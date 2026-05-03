„Csak a Ferrarinak adatott meg a luxus” – Alonso szerint jogtalan előnyhöz jutott a rivális az esős Pirelli-teszt által

Ahogyan azt a meteorológusok ígérték, szombatról vasárnapra virradóan viharfelhők gyülekeztek a miami pálya felett, és a kora reggeli betétfutamot törölni is kellett az időjárási viszonyok miatt, hiszen villámlásokat észleltek a térségben. Ez azért jelent óriási gondot, mert az Egyesült Államokban elég szigorú szabályozás van érvényben, és abban az esetben, ha 6-10 mérföldes körzeten belül villámlás van, azonnal be kell szüntetni a sporteseményt, és azt csak a legutolsó észlelt villámlástól számított 30 perc letelte után lehet újraindítani.

A várható időjárási körülmények miatt a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már a szombati időmérő előtt esőveszélyt hirdetett, majd három órával előrébb hozta az F1-es verseny rajtidőpontját, amely így közép-európai idő szerint 19 órakor veszi kezdetét.

Az eseményt nagy várakozás előzi meg, hiszen most először versenyezhet a mezőny vizes pályaviszonyok mellett az új szabályrendszerben. Kivételek ugyanakkor vannak, mert a január végi bahreini bejáratás esős, keddi napján a Ferrari és a Red Bull is körözött, s ezen csapatok vizes Pirelli-teszten is részt vettek az elmúlt hónapokban a Racing Bulls mellett.

Legutóbb a maranellóiak dolgoztak a hivatalos gumibeszállítónak, méghozzá Fioranóban, az áprilisi kényszerleállás során, így a mezőnyből a két napon át tesztelő Lewis Hamiltonnak vannak a legfrissebb tapasztalatai esős körülmények között.

A versenyzők között rangidős Fernando Alonso szerint a Scuderia jogtalan előnyhöz jutott a Pirelli-tesztnek köszönhetően, és nehezményezte, hogy csapata, az Aston Martin eközben teljesen vakon kénytelen nekivágni a mai versenynek. „Száraz körülmények között semmi esélyünk sincs, és vélhetően esőben sem lesz. Persze, sosem tudhatod, mi történik vizes aszfalton, hiszen mi most először vezetjük az autót ilyen pályaviszonyok mellett.”

„Csak a Ferrarinak adatott meg ez a luxus a korlátlan Pirelli-tesztjei által, így nekünk nem marad más, mint versenyzés közben tanulni. Mi nem a Ferrari vagyunk, szóval le kell vonnunk a következtetéseket” – mondta dühösen a kétszeres világbajnok, aki tehát az esőben tesztelők közül tévesen, egyedül a Ferrarit emelte ki.