Az FTC-nél bíznak a Kisvárda sikerében; a Liverpool visszatért a valóságba

A Szusza Ferenc Stadionban öt gólt szerzett a Ferencváros, és bár az Újpestnek voltak lehetőségei, a házigazda nem tudott a kapuba találni, kiütés lett a derbi vége – egyetlen pont a különbség az éllovas ETO és a második FTC csapat között. „Már nem a mi kezünkben a bajnoki cím sorsa, bíznunk kell a Kisvárdában, hogy képes lesz sikeresen szerepelni az ETO ellen – mondta lapunknak Szalai Gábor, az FTC 25 éves védője. – Nyilván bízunk abban, hogy megvédjük a bajnoki címünket, de most kizárólag a kupadöntőre összpontosítunk. Az előző két kupafinálét nem sikerült megnyerni, tavaly tizenegyesekkel maradtunk alul, természetesen győzni szeretnénk, meg akarjuk szerezni a trófeát. Kitűnő csapat a ZTE, de az újpesti győzelem önbizalmat adhat nekünk a döntőre – a Puskás Arénában mindig élmény pályára lépni.”

Vissza a valóságba – tömören így lehet összefoglalni a Liverpool Manchester United elleni hétvégi produkcióját. Arne Slot menedzser csapata szinte a fellegekben járva készült az Old Traffordba, miután sorozatban három bajnokit nyert meg, és karnyújtásnyira került az áhított Bajnokok Ligája-indulás kivívásához. Ehhez képest tragikus első félidőt követően a csapat örülhetett, hogy csak kétgólos hátrányba került, és bár a fordulás után Szoboszlai Dominik vezérletével visszakapaszkodott, még Liverpoolban sem hallani olyan hangokat, hogy akár a három pont is meglehetett volna, vagy hogy ne a United érdemelné meg a 3–2-es győzelmet. A Liverpool valósága, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya hiába futballozik átlag felett, a legtöbb csapattárs egyéni produkciója harmatgyenge, következésképpen a csapat összteljesítménye sem üti meg a mércét – Gyenge Balázs liverpooli helyzetjelentése.

Május utolsó két hétvégéje hozhatja meg a felkészüléssel együtt nagyjából tíz hónap kemény munkájának az eredményét Tatabányán. A harmadik számú magyar férfi kézilabdacsapat a 2025–2026-os idényben a harmadik számú nemzetközi kupasorozatban, az Európa-kupában menetel. Tóth Edmond együttese már öt párharcot sikerrel letudott. A döntőben az észak-macedón GRK Ohrid lesz az ellenfél május utolsó két hétvégéjén. „Egyértelműen a balkáni stílust képviselte elődöntős ellenfelünk, a döntőben ugyanez várható, sőt, rosszabb!” – mondta lapunknak Tóth Edmond, a Tatabánya vezetőedzője. A nemzetközi kupamenetelése magáért beszél, hazai fronton bejutott a gárda Magyar Kupa-döntőbe, a bajnokságban igazán váratlan pontvesztések nélkül, már biztos bronzérmesként futhat neki az utolsó fordulóknak.

