Gullit szerint a Bayern–PSG párharc győztese nyeri meg a budapesti BL-döntőt

– Már csak négy csapat maradt versenyben, ki a Bajnokok Ligája legnagyobb esélyese? Ki nyerheti meg a döntőt május 30-án a budapesti Puskás Arénában?

– Az utóbbi években nagy rajongója vagyok a Bayern Münchennek, kiváló futballt játszik, és a Paris Saint-Germain játékát is szeretem. Szerintem az lesz a BL-győztes, amelyik továbbjut kettejük párharcából – mondta a 63 éves Ruud Gullit, 1987 aranylabdása, a Hollandiával 1988-ban Eb-győztes, a Milannal 1989-ben és 1990-ben BEK-et nyerő, 66-szoros válogatott korábbi támadó a Marcának adott interjúban a Laureus-díj átadógáláján. Mint ismert, a másik ágon Atlético Madrid–Arsenal BL-elődöntőt rendeznek.

Úton a triplázás felé? (Fotó: Reuters)

– És a közelgő világbajnokságon melyik válogatott a favorit?

– Franciaország és Spanyolország a két legnagyobb esélyes, jóllehet rajtuk kívül is vannak erős csapatok, például Hollandia.

– Milyen Argentína és Brazília esélye?

– Argentína most is erős, de a világbajnokságon kimondottan nehéz a címvédés, Olaszországon és Brazílián kívül nem is sikerült másnak. Úgyhogy ha engem kérdeznek, továbbra is azt mondom, Franciaország és Spanyolország a két aranyesélyes.

– A futballistákat tekintve ki most a kedvence, kinek a játékát nézi a legszívesebben?

– Lamine Yamal fantasztikus, és Harry Kane-t is nagyon kedvelem, kíváncsi vagyok, meddig jut Angliával. Szeretem Pedri játékát is, és jó lesz még vb-n csodálni Lionel Messit és Cristiano Ronaldót. És persze ne feledkezzünk meg Kylian Mbappéról sem, nagyon várom, hogy lássam őket a világbajnokságon.