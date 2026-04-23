Eltiltása miatt a mostani idényben már nem játszhat a Paks hátvédje

2026.04.23. 09:20
null
Fegyelmezetlensége miatt idő előtt véget ért a paksi Szabó János idénye (Fotó: Kovács Péter)
Paks eltiltás MLSZ Szabó János fegyelmi határozat
Már nem léphet pályára a május közepéig tartó idényben Szabó János, az NB I-ben szereplő Paksi FC hátvédje – erről döntött az Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága.

A zöld-fehérek 36 éves játékosát vasárnap, a Puskás Akadémia elleni mérkőzés 62. percében állította ki a játékvezető, mert megfejelte Quentin Maceirast, az ellenfél légiósát. A hétközi fegyelmi tárgyalást követően Szabó négy soron következő bajnokit kénytelen kihagyni, vagyis a hátralévő három forduló mellett a július végén kezdődő következő szezon első játéknapján sem léphet pályára.

A hétvégén szintén kiállított Nagy Zsombor a Kazincbarcika pénteki, MTK Budapest elleni összecsapásán nem szerepelhet eltiltás miatt – áll az MLSZ honlapján.

Az MLSZ ezen felül számos klubra pénzbírságot rótt ki szurkolóinak viselkedése miatt. Az NB I-ből a DVTK-t és a Ferencvárost, az NB II-ből a Vasast és a Soroksárt, az NB III-ból a Pécsi MFC-t, a Kaposvárt és a Szombathelyi Haladást kötelezi pénzbírság megfizetésére. A Diósgyőr és a Haladás esetében „a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt” szektorbezárást is érvénybe léptetett.

Az MLSZ jelezte, hogy a „legutóbbi forduló kapcsán a FEB eljárást indított szurkolók rasszista, diszkriminatív megnyilvánulásai miatt a DVTK-val, az ETO FC-vel és az FTC-vel szemben; egyéb, kisebb súlyú fegyelmi vétség miatt további négy csapattal szemben”.

 

Paks eltiltás MLSZ Szabó János fegyelmi határozat
Legfrissebb hírek

„Nincs B-tervem” – Tóth Balázs pályafutása kis híján véget ért egy tinédzserkori gerincsérülés miatt

Légiósok
2026.04.21. 22:30

„Nem bízhatjuk el magunkat” – a gólszerző Bánáti Kevin az FTC legyőzése után

Labdarúgó NB I
2026.04.21. 06:38

Az MLSZ elmagyarázta, miért volt szabályos az ETO Ferencváros elleni gólja

Labdarúgó NB I
2026.04.20. 19:44

Bognár György szerint Maceiras csak nagyot dobni és feszültséget csinálni tud

Labdarúgó NB I
2026.04.20. 07:14

Hiába a kihagyott tizenegyes és a piros lap, a Paks Böde góljával megint legyőzte a Puskás Akadémiát

Labdarúgó NB I
2026.04.19. 16:15

A wimbledoni bajnok Vondrousová négyéves eltiltással néz szembe

Tenisz
2026.04.18. 11:23

Az ETO 13 év után győzné le újra Győrben a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
2026.04.17. 15:30

Az MLSZ pályázatot írt ki az NB I-es mérkőzések közvetítési és sugárzási jogaira

Labdarúgó NB I
2026.04.17. 14:52
Ezek is érdekelhetik