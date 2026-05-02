Valenciai győzelemmel hangolt az Arsenal elleni BL-visszavágóra a tartalékos Atlético Madrid

VILLARREAL–LEVANTE

Nagy lépést tett a dobogó harmadik foka felé a Villarreal, amely hazai pályán öt gólt vágott a Levante ellen. Marcelino csapata az első félidőben egyszer találta el a vendégek kapuját, abból viszont Mikautadze gólt szerzett. Az 51. percben Carlos Espi egyenlített, de nem sokáig örülhetett a kiesés elől menekülő Levante.

Előbb Alberto Moleiro góljával vezetett ismét a hazai csapat, majd Mikautadze megszerezte a másodk gólját. A hajrában aztán három perc alatt még két gólt szerzett a Villarreal, a pár perccel korábban csereként beálló Tajon Buchanan után az addig két gólpasszt szerző Nicolas Pépé állította be az 5–1-es végeredményt. A Villarreal így őrzi ötpontos előnyét a dobogó harmadik helyén az Atlético Madrid előtt, míg a Levante nem tudott elmozdulni a kiesőzónából.

VALENCIA–ATLÉTICO MADRID

A hétközi Arsenal elleni BL-elődöntős odavágóhoz képest a teljes kezdőcsapatot lecserélte Diego Simeone a Valencia elleni bajnokira, de az egész meccset figyelembe véve csak Antoine Griezmann és Koke kapott néhány percet az angolok elleni kezdő tizenegyből. Ennek ellenére a madridiak domináltak az első félidőben, a 11 lövésből viszont csak kettő talált kaput, a hazaiak pedig négy kísérletből egyszer sem adtak feladatot Juan Mussónak. A legközelebb Nahuel Molina volt a gólhoz, lövése viszont a jobb kapufáról kifele pattant.

A második játékrészben is inkább a vendégek voltak aktívabbak, de sokáig nem sikerült a vezető gól megszerzése. A hajrában aztán nyolc perc alatt kétszer is betalált az Atlético Madrid. A 74. percben Iker Luque és Obed Varga játszott össze, végül előbbi lőtt gólt a jobb alsóba. A 82. percben pedig Griezmann tálalt remekül Miguel Cubo elé, aki kilőtte a rövid sarkot. Diego Simeone csapata tehát tapad a dobogós Villarrealra és tartalékosan is begyűjtötte a három pontot. 0–2

SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ

SZOMBAT

Villarreal–Levante 5–1 (Mikautadze 38., 68., Moleiro 62., Buchanan 87., Pépé 90., ill. Espi 51.)

Valencia–Atlético Madrid 0–2 (Luque 74., Cubo 82.)

KÉSŐBB

18.30: Alavés–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Osasuna–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Celta Vigo–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Girona–Mallorca 0–1 (Samu Costa 42.)