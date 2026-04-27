Magyar Kupa: nyilvánosságra hozták a döntő pontos időpontját

A legnagyobb figyelmet kétségtelenül a Magyar Kupa döntője kapja, amelyben a Ferencváros és a Zalaegerszeg csap össze. A finálét május 9-én, szombaton 18 órakor rendezik a Puskás Arénaban.

A Versenybizottság egy NB II-es rangadó időpontját is módosította. A Budapest Honvéd és a Vasas közötti bajnoki mérkőzést eredetileg május 10-én, vasárnap 19 órára tervezték, azonban televíziós közvetítés miatt a kezdési időpontot előrébb hozták. Az új időpont szerint a találkozó ugyanazon a napon 16 órakor kezdődik.

Szintén változás történt az NB III Északkeleti csoportjában: az Eger és a Sényő összecsapását eredetileg május 3-án, vasárnap 17 órára írták ki, azonban ezt a találkozót egy nappal korábbra helyezték át. Az új kezdési időpont május 2., szombat 17 óra.