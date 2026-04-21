„Nincs B-tervem” – Tóth Balázs pályafutása kis híján véget ért egy tinédzserkori gerincsérülés miatt

Az angol második vonalban érdekelt klubhoz 2024 nyarán szerződő futballista a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Zubogyon nőtt fel, s saját elmondása szerint az egész gyerekkora a futballról szólt.

„Talán még beszélni sem tudtam, már a labdát rúgtam. (...) Reggeltől estig az úton voltunk a barátokkal, a szomszédokkal. Nekem minden a fociról szólt, s nem is volt más tervem. Mindent e köré építettem föl – mesélte Tóth Balázs, hozzátéve, hogy eredetileg mezőnyjátékos volt, s a gólszerzés is jól ment neki, de nem szeretett futni, s vélhetően ez (amellett, hogy az apja és a nagybátyja is kapus volt) is szerepet játszott abban, hogy végül kapus lett. – Beállítottak a kapuba egy olyan edzésen, amikor mezőnyjátékos voltam és nem volt kapus. Salakos edzés volt, rövid ujjú pólóban és rövidgatyában voltam, és minden labdára vetődtem, s össze-vissza törtem magam. Akkor mondták, hogy lehet, hogy az a plusz mentalitás, ami egy kapusnak kell, az megvan bennem.”

A 189 centiméter magas kapus számára 17 éves korában érkezett el a legnehezebb időszak.

„Volt egy megfejthetetlen gerincsérülésem, amivel sétálni is alig tudtam. Másfél évet hagytam ki miatta, minden héten más orvoshoz mentünk, rengeteg gyógytornásznál jártunk, de a fájdalom megmaradt, bármit csináltunk. Akkoriban azt javasolták, hogy hagyjam abba focit, mert nem lesz alkalmas a gerincem az élsportra. Szerintem abban az időszakban erősödtem meg a legjobban. Lesz, ami lesz, nincs B-terv a fejemben, focista szeretnék lenni, a gyerekkoromat már feláldoztam rá, és ezután is minden meg fogok tenni, hogy kövessem az álmaimat. Azt a mai napig nem tudjuk, hogyan jött rendbe a gerincem, de volt egy pont, ahol azt mondtam, hogy lesz, ami lesz, elkezdek vele edzeni, s ahogyan elkezdtem edzeni, csodával határos módon kezdett el múlni a fájdalom, s a panaszaim fél éven belül meg is szűntek” – mondta Tóth, hozzátéve, hogy mentálisan nagyon sokat erősödött akkoriban.

A magyar válogatottban hat mérkőzést számláló kapus elmondta, hogy a Blackburn Rovers akkor kereste meg, amikor ő már elkezdett kibékülni azzal, hogy esetleg nem lesz belőle légiós és nem védhet az addiginál magasabb szinten.

„Beszéltem több menedzserrel is, azt mondták, hogy már idős vagyok, s nem valószínű, hogy ebben a korban külföldre tudok igazolni. Azt nem mondanám, hogy letettem, de egy kicsit megpróbáltam azzal együtt élni, hogy lehet, hogy Magyarországon kell befejeznem a pályafutásom, pedig végig éreztem, hogy több van bennem és meg tudom állni a helyem. Ez a blackburni dolog egy váratlan, utolsó pillanatos lehetőség volt. Kaptam egy emailt, amiben le voltak írva a személyes feltételek. Egy kicsit sokkos állapotban voltam, mert ez volt az az alkalom, amire az egész életemben vártam” – emlékezett vissza a 2024 nyarán történtekre Tóth Balázs.

Az MLSZ TV anyagában ezek mellett szó esik Tóth Balázs angliai megítéléséről, így például megszólal a Blackburn kapusedzője, Ben Benson is, aki amondó, hogy a magyar kapus a legmagasabb szintre is eljuthat, ha a továbbiakban is ilyen szorgalommal és mentalitással dolgozik, mert a képességek és a potenciál adott. Megszólalnak a családtagok és korábbi edzők is, de az is kiderül, hogy mi van akkor, amikor az angliai légiós hazalátogat szülőfalujába.