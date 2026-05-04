Kivetette hálóját Arne Slotra az Ajax – sajtóhír

A négyszeres BEK/BL-győztes Ajaxhoz közel álló De Telegraaf-újságíró, Mike Verweij szerint merész lépésre készül Jordi Cruyff, a klub sportigazgatója: meg akarja szerezni a Liverpoolt irányító Arne Slotot.

„Úgy hallottam, érdeklődtek Slotnál – idézi Verweijt a Voetbalprimeur.nl. – Az edző azonban még mindig biztosan ül a nyeregben, szerintem a Liverpoolnál folytatja. Slotnak karrierje ezen szakaszában nem is lenne ínyére a váltás.”

A jól értesült újságíró korábban úgy vélte, Slot és a PSV-t irányító Peter Bosz esélyes a holland trénerek közül az amszterdamiak kispadjára, ám utóbbi hosszabbított az eindhoveniekkel, így kikerült a képből.