Luís Figo, Cafu, Ivan Rakitic és Juhász Roland is csapatkapitányok a BL-döntő előtti Legendák Tornáján

2026.04.27. 21:16
null
Juhász Roland több legendás játékos ellen is pályára lép a BL-döntő előtt (Fotó: Nemzeti Sport)
Bajnokok Ligája Budapest Juhász Roland BL-döntő
Május 30-án a budapesti Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét. A mérkőzés előtt a Bajnokok Ligája Legendái néven rendeznek tornát a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a négy csapatkapitány Luís Figo, Cafu, Ivan Rakitic és Juhász Roland lesznek.

 

Mint ismert, az UEFA 2026-ban a Puskás Arénában rendezi meg a Bajnokok Ligája fináléját. Az európai klubfutball csúcseseményének örömére négynapos fesztivált tartanak május 28. és 31. között a Hősök terén, amelyre a belépés díjtalan. Az eseményen interaktív programok, koncertek és DJ-k várják a minőségi kikapcsolódásra vágyókat – közölte a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. Budapest első alkalommal ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, korábban az UEFA Szuperkupa-mérkőzést (2020) és az Európa-liga fináléját (2023) rendezték meg a Puskás Arénában, s ha minden jól megy, 2028-ban vagy 2029-ben a Konferencialiga-döntő is ott lesz, ugyanis az MLSZ megpályázta a rendezést.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Juhász Roland lett a budapesti BL-döntő nagykövete. A döntő előtti napon a Papp László Budapest Sportarénában megrendezik a Legendák Tornáját, melyre az UEFA kijelölte a négy csapatkapitányt. Ez alapján Luís Figo, Cafu és Ivan Rakitic mellett Juhász Roland is szerepet kap. A háromszoros magyar, négyszeres belga bajnok védőt háromszor választották meg az év magyar labdarúgójának, és tagja volt a 44 esztendő után 2016-ban az Európa-bajnokságra kijutó és ott szereplő nemzeti csapatnak.

