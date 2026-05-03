Kovács Zsófia nyert felemás korláton a torna ob-n

2026.05.03. 17:49
Kovács Zsófia (Fotó: Kovács Péter, archív)
torna torna ob Kovács Zsófia
A háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia felemás korláton aranyérmes lett a tornászok szerenkénti országos bajnokságán, vasárnap.

„Jót tett a lelkemnek, hogy nyerni tudtam felemás korláton. Elégedett vagyok jelenleg, de sokat kell dolgoznunk. Hamarosan nemzetközi versenyeken is indulok, ahol egyre erősebb gyakorlatok következnek” – idézi a magyar szövetség beszámolója a dunaújvárosi sportolót.

Hozzátette: a gerendát ezúttal kihagyta, de azon a szeren is készül. Az egyéni elsőség mellett külön öröm számára, hogy szombaton megnyerték a csapatbajnokság első fordulóját.

Kovács térde legutóbb a 2024-es párizsi olimpián sérült meg súlyosan, a visszatérésére tavaly júliusban az Egyetemi Világjátékokon került sor.

Vasárnap a nők mezőnyében Mayer Gréta nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, hiszen ugrásban és gerendán is aranyérmet nyert, talajon pedig ezüstérmet szerzett.

A férfiaknál Mészáros Krisztofer korláton és nyújtón is bajnok lett, gyűrűn pedig bronzérmet nyert.

„Tíz gyakorlatból kilencet hibátlanul megoldottam, csak lólengésben csúszott be egy hiba. Úgy érzem, összességében kihoztam magamból a maximumot. Az elmúlt időszak komoly munkával telt, számos új elemet építettünk be a gyakorlataimba, amelyek többsége már most jól működött versenyhelyzetben” – mondta a négyszeres Európa-bajnoki érmes Mészáros.

Hozzátette: a magyar bajnokság fontos visszaigazolás volt, ugyanakkor az augusztusi kontinensviadalig még jelentős munka vár rá annak érdekében, hogy gyakorlatai még stabilabbak és még erősebbek legyenek.

TORNA OB
Férfiak
Gyűrű
1. Tomcsányi Benedek 13.566 pont
2. Závory Szilárd 13.266
3. Mészáros Krisztofer 13.066
Ugrás
1. Kis Dominik 13.350
2. Závory 13.216
3. Molnár Botond 13.099
Lólengés
1. Sas Nándor 13.600
2. Tomcsányi 13.100
3. Bogyó Dániel 13.000
Korlát
1. Mészáros 14.066
2. Kovács Márton 12.800
3. Nagy Márk Dávid 12.700
Nyújtó
1. Mészáros 13.733
2. Závory 13.500
3. Kiss Balázs 12.900
Talaj
1. Kis Dominik 13.733
2. Tomcsányi 13.633
3. Sas 13.400

Nők
Ugrás
1. Mayer Gréta 13.633 pont
2. Jávor Brigitta 11.983
3. Balázs Kira 11.549
Felemás korlát
1. Kovács Zsófia 12.333
2. Szilágyi Nikolett 10.666
3. Mayer 10.200
Gerenda
1. Mayer 13.533
2. Szilágyi 12.933
3. Knight Anna 12.500
Talaj
1. Péter Sára 12.233
2. Mayer 11.666
3. Knight 10.900

 

