, hogy az új idényre módosul a másodosztályban a fiatalszabály, mégpedig úgy, hogy a csapatoknak az eddigi kettő helyett egy 2006. január 1. után született játékos mellett egy 2007. január 1. után született – a fiatalszabály kiírásának megfelelő – labdarúgót kell neveziük, s pályán tartózkodásukra az osztályozós feltételek vonatkoznak.