Az MLSZ elmagyarázta, miért volt szabályos az ETO Ferencváros elleni gólja

A 82. percben esett góllal dőlt el a három pont sorsa, így aztán nagy a jelentősége, hogy az szabályos körülmények között esett-e. Felvetődött a kezezés és a les lehetősége is, nem véletlenül tartott a VAR-vizsgálat nagyjából négy percig. A gól érvényben maradt, ám a döntéssel nem mindenki értett egyet, többek között Robbie Keane, az FTC vezetőedzője sem.

Az m4sport.hu megkérdezte az MLSZ-t, annak játékvezetői bizottsága pedig hosszú válaszban igyekezett tisztázni minden felmerülő kérdést, például hogy Zseljko Gavrics lövésénél Nfansu Njie nem volt-e leshelyzetben; hogy Dibusz Dénes védése után Njie nem kezezett-e; vagy hogy Bánáti Kevin lövésénél Njie leshelyzete nem vált-e aktívvá.

Íme, videón a gól, alatta pedig a Magyar Labdarúgó-szövetség játékvezetői bizottságának válasza olvasható.

„Az ETO–FTC mérkőzés 82. percében történt jelenetsor megítélése a játékszabályok alapján, a rendelkezésre álló kameraképek elemzésével történt, amelyet a VAR-ellenőrzés megerősített.

Az első helyzetnél Zseljko Gavrics lövése pillanatában Nfansu Njie pozíciója került fókuszba, miközben közvetlen közelében helyezkedett Cebrail Makreckis. A laikus szemnek az, hogy Njie a kapus, Dibusz Dénes előtt tartózkodott – sőt, hogy a labda később a lába között haladt el –, könnyen kelthet zavarást, lesgyanút. Fontos azonban rögzíteni, hogy amikor a labda ténylegesen Njie lába között áthaladt, ő ugyan már valóban leshelyzetben volt, de ez a pillanat a szabályalkalmazás szempontjából nem releváns, mivel a játékos leshelyzetét akkor kell megállapítani, amikor játékostársa megjátssza a labdát, és azt először érinti. Az International Football Association Board (IFAB) egyértelmű előírása szerint a leshelyzet megítélése mindig annál a pillanatnál történik, amikor a támadó játékostársa megjátssza (először érinti) a labdát, jelen esetben Gavrics lövésének pillanatában.

Ekkor Njie egy vonalban helyezkedett az utolsó előtti védővel, ami definíció szerint nem minősül lesnek, így zavarás miatt sem büntethető. Ez nem értelmezési kérdés, hanem objektív helyzetmegállapítás, amelyet a VAR-technológia is egyértelműen alátámasztott, így az asszisztens döntése – hogy nem jelzett leshelyzetet – minden szempontból helyes volt, mivel Njie nem volt leshelyzetben.

A helyzet összetettségét egy másik momentum is erősítette, amikor Dibusz Dénes bravúros védése után felmerült annak a kérdése, hogy a labda esetleg Njie kezét is érinthette. Ezzel kapcsolatban azonban a szabályi értékelés két egyértelmű pilléren nyugszik.

Egyrészt szándékos kezezésről nem lehet szó (a rendelkezésre álló felvételek alapján még az sem bizonyítható egyértelműen, hogy egyáltalán történt-e kézérintés, vagyis a vétlen kezezés ténye sem tekinthető igazoltnak). Másrészt az IFAB 2021-es szabálymódosítása jelentősen szűkítette a támadó csapat kezezésének megítélését. A véletlen támadókezezés kizárólag akkor minősül szabálytalannak, ha »abból« a gólszerző játékos közvetlenül talál be. Ezzel egyidejűleg kikerültek a szabályból azok a korábbi értelmezések, amelyek a csapattárs által elkövetett vétlen kezezésre, illetve a »nyilvánvaló gólszerzési lehetőség kialakítására« is kiterjesztették volna a büntethetőséget. Ennek megfelelően ebben a támadási fázisban nem történt szabálytalanság.

A második szituációban Bánáti Kevin lövésekor Njie már valóban leshelyzetben állt, de itt válik igazán láthatóvá a szabály mélysége. A les nem pozíció, hanem cselekmény kérdése. A döntés súlypontja azon volt, hogy történt-e aktív beavatkozás vagy zavarás. A felvételek – különösen a döntő jelentőségű reverse kameraállás – minden kétséget kizáróan megmutatták, hogy Njie nem ért a labdához, és jelenléte sem Dibusz Dénesre, sem Cebrail Makreckisre nem gyakorolt hatást, nem befolyásolta a védekezésüket.

A hosszabb VAR-ellenőrzés pedig éppen ezeknek, az egymástól élesen elkülönülő szakmai kérdéseknek a maximális bizonyosságú tisztázását szolgálta. Előbb azt kellett kizárni, hogy az első fázisban fennállt-e akár minimális leshelyzet, illetve kezezés, majd azt, hogy a második fázisban történt-e bármilyen aktív beavatkozás. Amikor mindkét kérdésre egyértelmű, képi bizonyítékokon alapuló válasz született, nem maradt mérlegelési tér: a szabályok egyetlen lehetséges kimenetet engedtek meg, a gól megadását.

Így tehát a döntés a vonatkozó szabályok egyértelmű alkalmazásán alapult. A játékvezetői csapat a leshelyzet megítélésénél az IFAB előírásait követte, és a pályán hozott ítélet minden lényeges elemében megfelelt ezeknek. A VAR-ellenőrzés során rendelkezésre álló kameraképek és technikai eszközök megerősítették, hogy sem az első szituációban nem állt fenn büntetendő leshelyzet, sem a második esetben nem történt aktív játékba avatkozás. Ennek megfelelően a videobíró nem módosította az ítéletet, hanem alátámasztotta annak helyességét. A jelenet így a les szabályának következetes és szabályszerű alkalmazását tükrözi.”

Mint ismert, az ETO előnye három fordulóval a bajnokság vége előtt három pont a címvédő Ferencváros előtt, így a győri csapat vált a bajnoki cím legfőbb esélyesévé. A kisalföldiek vasárnap Debrecenbe látogatnak, majd fogadják a DVTK-t, az idényt pedig Kisvárdán zárják, míg az FTC vasárnap a Paksot látja vendégül, aztán jön az Újpest elleni idegenbeli derbi, zárásként pedig a ZTE érkezik a Groupama Arénába.