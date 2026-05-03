Újpest: három játékostól már elköszöntek, de mások is távozhatnak

,,Megígértem a játékosoknak, hogy ha benn maradt az Újpest, megmondom, ki maradhat, kinek kell mennie, úgyhogy lehet, hogy ez a három hét kritikusabb lesz, de az őszinte beszéd fontos” – mondta áprilisban a Football Forum Hungaryn Dárdai Pál, az Újpest sportigazgatója. A végleges névsort a következő hetekben pontosíthatja a klub, de három légiós már a derbit megelőzően elbúcsúzott az újpesti szurkolóktól. A 2024-ben érkező, lejáró szerződésű grúz védő, Davit Koburi (40 tétmeccsen játszott az Újpest első csapatában, gólt nem szerzett) már a Ferencváros elleni meccsen sem volt a keret tagja, de elbúcsúzott a szurkolóktól az FTC ellen kispados, 2025 januárjában érkező szlovén csatár, Milan Tucic (30 tétmeccsen három gólt szerzett az Újpestben), valamint a vasárnapi meccsen csereként pályára lépő, tízszeres grúz válogatott Giorgi Beridze, akinek az ügynöke a derbi előtt válaszolt is a megkeresésünkre.

„Mivel az Újpest nem jelezte, hogy élni kívánna a szerződéshosszabbítási lehetőségével, és Beridzének a nyáron lejár a megállapodása, már megkezdődhettek a tárgyalások más klubokkal – nyilatkozta Lasa Odiladze. – Már voltak érdeklődések az NB I-ből és külföldről egyaránt. Több országban ismerik, így biztosan tudunk neki csapatot találni. Az Újpestnek köszönjük a lehetőséget, hogy visszatérhetett, nagyon szeretett itt játszani, de sajnos az utóbbi időben több kisebb sérülés hátráltatta, ami miatt nem tudott mindig a csapat segítségére lenni. Most túl van egy izomsérülésen, újra kész a játékra, így a nyári felkészülést már tökéletes állapotban kezdheti meg leendő csapatánál.”

A 28 éves Beridze tavaly februárban Törökországból tért vissza Újpestre, ahol 2018 és 2022 között is futballozott már. Az elmúlt másfél évben 36 NB I-es mérkőzésen négy gólt szerzett, és három gólpasszt adott.

Beridzéhez hasonlóan információink szerint a 32 éves olasz Riccardo Piscitelli esetében is az a helyzet, hogy a klub nem jelezte hosszabbítási szándékát, így a nyáron szabadon igazolható játékosként távozhat a kapuvédő, aki ebben az idényben 12 meccsen szerepelt; az utóbbi hetekben ujjsérülése miatt a keretbe sem került be, de a Ferencváros ellen ott ült a kispadon. Piscitelli két éve Mezőkövesdről igazolt Újpestre, azóta 43 tétmeccsen szerepelt a lilák első csapatában. Helyére az NB I-ből érkezhet másik kapus, már folynak az egyeztetések a pótlásáról, igaz, Piscitelli távozását egyelőre nem jelentette be az Újpest.

A 23 éves, háromszoros szlovén válogatott Nejc Gradisarral kapcsolatban egyiptomi kollégáktól úgy értesültünk, az Újpest nem jelezte a kairói Al-Ahlinak, hogy a féléves kölcsönszerződés lejártával, opciós jogával élve kivásárolná a csatárt az ottani szerződéséből. Ezért az Al-Ahli kezdhet új vevő után nézni, mert jelen állás szerint nem lenne helye az egyiptomi csapat keretében. A korábban Fehérváron is szereplő Gradisar január végén érkezett Újpestre, de nem tudott alapemberré válni, és csak egy gólt szerzett 13 NB I-es meccsen (a Ferencváros ellen csereként lépett pályára).

Az említett játékosok mellett mások is vannak, akik kevés szerepet kaptak a tavasszal, így kérdéses a jövőjük. Hozzájuk tartozik a 34 éves, 33-szoros északmacedón válogatott középpályás, az FTC ellen szintén becserélt Arijan Ademi, akivel azonban információnk szerint még nem egyezett meg a klub az elválás feltételeiről. Ugyanakkor kérdéses lehet a folytatás például az idényben csak négy NB I-es meccsen játszó 31 éves Tamás Krisztián esetében is.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

ÚJPEST FC–FERENCVÁROSI TC 0–5 (0–2)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 930 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Zachariassen (19.), Kanikovszki (40.), Joseph (48., 64.), Abu Fani (90+9.)