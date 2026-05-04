A 37 éves Alexis Sánchez góljával nyert a Sevilla

2026.05.04. 23:02
Alexis Sánchez nagyon fontos gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
Real Sociedad Sevilla La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 34. fordulójának hétfői mérkőzésén a Sevilla Alexis Sánchez góljával 1–0-ra legyőzte a Real Sociedadot, ami még sokat érhet neki a kiesés elleni harcban.

 

A három pont különösen fontos volt a hazaiaknak, mert így elkerült a kieső helyekről, a 17. pozícióba jöttek fel.

SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Sevilla–Real Sociedad 1–0 (A. Sánchez 50.)

Vasárnap játszották
Espanyol–Real Madrid 0–2 (Vinícius Jr. 55., 66.)
Celta Vigo–Elche 3–1 (H. Álvarez 14., I. Aspas 30., B. Iglesías 85., ill. A. Silva 82. – 11-esből)
Getafe–Rayo Vallecano 0–2 (Camello 38., Nteka 73.)
Betis–Oviedo 3–0 (C. Hernández 22., 58., Ezalzuli 45.)
Szombaton játszották
Alavés–Athletic Bilbao 2–4 (Blanco 8., Tenaglia 68., ill. Navarro 46., Sancet 74., N. Williams 83., 87.)
Osasuna–FC Barcelona 1–2 (R. García 89., ill. Lewandowski 81., Ferran Torres 86.)
Villarreal–Levante 5–1 (Mikautadze 38., 68., Moleiro 62., Buchanan 87., Pépé 90., ill. Espi 51.)
Valencia–Atlético Madrid 0–2 (Luque 74., Cubo 82.)
Pénteken játszották
Girona–Mallorca 0–1 (S. Costa 42.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona34291488–29+59 88 
2. Real Madrid34245570–31+39 77 
3. Villarreal34215864–39+25 68 
4. Atlético Madrid34196958–36+22 63 
5. Betis341314752–41+11 53 
6. Celta Vigo3412111148–44+4 47 
7. Getafe341351628–36–8 44 
8. Athletic Bilbao341351639–50–11 44 
9. Real Sociedad3411101352–53–1 43 
10. Osasuna341191440–42–2 42 
11. Rayo Vallecano3410121235–41–6 42 
12. Valencia341091537–50–13 39 
13. Espanyol341091537–51–14 39 
14. Elche349111445–53–8 38 
15. Mallorca341081642–51–9 38 
16. Girona349111436–51–15 38 
17. Sevilla341071741–55–14 37 
18. Alaves34991640–53–13 36 
19. Levante34891736–54–18 33 
20. Oviedo346101826–54–28 28 

 

 

