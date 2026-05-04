Kiderült, hol folytatja pályafutását Bodó Richárd

Bodó Richárd 2011 és 2016 között Tatabányán nevelkedett, majd innen igazolt a Pick Szegedhez, amelynél a hazai és nemzetközi élmezőny meghatározó játékosává vált, és alig másfél héttel ezelőtt derült ki, hogy a klub és a játékos közös megegyezéssel szerződést bontott.

„Visszatérésével tapasztalt, nemzetközi szinten is bizonyított játékossal bővül a keretünk” – írta a Mol Tatabánya KC.

A válogatott kézilabdázó térdsérülés miatt a Magyar Kupa négyes döntőjében nem léphetett pályára, és a bajnoki szezonból hátralévő mérkőzéseket, illetve a májusi világbajnoki selejtezőket is ki kell hagynia.

A balátlövő szegedi színekben háromszor nyert bajnokságot, kétszer Magyar Kupát, így a klub legeredményesebb játékosai közé tartozik. Tíz év alatt 1399 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában 366 alkalommal talált a hálóba, ezzel a szegedi örökranglista negyedik helyét foglalja el.