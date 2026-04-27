Magyar Kupa: nyilvánosságra hozták a döntő pontos időpontját

ROCK PÉTER
2026.04.27. 14:35
Ezért a trófeáért száll harcba a Fradi és a ZTE (Fotó: Szabó Miklós)
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Versenybizottsága több fontos döntést hozott a hazai labdarúgó-mérkőzések időpontjával és lebonyolításával kapcsolatban a 2025–2026-os idény hajrájára vonatkozóan.

A legnagyobb figyelmet kétségtelenül a Magyar Kupa döntője kapja, amelyben a Ferencváros és a Zalaegerszeg csap össze. A finálét május 9-én, szombaton 18 órakor rendezik a Puskás Arénaban.

A Versenybizottság egy NB II-es rangadó időpontját is módosította. A Budapest Honvéd és a Vasas közötti bajnoki mérkőzést eredetileg május 10-én, vasárnap 19 órára tervezték, azonban televíziós közvetítés miatt a kezdési időpontot előrébb hozták. Az új időpont szerint a találkozó ugyanazon a napon 16 órakor kezdődik.

Szintén változás történt az NB III Északkeleti csoportjában: az Eger és a Sényő összecsapását eredetileg május 3-án, vasárnap 17 órára írták ki, azonban ezt a találkozót egy nappal korábbra helyezték át. Az új kezdési időpont május 2., szombat 17 óra.

NB II Vasas Sényő Eger Magyar Kupa Budapest Honvéd NB III Északkeleti csoport Puskás Aréna döntő
