Örülhetnek az Arsenalnál: szenzációs meccsen ikszelt az Everton és a City

A nemzetközi kupaindulásra sem esélytelen Everton hárommeccses nyeretlenségi, a bajnoki címre hajtó Manchester City ugyanilyen hosszú győzelmi sorozattal vágott neki az angol Premier League 35. fordulója záró mérkőzésének. Az égszínkék mezesek a mérkőzés előtt hat ponttal álltak az Arsenal mögött, ám két meccsel kevesebbet játszottak, így vesztett pontok tekintetében ugyanúgy állt Pep Guardiola legénysége, mint az éllovas londoni klub.

Ahogyan azt várni lehetett, kezdettől fogva nagy nyomást gyakorolt a liverpooliakra a City, először a Nico O'Reilly, Jérémy Doku balszárny tűnt agilisabbnak, ám az első igazán veszélyes helyzetet a 18. percben a jobbról induló Antoine Semenyo alakította ki – és puskázta el. A félidő derekától aztán kijött a szorításból az Everton, így Gianluigi Donnarummának lett dolga, az olasz kapus egy hazai kontra végén kétszer is Betót akadályozta meg a gólszerzésben. A játékrész vége felé haladva ismét erősödött a vendégdominancia, s két perccel a rendes játékidő vége előtt Jérémy Doku tett két tánclépést a hazaiak büntetőterületének előterében, majd tizenhat méterről bődületes bombát ragasztott a jobb felsőbe.

Az előny birtokában a City játékosai türelmesebben járatták a labdát, mint az első negyvenöt percben, az Everton pedig meglehetősen kevés sikerrel ívelgetett az elöl meglehetősen magára hagyatottan birkózó Beto fejére. Egy-egy gyorsan végigvitt ellenakcióból így is egyenlíthettek volna, de hiába került kétszer is lövőhelyzetbe Iliman Ndiaye, Donnarumma eszén nem tudott túljárni. Az olasz kapus azonban Marc Guéhi hibáját már nem tudta korrigálni: a 68. percben az angol válogatott védő hanyagul hazatett labdájára a Betót váltó Thierno Barry csapott le, s már csak az üresen tátongó kapuba kellett passzolnia. S még nem volt vége a manchesteriek szenvedéseinek: öt perccel később James Garner szöglete átszállt Erling Haaland feje felett, a labda pont jó volt viszont Jake O'Briennek, aki a hálóba bólintott.

Ha már Ndiaye-nak nem jött össze a gólszerzés – próbálkozott elégszer –, rúgatott mással: gyors ellencsapás végén Thierno Barryt hozta kihagyhatatlan helyzetbe, David Moyes pedig elégedetten mosolyoghatott, mert bejött a cseréje. Ám a kétgólos Everton-előny mindössze másodpercekig tartott, a középkezdés után ugyanis az addig jóformán semmit sem csináló Erling Haaland kapott ragyogó kiugratást, majd a kimozduló Jordan Pickford felett tanárian emelt a kapuba. A City a hosszabbításban óriási nyomást helyezett a hazaiakra, és egy szöglet után Jérémy Doku most balról cselezett befelé, de ugyanúgy elsült a lába, mint az első félidőben: a szenzációs meccsen született 3–3-as döntetlennek alighanem az Arsenalnál örülnek a legjobban.

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Everton–Manchester City 3–3 (Barry 68., 81., J. O'Brien 73., ill. Doku 43., 90+7., Haaland 83.)

Chelsea–Nottingham Forest 1–3 (Joao Pedro 90+3., ill. Awoniyi 2., 52., I. Jesus 15. – 11-esből)

Vasárnap játszották

Aston Villa–Tottenham Hotspur 1–2 (Buendía 90+6., ill. Gallagher 12., Richarlison 25.)

AFC Bournemouth–Crystal Palace 3–0 (Lerma 10. – öngól, Kroupi 32. – 11-esből, Rayan 77.)

Manchester United–Liverpool 3–2 (Matheus Cunha 6., Sesko 14., Mainoo 77., ill. Szoboszlai 47., Gakpo 56.)

Szombaton játszották

Arsenal–Fulham 3–0 (Gyökeres 9., 45+4., Saka 40.)

Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)

Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)

Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (Bueno 54., ill. Mukiele 17.)

Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)

Pénteken játszották

Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)