F1, Miami Nagydíj, verseny

Miamiba megérkezett az eső: a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli várhatja az élről a piros lámpák kialvását a szezon negyedik versenyén, mellőle Max Verstappen rugaszkodhat el, míg a második soron Charles Leclerc és Lando Norris osztozhat. Az ötödik helyet George Russell foglalja el, majd Lewis Hamilton és Oscar Piastri következik a sorban. Arról, hogy miként alakul a futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|3.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|4.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|5.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|7.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|8.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|9.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|10.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|11.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|12.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|13.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|15.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|16.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|17.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|18.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|19.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|20.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|Bokszutcai rajt
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
|Időmérő
|1. Antonelli 1:27.798
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja
|19.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
