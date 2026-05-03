Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–5, VÉGE

„Csak a Ferrarinak adatott meg a luxus” – Alonso szerint jogtalan előnyhöz jutott a rivális az esős Pirelli-teszt által

H. L.H. L.
2026.05.03. 17:59
Alonso nem elégedett a kialakult helyzettel (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Aston Martin Fernando Alonso Formula–1 Miami Nagydíj
A Formula–1-es Aston Martin kétszeres világbajnoka, Fernando Alonso úgy érzi, a Ferrari tisztességtelen előnyhöz jutott azzal, hogy az áprilisi Pirelli-teszt keretein belül zárt kapuk mögött körözhetett a vizes pályára szánt keveréken.

Ahogyan azt a meteorológusok ígérték, szombatról vasárnapra virradóan viharfelhők gyülekeztek a miami pálya felett, és a kora reggeli betétfutamot törölni is kellett az időjárási viszonyok miatt, hiszen villámlásokat észleltek a térségben. Ez azért jelent óriási gondot, mert az Egyesült Államokban elég szigorú szabályozás van érvényben, és abban az esetben, ha 6-10 mérföldes körzeten belül villámlás van, azonnal be kell szüntetni a sporteseményt, és azt csak a legutolsó észlelt villámlástól számított 30 perc letelte után lehet újraindítani.

A várható időjárási körülmények miatt a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már a szombati időmérő előtt esőveszélyt hirdetett, majd három órával előrébb hozta az F1-es verseny rajtidőpontját, amely így közép-európai idő szerint 19 órakor veszi kezdetét.

Az eseményt nagy várakozás előzi meg, hiszen most először versenyezhet a mezőny vizes pályaviszonyok mellett az új szabályrendszerben. Kivételek ugyanakkor vannak, mert a január végi bahreini bejáratás esős, keddi napján a Ferrari és a Red Bull is körözött, s ezen csapatok vizes Pirelli-teszten is részt vettek az elmúlt hónapokban a Racing Bulls mellett.

Legutóbb a maranellóiak dolgoztak a hivatalos gumibeszállítónak, méghozzá Fioranóban, az áprilisi kényszerleállás során, így a mezőnyből a két napon át tesztelő Lewis Hamiltonnak vannak a legfrissebb tapasztalatai esős körülmények között.

A versenyzők között rangidős Fernando Alonso szerint a Scuderia jogtalan előnyhöz jutott a Pirelli-tesztnek köszönhetően, és nehezményezte, hogy csapata, az Aston Martin eközben teljesen vakon kénytelen nekivágni a mai versenynek. „Száraz körülmények között semmi esélyünk sincs, és vélhetően esőben sem lesz. Persze, sosem tudhatod, mi történik vizes aszfalton, hiszen mi most először vezetjük az autót ilyen pályaviszonyok mellett.”

„Csak a Ferrarinak adatott meg ez a luxus a korlátlan Pirelli-tesztjei által, így nekünk nem marad más, mint versenyzés közben tanulni. Mi nem a Ferrari vagyunk, szóval le kell vonnunk a következtetéseket” – mondta dühösen a kétszeres világbajnok, aki tehát az esőben tesztelők közül tévesen, egyedül a Ferrarit emelte ki.

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

 1.Kimi AntonelliolaszMercedes
 2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
 3.Charles LeclercmonacóiFerrari
 4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
 5.George RussellbritMercedes
 6.Lewis HamiltonbritFerrari
 7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
 8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
9.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
10.Nico HülkenbergnémetAudi
11.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
15.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
16.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
17.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda
18.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda
19.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
21.Gabriel BortoletobrazilAudi
Bokszutcai rajtIsack HadjarfranciaRed Bull-Ford

 

5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő1. Antonelli 1:27.798
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja19.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00

 

 

F1 Aston Martin Fernando Alonso Formula–1 Miami Nagydíj
Legfrissebb hírek

F1, Miami Nagydíj, verseny

F1
1 órája

Az FIA-elnök kijelentette: visszatérnek a V8-as motorok az F1-be!

F1
5 órája

Verstappen már nem utasnak érzi magát a Red Bullban; Russell nem aggódik a hátránya miatt

F1
6 órája

Hadjart kizárták a miami időmérőről – hivatalos

F1
6 órája

F1: három órával hamarabb rajtolnak a Miami Nagydíjon – hivatalos

F1
11 órája

Antonelli Miamiban is pole pozícióban; Verstappen az első rajtsorba repítette a Red Bullt

F1
20 órája

Bortoletót kizárták a miami sprintversenyről – hivatalos

F1
22 órája

Az FIA esőveszélyt hirdetett Miamiban, előrébb hozhatják a verseny rajtját

F1
22 órája
Ezek is érdekelhetik