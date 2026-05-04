Darts: Székely Pál játszik Kovács Patrik mellett a magyar csapatban a júniusi PDC-csapat-világbajnokságon

A PDC profi dartsszervezet 2026 januárjában bejelentette, hogy változtat a csapat-világbajnokságra vonatkozó kiválasztási elven: eszerint amely nemzetnek nincs két játékosa a világranglistán (Order of Merit), esetükben első lépésként a Challenge Tour versenysorozat ranglistáját veszi figyelembe, innen kvalifikálhatnak a dartsosok a World Cup of Dartsra. Kovács Patrik az április eleji müncheni European Tour-tornán játszott – Joe Cullen legyőzésével az első magyar játékossá vált, aki nem magyarországi European Tour-viadalon meccset nyert – és ezzel feliratkozott az Order of Meritre, amivel már akkor lehetett valószínűsíteni, hogy az egyik indulónk a legutóbbi PDC-világbajnokságot is megjáró Kovács lesz.

A Challenge Tour-ranglistáról, mint az vasárnap kiderült, pedig Székely Pál lett a befutó a magyarok közül. A PDC második számú versenysorozatának számító Challenge Touron idén eddig összesen nyolc magyar próbálkozott a tizenöt verseny valamelyikén – a németországi Hildesheimben május 1. és 3. között öt verseny tartottak meg, a sorozat 11–15. fordulóját, és egészen vasárnapig szoros volt a verseny, melyikük lehet a másik induló Kovács mellett. A 15. forduló Székelynek sikerült a legjobban, öt győzelmet is aratott, és egészen a negyeddöntőig jutott, volt 11 nyilas legje és 170-es kiszállója is. Ezzel az eredménnyel, illetve az érte járó pénzdíjjal „Penge” minden más honfitársát megelőzte a Challenge Tour-ranglistán (Ancsin Lászlót, Major Nándort, Jehirszki Györgyöt, Kelemen Pétert, Szlanyina Józsefet, Prés Nándort és Balogh Richárdot).

A World Cup of Darts-kvalifikációt illetően május 11-e a határidő, az ekkor érvényes ranglistákat veszik majd figyelembe, ám mivel a soron következő, e hétvégi European Tour-versenyre Grazba szintén Kovács Patrik jutott ki a kelet-európai selejtezőről, újabb Challenge Tour-versenyt pedig legközelebb már csak augusztusban rendeznek, eldőlt, hogy a magyar csapatot Kovács Patrik és Székely Pál képviseli majd a PDC-csapatvilágbajnokságon, amelyet szokásosan Frankfurtban, június 11. és 14. között rendeznek meg. A 2023-as lebonyolítás idén sem változik meg: 40 ország szerepel, a játékosok összesített ranglistája alapján az első négy országot kiemelik, és az egyenes kieséses szakaszban csatlakozik, míg a többi 36 nemzet 12 hármas csoportban küzd, mindegyikből az első jut tovább a legjobb 16 közé.

Kovács Patrik ötödször játszhat Magyarország színeiben a World Cup of Dartson, legutóbb 2023-ban indulhatott, míg Székely Pál 2019 után tér vissza a tornára. Közösen még nem szerepeltek a csapat-vébén.

Későbbi European Tour-fordulókra egyébként többen is kvalifikáltak az említettek közül a kelet-európai selejtezőtornákról: május végén Riesában Jehirszki György, Kielben Major Nándor, június végén Pozsonyban Kelemen Péter szerepelhet.