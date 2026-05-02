Valenciai győzelemmel hangolt az Arsenal elleni BL-visszavágóra a tartalékos Atlético Madrid
VILLARREAL–LEVANTE
Nagy lépést tett a dobogó harmadik foka felé a Villarreal, amely hazai pályán öt gólt vágott a Levante ellen. Marcelino csapata az első félidőben egyszer találta el a vendégek kapuját, abból viszont Mikautadze gólt szerzett. Az 51. percben Carlos Espi egyenlített, de nem sokáig örülhetett a kiesés elől menekülő Levante.
Előbb Alberto Moleiro góljával vezetett ismét a hazai csapat, majd Mikautadze megszerezte a másodk gólját. A hajrában aztán három perc alatt még két gólt szerzett a Villarreal, a pár perccel korábban csereként beálló Tajon Buchanan után az addig két gólpasszt szerző Nicolas Pépé állította be az 5–1-es végeredményt. A Villarreal így őrzi ötpontos előnyét a dobogó harmadik helyén az Atlético Madrid előtt, míg a Levante nem tudott elmozdulni a kiesőzónából.
VALENCIA–ATLÉTICO MADRID
A hétközi Arsenal elleni BL-elődöntős odavágóhoz képest a teljes kezdőcsapatot lecserélte Diego Simeone a Valencia elleni bajnokira, de az egész meccset figyelembe véve csak Antoine Griezmann és Koke kapott néhány percet az angolok elleni kezdő tizenegyből. Ennek ellenére a madridiak domináltak az első félidőben, a 11 lövésből viszont csak kettő talált kaput, a hazaiak pedig négy kísérletből egyszer sem adtak feladatot Juan Mussónak. A legközelebb Nahuel Molina volt a gólhoz, lövése viszont a jobb kapufáról kifele pattant.
A második játékrészben is inkább a vendégek voltak aktívabbak, de sokáig nem sikerült a vezető gól megszerzése. A hajrában aztán nyolc perc alatt kétszer is betalált az Atlético Madrid. A 74. percben Iker Luque és Obed Varga játszott össze, végül előbbi lőtt gólt a jobb alsóba. A 82. percben pedig Griezmann tálalt remekül Miguel Cubo elé, aki kilőtte a rövid sarkot. Diego Simeone csapata tehát tapad a dobogós Villarrealra és tartalékosan is begyűjtötte a három pontot. 0–2
SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ
SZOMBAT
Villarreal–Levante 5–1 (Mikautadze 38., 68., Moleiro 62., Buchanan 87., Pépé 90., ill. Espi 51.)
Valencia–Atlético Madrid 0–2 (Luque 74., Cubo 82.)
KÉSŐBB
18.30: Alavés–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Osasuna–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Celta Vigo–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Girona–Mallorca 0–1 (Samu Costa 42.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
33
28
1
4
87–30
+57
85
|2. Real Madrid
33
23
5
5
68–31
+37
74
|3. Villarreal
34
21
5
8
64–39
+25
68
|4. Atlético Madrid
34
19
6
9
58–36
+22
63
|5. Betis
33
12
14
7
49–41
+8
50
|6. Celta Vigo
33
11
11
11
45–43
+2
44
|7. Getafe
33
13
5
15
28–34
–6
44
|8. Real Sociedad
33
11
10
12
52–52
0
43
|9. Osasuna
33
11
9
13
39–40
–1
42
|10. Athletic Bilbao
33
12
5
16
35–48
–13
41
|11. Rayo Vallecano
33
9
12
12
33–41
–8
39
|12. Espanyol
33
10
9
14
37–49
–12
39
|13. Valencia
34
10
9
15
37–50
–13
39
|14. Elche
33
9
11
13
44–50
–6
38
|15. Mallorca
34
10
8
16
42–51
–9
38
|16. Girona
34
9
11
14
36–51
–15
38
|17. Alaves
33
9
9
15
38–49
–11
36
|18. Sevilla
33
9
7
17
40–55
–15
34
|19. Levante
34
8
9
17
38–55
–17
33
|20. Oviedo
33
6
10
17
26–51
–25
28