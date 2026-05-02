Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

NB I: ETO–DVTK 4–0

Valenciai győzelemmel hangolt az Arsenal elleni BL-visszavágóra a tartalékos Atlético Madrid

B. A. P.B. A. P.
2026.05.02. 18:16
null
Tartalékosan is behúzta a három pontot az Atlético Madrid (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valencia Spíler Tv Atlético Madrid Villarreal spanyol bajnokság Levante spanyol labdarúgás
Az Arsenal elleni BL-visszavágóra készülő Atlético Madrid 2–0-ra nyert Valenciában, míg a Villarreal a Levante ellen öt gólt lőve tett egy nagy lépést a dobogó elérése felé.

VILLARREAL–LEVANTE

Nagy lépést tett a dobogó harmadik foka felé a Villarreal, amely hazai pályán öt gólt vágott a Levante ellen. Marcelino csapata az első félidőben egyszer találta el a vendégek kapuját, abból viszont Mikautadze gólt szerzett. Az 51. percben Carlos Espi egyenlített, de nem sokáig örülhetett a kiesés elől menekülő Levante.

Előbb Alberto Moleiro góljával vezetett ismét a hazai csapat, majd Mikautadze megszerezte a másodk gólját. A hajrában aztán három perc alatt még két gólt szerzett a Villarreal, a pár perccel korábban csereként beálló Tajon Buchanan után az addig két gólpasszt szerző Nicolas Pépé állította be az 5–1-es végeredményt. A Villarreal így őrzi ötpontos előnyét a dobogó harmadik helyén az Atlético Madrid előtt, míg a Levante nem tudott elmozdulni a kiesőzónából.

VALENCIA–ATLÉTICO MADRID

A hétközi Arsenal elleni BL-elődöntős odavágóhoz képest a teljes kezdőcsapatot lecserélte Diego Simeone a Valencia elleni bajnokira, de az egész meccset figyelembe véve csak Antoine Griezmann és Koke kapott néhány percet az angolok elleni kezdő tizenegyből. Ennek ellenére a madridiak domináltak az első félidőben, a 11 lövésből viszont csak kettő talált kaput, a hazaiak pedig négy kísérletből egyszer sem adtak feladatot Juan Mussónak. A legközelebb Nahuel Molina volt a gólhoz, lövése viszont a jobb kapufáról kifele pattant.

A második játékrészben is inkább a vendégek voltak aktívabbak, de sokáig nem sikerült a vezető gól megszerzése. A hajrában aztán nyolc perc alatt kétszer is betalált az Atlético Madrid. A 74. percben Iker Luque és Obed Varga játszott össze, végül előbbi lőtt gólt a jobb alsóba. A 82. percben pedig Griezmann tálalt remekül Miguel Cubo elé, aki kilőtte a rövid sarkot. Diego Simeone csapata tehát tapad a dobogós Villarrealra és tartalékosan is begyűjtötte a három pontot. 0–2

SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ
SZOMBAT
Villarreal–Levante 5–1 (Mikautadze 38., 68., Moleiro 62., Buchanan 87., Pépé 90., ill. Espi 51.)
Valencia–Atlético Madrid 0–2 (Luque 74., Cubo 82.)

KÉSŐBB
18.30: Alavés–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Osasuna–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP
14.00: Celta Vigo–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ
21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Girona–Mallorca 0–1 (Samu Costa 42.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. FC Barcelona

33

28

1

4

87–30

+57 

85 

  2. Real Madrid

33

23

5

5

68–31

+37 

74 

  3. Villarreal

34

21

5

8

64–39

+25 

68 

  4. Atlético Madrid

34

19

6

9

58–36

+22 

63 

  5. Betis

33

12

14

7

49–41

+8 

50 

  6. Celta Vigo

33

11

11

11

45–43

+2 

44 

  7. Getafe

33

13

5

15

28–34

–6 

44 

  8. Real Sociedad

33

11

10

12

52–52

43 

  9. Osasuna

33

11

9

13

39–40

–1 

42 

10. Athletic Bilbao

33

12

5

16

35–48

–13 

41 

11. Rayo Vallecano

33

9

12

12

33–41

–8 

39 

12. Espanyol

33

10

9

14

37–49

–12 

39 

13. Valencia

34

10

9

15

37–50

–13 

39 

14. Elche

33

9

11

13

44–50

–6 

38 

15. Mallorca

34

10

8

16

42–51

–9 

38 

16. Girona

34

9

11

14

36–51

–15 

38 

17. Alaves

33

9

9

15

38–49

–11 

36 

18. Sevilla

33

9

7

17

40–55

–15 

34 

19. Levante

34

8

9

17

38–55

–17 

33 

20. Oviedo

33

6

10

17

26–51

–25 

28 

 

 

Valencia Spíler Tv Atlético Madrid Villarreal spanyol bajnokság Levante spanyol labdarúgás
Legfrissebb hírek

Kétszer is vezetett, mégis kikapott két góllal az Athletic Bilbaótól az Alavés

Spanyol labdarúgás
20 perce

Rátaposott az Atlético címerére az Arsenal játékosa, látni kell Simeone reakcióját!

Bajnokok Ligája
2026.04.30. 15:50

„Vissza a Földre” – Thierry Henry összehasonlította a két BL-elődöntőt

Bajnokok Ligája
2026.04.30. 13:12

Joggal dühöng az Arsenal? – „A VAR-nak ki sem kellett volna hívnia a játékvezetőt”

Bajnokok Ligája
2026.04.30. 08:57

BL: Jogosan vonták vissza az Arsenal javára megítélt 11-est? Szavazzon!

Bajnokok Ligája
2026.04.30. 07:24

Mikel Arteta: Elfogadhatatlan, hogy visszavonták a második tizenegyesünket

Bajnokok Ligája
2026.04.29. 23:53

Döntetlen az Atlético Madrid és az Arsenal BL-elődöntőjének első felvonásán

Bajnokok Ligája
2026.04.29. 23:00

Griezmann, Lookman és Álvarez rohamoz az Atletinél az Arsenal ellen

Bajnokok Ligája
2026.04.29. 19:57
Ezek is érdekelhetik