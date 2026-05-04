Asztalitenisz-vb: férficsapatunkra a torna eddigi legnehezebb meccse vár

Még véletlenül sem vádolhatóak azzal a centenáriumi világbajnokság szervezői, hogy munkájuknak köszönhetően gördülékenyen zajlanak az események Londonban. Nem csoda, hogy Harczi Zsolt, a magyar szövetség szakmai igazgatója meglehetősen indulatosan jegyezte meg, „1985 óta már nagyon sok világbajnokságon vettem részt, de ilyennel még soha nem találkoztam”. Nos, való igaz, elég nagy a káosz. Már az is érthetetlen, miként fordulhat elő, hogy vannak együttesek – ilyen a magyar férficsapat is –, amelyek csütörtökön befejezték a csoportkört, s legközelebb a főtábla első fordulójában öt nappal később, kedden állnak asztalhoz. Tegyük hozzá, természetesen erre az üresjáratra is fizetni kell, naponta a több mint kétszáz fontot, amiért cserébe – Harczit idézve – olyan kétágyas szállodai szobában helyezték el a játékosokat, amelyben a második ágy gyerekméretű, edzeni pedig a verseny helyszínéül szolgáló OVO Aréna helyett egy garázsszerű építményben lehet.

„Abban a csarnokban, ahol kedd délután a svédek ellen játszunk, csak egyszer kaptunk edzéslehetőséget, este 21 óra 6-tól 21.30-ig, azaz összesen huszonnégy percre. Sajnos azt tapasztaljuk, az egyenlők között vannak egyenlőbbek, a mezőny legjobb csapatai ugyanis egészen más bánásmódban részesülnek” – bosszankodott a szakmai igazgató. Persze van, ami nem a szervezőkön múlik, ilyen például a sorsolás: a svédnél nehezebb ellenfelet nem is nagyon kaphatott volna csapatunk, a játékerejükről talán annyi is elég, hogy vasárnap legyőzték Kínát – erre legutóbb 2000-ben Kuala Lumpurban voltak képesek. Nem kérdés, a bombaerős svéd válogatott egyértelmű esélyese a mieink elleni meccsnek, s a szakmai stáb helyzetét az sem könnyíti, hogy Lei Balázsra (világranglista-218.) körömágy-gyulladás miatt nem számíthat. Emiatt szinte biztos, hogy az András Csaba (80.), Szudi Ádám (466.), Szántosi Dávid (308.) trióval futunk neki a lehetetlennek tűnő küldetésnek.

„A svédek a favoritok, de mindenképpen szeretnénk megszorítani őket, aztán majd meglátjuk, ez mire lesz elég” – fogalmazott Harczi Zsolt. Ami az ellenfelet illeti, valóban félelmetes a névsor, a keretben a legnagyobb név kétségkívül az egyéni olimpiai és vb-ezüstérmes Truls Möregardh (2.), de azért Anton Kallberg (33.), Kristian Karlsson (38.), Elias Ranefur (70.) és Mattias Karlsson (90.) is kivételesen erősnek tűnik. Ezen a ponton amolyan biztatásként azt is érdemes felidézni, hogy a 2023-as malmői csapat Európa-bajnokságon sem sok hiányzott a csodához, hiszen több meccslabdánk volt az otthon játszó, később aranyérmet szerző svédekkel szemben. Abban a svéd együttesben egyébként Ranefurt leszámítva a mostaniak közül mindenki ott volt, nálunk viszont az azóta eltelt két és fél évben nagyot fordult a világ, a malmői csapatból Szudi maradt meg hírmondónak.