Horváth Dávid: Németh Hunorban minden megvan ahhoz, hogy sikeres legyen a Köbenhavnban

Németh Hunor kölcsönben szerepel az MTK-ban, amely nem rendelkezik vételi opcióval, így a középpályás nyáron minden bizonnyal visszatér az FC Köbenhavnhoz, amelyhez 2030 nyaráig szerződés köti. A 19 éves játékosra a dán lap szerint fontos szerep hárulhat a visszatérése után, ugyanis a dán csapat csak az alsóházban vitézkedik, így a 7. helynél előrébb már nem végezhet – igaz, így is kiharcolhatja még a Konferencialiga-indulás jogát.

A Tipsbladet Horváth Dáviddal készített interjút, akit többek között arról kérdeztek, hogy Németh Hunor meghatározó játékosa lehet-e a koppenhágai együttesnek.

„A potenciálja alapján határozottan megvan rá a lehetősége – mondta az MTK korábbi vezetőedzője, december óta már futballfejlesztési vezetője. – A fejlődésének következő fázisában kulcsfontosságú lesz a rendszeres játékidő és az, hogy olyan szerepben játsszon, amely valóban kiemeli az erősségeit. Ha a megfelelő rendszerbe kerül, minden megvan benne ahhoz, hogy sikeres legyen egy ilyen méretű klubban.”

Németh ebben az idényben 28 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, négy gólja mellett két gólpasszt is kiosztott. Az U19-es magyar válogatott labdarúgó az MTK előző bajnokiján, a Nyíregyháza elleni 1–1 alkalmával is betalált, az idény végén visszavonuló és utolsó hazai meccsén játszó Németh Krisztián asszisztjából volt eredményes.