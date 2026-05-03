Atlétika: országos csúcsot futott a magyar női 4x100-as váltó Botswanában

Botswana fővárosa, Gaborone a mindig izgalmas váltóversenyek külön vb-jének adott otthont. A számok klasszikus értelemben vett világbajnokai persze ugyanúgy a szabadtéri világbajnokságot megnyerők lesznek, de az elmúlt évtizedben erre a megméretésre is vb-ként tekintettünk.

Hat versenyszámban hirdettek győztest, aminél talán komolyabb tétje volt a viadalnak, hogy a 2027-es pekingi szabadtéri vb mellett a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntőre is most osztották ki a váltókvóták nagy részét.

A piros-fehér-zöld színeket a női 4x100 méteres váltó képviselte Afrikában, a szombati elődöntőben Takács Boglárka és Kozák Luca között nem ment zökkenőmentesen a váltás, aminek kizárás lett a vége.

Öröm az ürömben, hogy vasárnap a reményfutamban volt egy javítási lehetőség, ami nem is akárhogyan sikerült! Ezúttal végig ment a bot, Szentgyörgyi Zita után Takács és Kozák következett, majd Tóth Anna sprintelt be vele a célba. Az idő 43.32 másodperc, egyetlen százados országos csúcsjavítás, ami a birminghami Eb-kvalifikációs ranglistán is „jól fizet” majd.

ATLÉTIKAI VÁLTÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, GABORONE

A GYŐZTESEK ÉS A MAGYAROK EREDMÉNYEI

FÉRFIAK

4x100 m. Világbajnok: Egyesült Államok (Ronnie Baker, Max Thomas, Lance Lang, Pjai Austin) 37.43

4x400 m. Vb: Botswana (Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Baapo Ndori, Collen Kebinatshipi; Justice Oratile) 2:54.47

NŐK

4x100 m. Vb: Jamaica (Briana Williams, Jodean Williams, Lavanya Williams, Elaine Thompson-Herah; Shericka Jackson) 42.00, …14. Magyarország (Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna) 43.32 – országos csúcs, régi: 43.33, Csóti Jusztina, Sulyán Alexa, Takács Boglárka, Kocsis Luca, 2025

4x400 m Vb: Norvégia (Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Iuel, Astri Ertzgaard, Henriette Jaeger) 3:20.96

4x100 m vegyes váltó. Vb: Jamaica (Ackeem Blake, Tina Clayton, Kadrian Goldson, Tia Clayton) 39.62 – világcsúcs, régi: 39.99, Jamaica, 2026

4x400 m vegyes váltó. Vb: Egyesült Államok (Bryce Deadmon, Paris Peoples, Jenoah McKiver, Bailey Lear; Brian Faust) 3:07.47