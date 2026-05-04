Döntő frémes csatában Vu Ji-cö lett a sznúker új világbajnoka

A döntő utolsó szakasza Vu Ji-cö (angol átírással Wu Yize) 13–12-es vezetéséről indult. A kínai egy szép 88-as brékkel kettőre növelte az előnyét, de utána Murphy pillanatai következtek: egy 82-es brékkel és egy küzdelmesebb frémmel egyenlített (14–14).

A 29. játék sokáig Murphynek állt, ám az angol nem tudta végigvinni a bréket, a kínai viszont igen. A 30. játék kritikus volt, Vu Ji-cö 70–0-ra is vezetett, de Murphy ekkora hátrányból is meg tudta nyerni (15–15). A következő frémben is Vu indult meg, és bár Murphynek volt lehetősége, ezúttal nem jött össze a lopás, és megint a kínai került előnybe 16–15-tel. Murphy egyenlített, ami azt jelentette, hogy a világbajnoki cím azé lesz, aki elsőként nyert két frémet.

A 33. frémben Murphy összegyűjtött 45 pontot, ám utána a kínai jöhetett, és a könnyű állást Vu simán végiglökte: 17–16 az ázsiainak!

A 34. frémben Vu Ji-cö megindult, ám hibázott az egyik feketénél. Murphy megragadta az esélyét, és nagy nyomás alatt végiglökte a táblát, egyenlített. Jöhetett a döntő frém, 2002 óta először a vb-döntőben.

A minden eldöntő játékban Murphy indulhatott meg, de csak nyolc pontig jutott. A rövid taktikai játékból Vu jött ki jobban, és viszonylag nyílt állásban elkezdte gyűjteni a pontokat. A kínai simán elbírta a nyomást, és egy 85-ös brékkel eldöntötte a csatát.

A 22 éves Vu Ji-cö először lett világbajnok – a sportág történetében a második legfiatalabbként. Ő a második kínai, aki győzött – tavaly Csao Hszin-tung nyert –, és sorozatban negyedszer született új bajnoka a sportágnak.

A bajnok 500 ezer fontot (227 millió forint) kasszírozott elsőségéért.

May 4, 2026

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

DÖNTŐ

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Shaun Murphy (angol, 8.) 18–17