Nemzeti Sportrádió

Kivetette hálóját Arne Slotra az Ajax – sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
2026.05.04. 20:04
null
Arne Slot (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ajax Jordi Cruyff Arne Slot Liverpool FC
Mike Verweij, a De Telegraaf sportújságírója úgy tudja, a holland labdarúgó-élvonal 4. helyén álló Ajax Arne Slotot, a Liverpool menedzserét nézte ki a jelenlegi vezetőedző, a nyáron minden bizonnyal távozó Óscar García pótlására.

A négyszeres BEK/BL-győztes Ajaxhoz közel álló De Telegraaf-újságíró, Mike Verweij szerint merész lépésre készül Jordi Cruyff, a klub sportigazgatója: meg akarja szerezni a Liverpoolt irányító Arne Slotot.

„Úgy hallottam, érdeklődtek Slotnál – idézi Verweijt a Voetbalprimeur.nl. – Az edző azonban még mindig biztosan ül a nyeregben, szerintem a Liverpoolnál folytatja. Slotnak karrierje ezen szakaszában nem is lenne ínyére a váltás.”

A jól értesült újságíró korábban úgy vélte, Slot és a PSV-t irányító Peter Bosz esélyes a holland trénerek közül az amszterdamiak kispadjára, ám utóbbi hosszabbított az eindhoveniekkel, így kikerült a képből.

 

Ajax Jordi Cruyff Arne Slot Liverpool FC
Legfrissebb hírek

Arne Slot a manchesteri vereség után: Nem lep meg, hogy a VAR ellenünk van...

Angol labdarúgás
12 órája

Három magyarral hajt a BL-ért a Liverpool Manchesterben

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:28

„Olyan akarok lenni, mint ő” – Szoboszlait bálványozza a Liverpool tizenhét éves tehetsége

Angol labdarúgás
2026.05.01. 11:30

Arne Slot: Néha elgondolkodom, hogy nem magyar-e Szalah is...

Angol labdarúgás
2026.05.01. 10:46

Nem súlyos a sérülése, Szalah még pályára léphet a Liverpool színeiben

Angol labdarúgás
2026.04.29. 19:55

Arne Slot: Lesz még olyan meccsünk, amely után nem a bíróról kell beszélni?

Angol labdarúgás
2026.04.26. 09:25

Mumusát legyőzve tett újabb lépést a Bajnokok Ligája felé a Liverpool

Angol labdarúgás
2026.04.25. 18:00

„Ha Árminnak kellene beállnia, teljesen nyugodt lennék” – Arne Slot véleménye Pécsiről

Angol labdarúgás
2026.04.24. 11:16
Ezek is érdekelhetik