Kaposváron nyert a MÁV Előre a férfi röplabda Extraliga döntőjében

Gyakorlatilag ott folytatta a bajnoki döntő két résztvevője, a Fino Kaposvár és a MÁV Előre Foxconn, ahol szerdán, Székesfehérváron abbahagyták. Mert ugyan a meccset 3:0-ra a somogyiak nyerték, mindhárom szett szoros játék után dőlt el.

Ez volt jellemző a második, kaposvári mérkőzés első játszmájára: rendre a vendégek vezettek egy ponttal – a Fino egyetlenegyszer, 6:5-nél vezetett, mint utólag kiderült, az egész meccsen –, de hiába húzott el hárommal, majd a szett közepén öttel is a MÁV Előre, 18-nál egyenlő volt az állás, csakúgy, mint 22-nél, majd ugyan sorozatban két szettlabdája is volt a vendégeknek, megint egyenlített a hazai gárda. A harmadik játszmalabda után azonban az első találkozó egyik hőse, Matej Smidl hibázott, így megnyerte első döntőbeli játszmáját a címvédő.

A játék képe ezt követően sem változott, rendre a vendégek szereztek vezetést, de a kaposváriak tartották magukat. 15:16 után azonban sorozatban négy pontot szereztek a fehérváriak, s ezúttal nem sikerült ezt ledolgoznia a házigazdáknak, pedig a döntő során először cserélt Zoran Kedacic, aki Bögöly Gábort küldte pályára. A vendégek remek blokkjuknak, illetve az ezúttal rendkívül ponterős Pesti Marcellnek köszönhették kétszettes vezetésüket.

A játék képe pedig a harmadik felvonásban sem változott, állandósuló MÁV Előre-vezetés, amely a végjáték előtt öt pontra duzzadt, s ezzel az előnnyel gyakorlatilag kényelmesen be is sétáltak a vendégek a célba, azaz egyenlítettek és visszavették a pályaelőnyüket. A finálé harmadik mérkőzését pénteken, Székesfehérváron játsszák, a már biztos negyediket pedig jövő kedden.

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

FINO KAPOSVÁR–MÁV ELŐRE FOXCONN 0:3 (–24, –20, –18)

Kaposvár, 1685 néző. V: Mezőffy Zs., Árpás

FINO: Hubicska 10, Medina 6, SMIDL 13, Dávid Cs. 6, Grigoriev 7, Magyar 3. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Bögöly 1. Edző: Zoran Kedacic

MÁV ELŐRE: LUNA SLAIBE 6, Szabó V. 6, ZVICER 12, Ambrus 4, PESTI 19, Ljaftov 8. Csere: Takács M. (liberó), Varga P. 1. Edző: Omar Pelillo

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:3, 6:5, 7:9, 9:12, 12:13, 12:17, 18:18, 20:21, 22:24. 2. játszma: 0:1, 2:2, 3:5, 6:6, 7:9, 11:11, 13:16, 15:16, 15:20, 19:24. 3. játszma: 0:2, 4:4, 7:10, 10:11, 11:14, 13:18, 16:20, 18:24

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Zoran Kedacic: – Ezen a meccsen nem volt meg a kellő tűz a csapatomban, tompák voltak a srácok, mintha megijedtek volna a lehetőségtől. Próbáltam őket űzni, hajtani, de sajnos sikertelenül.

Omar Pelillo: – Ezúttal is nagyot harcoltunk és látványos mérkőzést játszottunk, de most a szerencse is mellettünk állt, a kétes esetekben felénk billent a mérleg nyelve. Az eredmény csalóka, mert az a meccs is nagyon szoros volt.