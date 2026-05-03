Sinner egy óra alatt lerendezte Zverevet, az idei negyedik ezrest is megnyerte
Jannik Sinner mindössze 58 percet töltött a pályán Alexander Zverev ellen a madridi mesterverseny döntőjében vasárnap délután: ennyi időre volt szüksége a 6:1, 6:2-es győzelemhez.
Részletek hamarosan!
ATP 1000-ES TENISZTORNA, MADRID (8 235 540 dollár, salak)
FÉRFI EGYES, DÖNTŐ
Jannik Sinner (olasz, 1.)–Alexander Zverev (német, 2.) 6:1, 6:2
Legfrissebb hírek
Jannik Sinner sorozatban 25. meccsét nyerte mesterversenyen
Tenisz
2026.04.28. 15:32
Djokovics biztosan nem indul a madridi tornán
Tenisz
2026.04.17. 13:55
Salakon is legyőzte Alcarazt, Sinner nyert Monte-Carlóban
Tenisz
2026.04.12. 17:46
Ezek is érdekelhetik