Kivetette hálóját Arne Slotra az Ajax – sajtóhír
Mike Verweij, a De Telegraaf sportújságírója úgy tudja, a holland labdarúgó-élvonal 4. helyén álló Ajax Arne Slotot, a Liverpool menedzserét nézte ki a jelenlegi vezetőedző, a nyáron minden bizonnyal távozó Óscar García pótlására.
A négyszeres BEK/BL-győztes Ajaxhoz közel álló De Telegraaf-újságíró, Mike Verweij szerint merész lépésre készül Jordi Cruyff, a klub sportigazgatója: meg akarja szerezni a Liverpoolt irányító Arne Slotot.
„Úgy hallottam, érdeklődtek Slotnál – idézi Verweijt a Voetbalprimeur.nl. – Az edző azonban még mindig biztosan ül a nyeregben, szerintem a Liverpoolnál folytatja. Slotnak karrierje ezen szakaszában nem is lenne ínyére a váltás.”
A jól értesült újságíró korábban úgy vélte, Slot és a PSV-t irányító Peter Bosz esélyes a holland trénerek közül az amszterdamiak kispadjára, ám utóbbi hosszabbított az eindhoveniekkel, így kikerült a képből.
