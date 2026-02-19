100 nap múlva rendezik a BL-döntőt és a hozzá kapcsolódó Bajnokok Fesztiválját Budapesten

Budapest első alkalommal ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének. A május 30-i fináléhoz kapcsolódóan tartják meg a Hősök terén május 28. és 31. között a Bajnokok Fesztiválját,

Az eseményen a legkisebbek és a legnagyobbak, a sportág iránt elkötelezettek és az érdeklődők egyaránt megtalálhatják a nekik megfelelő szórakozási formát. Játékos aktivitások, kispályás foci, DJ-szettek, szelfipontok és szurkolói termékek várják a díjmentes programra látogatókat. A rendezvény alighanem legvonzóbb attrakciója a BL-trófea lesz, amely a döntő délutánját leszámítva minden nap látható lesz a fesztiválon – olvashsató a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség sajtóközleményében.

Fotó: ODPictures Art Studio

A fesztivál mellett idén is megtartják az Ultimate Champions Legends Tournament nevű focitornát is, amelynek neves magyar játékosok és a Bajnokok Ligája történetének kiemelkedő és világszerte ismert futballistái lépnek pályára. A rangos eseménynek a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont május 29-én pénteken, a jegyek már megvásárolhatók az eseményre.

A Bajnokok Fesztiválja az UEFA és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség szervezésében, a Magyar Labdarúgó-szövetséggel együttműködésben valósul meg.