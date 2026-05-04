Horváth Dávid: Németh Hunorban minden megvan ahhoz, hogy sikeres legyen a Köbenhavnban

VARGA BALÁZS
2026.05.04. 20:12
Horváth Dávid nagy potenciált lát Németh Hunorban (Fotó: Török Attila)
Horváth Dávid, az MTK Budapest futballfejlesztési vezetője a dán Tipsbladet nevű oldalnak nyilatkozott Németh Hunorról, aki várhatóan nyáron visszatér anyaegyesületéhez, az FC Köbenhavnhoz – vette észre a dán sporthírekre szakosodott daniasport.hu.

Németh Hunor kölcsönben szerepel az MTK-ban, amely nem rendelkezik vételi opcióval, így a középpályás nyáron minden bizonnyal visszatér az FC Köbenhavnhoz, amelyhez 2030 nyaráig szerződés köti. A 19 éves játékosra a dán lap szerint fontos szerep hárulhat a visszatérése után, ugyanis a dán csapat csak az alsóházban vitézkedik, így a 7. helynél előrébb már nem végezhet – igaz, így is kiharcolhatja még a Konferencialiga-indulás jogát.

A Tipsbladet Horváth Dáviddal készített interjút, akit többek között arról kérdeztek, hogy Németh Hunor meghatározó játékosa lehet-e a koppenhágai együttesnek.

„A potenciálja alapján határozottan megvan rá a lehetősége – mondta az MTK korábbi vezetőedzője, december óta már futballfejlesztési vezetője. – A fejlődésének következő fázisában kulcsfontosságú lesz a rendszeres játékidő és az, hogy olyan szerepben játsszon, amely valóban kiemeli az erősségeit. Ha a megfelelő rendszerbe kerül, minden megvan benne ahhoz, hogy sikeres legyen egy ilyen méretű klubban.”

Németh ebben az idényben 28 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, négy gólja mellett két gólpasszt is kiosztott. Az U19-es magyar válogatott labdarúgó az MTK előző bajnokiján, a Nyíregyháza elleni 1–1 alkalmával is betalált, az idény végén visszavonuló és utolsó hazai meccsén játszó Németh Krisztián asszisztjából volt eredményes. 

