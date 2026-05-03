NB I: Újpest FC–Ferencvárosi TC

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A 247. bajnoki derbi következik vasárnap (összesen a 304.) a zöld-fehérek és a lila-fehérek között. Az örökmérlegben annyira elsöprő a ferencvárosiak fölénye, hogy a győzelmeik száma most egy híján kétszer annyi, mint a vereségeiké, az örökmérleg ugyanis 61 újpesti siker, 64 döntetlen, 121 FTC-diadal. Ezek között három olyan – döntetlennel végződő – találkozó volt, amelyet félbeszakadt bajnokságokban, 1944–1945-ben, illetve 1956-ban játszottak.

♦ Az újpestiek legutóbb 2015. december 12-én, vagyis majdnem 10 és fél éve tudták bajnokin legyőzni a Ferencvárost. Akkor a Groupama Arénában Mbaye Diagne szöglet utáni fejes góljával nyertek 1–0-ra. Azóta az NB I-ben a mérleg: 30 derbin 23 FTC-siker és 7 döntetlen. Eközben két Üllői úti kupameccsen, a 2016-os fináléban (1–0) és a tavaly áprilisi negyeddöntőben (3–1) is a ferencvárosiak nyertek, így összesen már sorozatban 32 tétmeccse veretlenek az Újpesttel szemben.

♦ 2019 és 2024 között zsinórban 17 bajnoki derbin diadalmaskodtak a zöld-fehérek, a legutóbbi 4 találkozójukon azonban felváltva követték egymást a döntetlenek és a ferencvárosi sikerek. Az utóbbihoz hasonlóra ezt megelőzően 2018 és 2019 között, még Nebojsa Vignejevics első újpesti edzősködése alatt volt példa.

♦ A Megyeri úton eddig 83 bajnoki derbit rendeztek, ezeken minimális különbséggel állnak jobban a zöld-fehérek, a mérleg a tavaly októberi 1–1-gyel immár: 28 FTC-győzelem, 28 döntetlen, 27 újpesti siker. A legutóbbi lila-fehér diadal majdnem 12 éve jött össze Újpesten: 2014. szeptember 21-én Dusan Vasziljevics és Simon Krisztián góljával 2–1-re győztek a IV. kerületiek. Azóta a Szusza Ferenc Stadionban 8-szor a Ferencváros nyert, 5-ször pedig ikszeltek, köztük a legutóbbi két alkalommal.

♦ Az októberi újpesti találkozójuk leginkább arról maradt emlékezetes, hogy a hosszabbításban Gróf Dávid egy labdaszedő fellökéséért kapott piros lapot, és mivel a zöld-fehéreknek már nem volt több cserelehetőségük, ezért az utolsó pár percre Varga Barnabás állt be a kapuba. A meccs úgy lett 1–1, hogy Varga találatára a 16 góljával az NB I-ben jelenleg legeredményesebb Aljosa Matko válaszolt, és ezzel megszakadt az újpestiek ferencvárosiak elleni csaknem két és fél éves – a hosszabbítások nélkül 603 játékpercen át tartó – élvonalbeli gólképtelensége. Mivel azóta a februári Üllői úti meccsüket 3–0-ra nyerték a zöld-fehérek, ezért az előző 8 bajnoki derbin Matkóé a lila-fehérek egyetlen gólja.

♦ Az Újpest 3 fordulón át tartó veretlenségi szériája (2 győzelem, 1 iksz) szakadt meg legutóbb a Puskás Akadémia otthonában (0–2). A meccs érdekessége volt, hogy a megsérült Banai Dávid helyére Dombó Dávid állt be a kapuba, aki tétmeccsen ezúttal mutatkozott be a lila-fehéreknél. A 33 éves, korábbi ZTE-hálóőr 2024. május 11., tehát majdnem kétéves szünet után kapott újra szerepet az élvonalban.

♦ A sorozatban 8. bajnoki címéért küzdő, második Ferencváros a legutóbbi 5 bajnokijából 4-et megnyert, de két hete a legfontosabb, ETO elleni találkozóját elvesztette (0–1). Hátránya négy pont a győriekkel szemben, ezért újpesti veresége esetén az FTC behozhatatlan hátrányba kerül az ETO-val szemben és búcsút inthet bajnoki álmainak. 2021-ben és 2022-ben is a bajnoki címről döntött a derbi, csak éppen fordított előjellel: a zöld-fehérek mindkétszer a lila-fehérek legyőzésével tették biztossá az elsőségüket.

♦ A lila-fehérek hazai mérlege közepes (6–4–6), viszont figyelemre méltó, hogy Szélesi Zoltán vezetőedzővel a tavaszi 18 pontjukból 14-et otthon gyűjtöttek be. 2026-ban a Szusza-stadionban csak egyszer, január 31-én a Puskás Akadémiától kaptak ki (0–1). Azóta 4-szer nyertek, 2-szer ikszeltek.

♦ Az FTC 11–3–2-es mérleggel és a legkevesebb kapott góllal (12) vezeti a vendégtabellát. Látogatóként mindkét vereségét vidéki helyszínen – Zalaegerszegen és Győrben – szenvedte el, a fővárosban legutóbb 7 éve, 2019. április 27-én, a Bp. Honvédtól, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban kapott ki (2–3), de úgy, hogy akkor már biztos aranyérmesként lépett pályára.

♦ A Ferencvárosban eltiltás miatt nem léphet pályára a múlt héten kiállított, magyar játékosnak számító Corbu Marius.

