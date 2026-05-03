F1, Miami Nagydíj, verseny

H. L.H. L.
2026.05.03. 18:31
verseny F1 Formula–1 Miami Nagydíj
Miamiba megérkezett az eső: a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli várhatja az élről a piros lámpák kialvását a szezon negyedik versenyén, mellőle Max Verstappen rugaszkodhat el, míg a második soron Charles Leclerc és Lando Norris osztozhat. Az ötödik helyet George Russell foglalja el, majd Lewis Hamilton és Oscar Piastri következik a sorban. Arról, hogy miként alakul a futam, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

 1.Kimi AntonelliolaszMercedes
 2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
 3.Charles LeclercmonacóiFerrari
 4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
 5.George RussellbritMercedes
 6.Lewis HamiltonbritFerrari
 7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
 8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
9.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
10.Nico HülkenbergnémetAudi
11.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
15.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
16.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
17.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda
18.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda
19.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
21.Gabriel BortoletobrazilAudi
Bokszutcai rajtIsack HadjarfranciaRed Bull-Ford

 

5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő1. Antonelli 1:27.798
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja19.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00

 

 

