Eltiltása miatt a mostani idényben már nem játszhat a Paks hátvédje

A zöld-fehérek 36 éves játékosát vasárnap, a Puskás Akadémia elleni mérkőzés 62. percében állította ki a játékvezető, mert megfejelte Quentin Maceirast, az ellenfél légiósát. A hétközi fegyelmi tárgyalást követően Szabó négy soron következő bajnokit kénytelen kihagyni, vagyis a hátralévő három forduló mellett a július végén kezdődő következő szezon első játéknapján sem léphet pályára.

A hétvégén szintén kiállított Nagy Zsombor a Kazincbarcika pénteki, MTK Budapest elleni összecsapásán nem szerepelhet eltiltás miatt – áll az MLSZ honlapján.

Az MLSZ ezen felül számos klubra pénzbírságot rótt ki szurkolóinak viselkedése miatt. Az NB I-ből a DVTK-t és a Ferencvárost, az NB II-ből a Vasast és a Soroksárt, az NB III-ból a Pécsi MFC-t, a Kaposvárt és a Szombathelyi Haladást kötelezi pénzbírság megfizetésére. A Diósgyőr és a Haladás esetében „a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt” szektorbezárást is érvénybe léptetett.

Az MLSZ jelezte, hogy a „legutóbbi forduló kapcsán a FEB eljárást indított szurkolók rasszista, diszkriminatív megnyilvánulásai miatt a DVTK-val, az ETO FC-vel és az FTC-vel szemben; egyéb, kisebb súlyú fegyelmi vétség miatt további négy csapattal szemben”.