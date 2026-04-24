Gullit szerint a Bayern–PSG párharc győztese nyeri meg a budapesti BL-döntőt
– Már csak négy csapat maradt versenyben, ki a Bajnokok Ligája legnagyobb esélyese? Ki nyerheti meg a döntőt május 30-án a budapesti Puskás Arénában?
– Az utóbbi években nagy rajongója vagyok a Bayern Münchennek, kiváló futballt játszik, és a Paris Saint-Germain játékát is szeretem. Szerintem az lesz a BL-győztes, amelyik továbbjut kettejük párharcából – mondta a 63 éves Ruud Gullit, 1987 aranylabdása, a Hollandiával 1988-ban Eb-győztes, a Milannal 1989-ben és 1990-ben BEK-et nyerő, 66-szoros válogatott korábbi támadó a Marcának adott interjúban a Laureus-díj átadógáláján. Mint ismert, a másik ágon Atlético Madrid–Arsenal BL-elődöntőt rendeznek.
– És a közelgő világbajnokságon melyik válogatott a favorit?
– Franciaország és Spanyolország a két legnagyobb esélyes, jóllehet rajtuk kívül is vannak erős csapatok, például Hollandia.
– Milyen Argentína és Brazília esélye?
– Argentína most is erős, de a világbajnokságon kimondottan nehéz a címvédés, Olaszországon és Brazílián kívül nem is sikerült másnak. Úgyhogy ha engem kérdeznek, továbbra is azt mondom, Franciaország és Spanyolország a két aranyesélyes.
– A futballistákat tekintve ki most a kedvence, kinek a játékát nézi a legszívesebben?
– Lamine Yamal fantasztikus, és Harry Kane-t is nagyon kedvelem, kíváncsi vagyok, meddig jut Angliával. Szeretem Pedri játékát is, és jó lesz még vb-n csodálni Lionel Messit és Cristiano Ronaldót. És persze ne feledkezzünk meg Kylian Mbappéról sem, nagyon várom, hogy lássam őket a világbajnokságon.
– Ebben a felsorolásban talán kissé meglepő, hogy Pedrit is megemlítette. Ennyire jó játékosnak tartja?
– Kevesen tudják azt, amit ő. És nemcsak az a fontos, milyen futballista, hanem az is, hogy milyen a munkamorálja, illetve mit csinál akkor, ha éppen nincs nála a labda. Rengeteget dolgozik a középpályán, ezért szeretem annyira a játékát.
– A Milan és a Sampdoria egykori futballistájaként jól ismeri az olasz labdarúgást. Mit gondol, mi az oka annak, hogy a válogatott sorozatban a harmadik világbajnokságról maradt le?
– Elveszett az olasz futball esszenciája. Az olaszok nagyon büszkék, és korábban foggal-körömmel védekeztek, hogy mindenáron nyerjenek, a védelmük volt a legjobb. Amikor 2021-ben megnyerték az Európa-bajnokságot, ott volt Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, valamint egy kiváló kapus, Gianluigi Donnarumma. Most nem látok ilyen kaliberű védőket. A mi időnkben mindenki az Arrigo Sacchi-féle Milanról beszélt. Napi szinten gyakoroltuk a védekezést, és azt, hogyan szerezzük vissza a labdát. Ez kissé elfelejtődött, túl nagy hangsúlyt fektetnek a modern taktikára és a támadásokra. De ez csak akkor működik, ha a csapat védekezése rendben van. Ezért az olasz futballnak vissza kellene térnie a gyökereihez. Nem azt mondom, hogy catenacciót kell játszani, de meg kellene találni az átmenetet.
– Arról mi a véleménye, hogy a Barcelona és a Real Madrid is sokszor panaszkodik a bírói ítéletek miatt?
– Mindig ezt csinálják…
– Nincs igazuk?
– Nem igazán értem, miért panaszkodnak. A múltban voltak olyan ítéletek, amelyek nekik kedveztek, és olyanok is, amelyek nem. Ez a futball része. Persze tudom, időnként nehéz elfogadni egy-egy döntést. Eduardo Camavinga kiállítása talán túlzó volt a BL-ben a Bayern ellen, de hát bután viselkedett. A Barcelona mindkét piros lapja jogos volt. A VAR idejében egyébként sincs sok értelme ezeken vitatkozni.
– Mit gondol, mi az oka annak, hogy a Real Madrid az elmúlt két évben önmagához képest halványabban teljesít a BL-ben, a Barcelona pedig immár tizenegy éve nem tud döntőbe jutni?
– A Real Madrid korábban sokkal inkább csapatként futballozott, jelenleg az egyéni képességekre épít. Amikor pedig olyan együttessel találkozik, amely keményebben dolgozik, rendre bajba kerül. A Barcelona a saját stílusában játszik, de mindig túl nagy területet hagy maga mögött. Mindkettejük futballja kockázatos. És ha olyan csapat az ellenfél, amely keményen futballozik és sokat fut, azzal nem mindig tudnak mit kezdeni. Ott van ellenpéldának a BL-elődöntős Atlético Madrid, sokszor papíron erősebb együttest ver meg. És miért? Mert alkalmazkodik az ellenfél stílusához.