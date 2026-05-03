Puskás–Suzuki-kupa: hatodik lett a Sportingtól vereséget szenvedő Honvéd

AZ ÖTÖDIK HELYÉRT játszott egymással a 18. Puskás–Suzuki-kupán az A-csoport harmadikja, a Sporting és a B-csoport ugyanezen helyén végző Budapest Honvéd. Az első játékrész közepén súlyos sérülést szenvedett a belső védő, Schwarcz Máté, akit a székesfehérvári kórházba szállítottak. Mivel az előző meccsen is erről a posztról esett ki sérülés miatt Ferencz Kende, kényszermegoldásokhoz kellett nyúlnia a kispesti stábnak, és márt a következő percben vezetést szerzett a portugál együttes Francisco Simoes révén, majd attól fogva lényegében az történt a pályán, amit a zöld-fehérek szerettek volna. Leonardo Damiao duplázott, könnyedén nyert 3–0-ra a Sporting, így a Honvéd a hatodik lett a rangos, U17-es nemzetközi tornán, Felcsúton.

„Sohasem ideális, ha belső védőt kel cserélni, de nem fognám a sérülésre a vereségünket, a két csapat ma nem volt egy súlycsoportban – értékelt lapuknak Petrók Viktor, a Honvéd U17-es csapatának vezetőedzője. – Nem volt ideális a felkészülésünk ehhez a szinthez, és a körülményeket ismerve, eddig jól szerepeltünk, de sajnos ez a mérkőzés duplán kidomborította a hiányosságainkat. Ezen a szinten ezt megbüntetik. Sajnálom, hogy ez az utolsó meccs kicsit lerontotta az első három meccs után rólunk kialakult kedvező összképet.”

18. Puskás–Suzuki-kupa (U17), Felcsút

Az 5. helyért

Sporting CP (portugál)–Budapest Honvéd 3–0 (2–0)

Budapest Honvéd: Czinki – Molnár Á., Russnák (Csákány, 40.), Schwarcz (Kralicsek, 23.), Varga-Sós – Szőke (Szanka, 40.), Domján – Varga Z., För, Bokor (Kovács Á., 40.) – Balaskó (Érsek, 47.)

G: F. Simoes (22.), Damiao (30+1., 39.)

A korábbi helyosztón a 7. helyért

Puskás Akadémia–Juventus (olasz) 2–1 (0–1)