Győri ünnep Tatabányán, könnyed játékkal lett kupagyőztes az ETO

NŐI MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA

DÖNTŐ

GYŐRI AUI ETO KC–DVSC SCHAEFFLER 37–26 (16–14)

Tatabánya, 2424 néző. V: Hargitai, Markó

GYŐR: SAKO – Hovden 2, HOUSHEER 10 (6), Elver 2, DULFER 1, Stanko 3, VAN WETERING 8. Csere: Szemerey (kapus), Breistöl, V. Kristiansen, Lagerquist, K. JÖRGENSEN 4 (1), De Paula 3, Hagman 2, Fodor Cs., Dahl 2. Edző: Per Johansson

DVSC: Ryde – TOUBLANC 9 (6), Hámori 4, Tóvizi 2, Thorleifsdóttir 2, CSERNYÁNSZKI 4 (1), Petrus 2. Csere: Placzek (kapus), Hornyák D., Ivancok-Soltic 1, Grosch 1, Vámos M. 1, Juhász Kata, Baranyi. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 8. p.: 3–4. 14. p.: 7–4. 21. p.: 11–8. 26. p.: 13–12. 28. p.: 16–12. 35. p.: 20–16. 41. p.: 26–18. 47. p.: 31–20. 55. p.: 33–24. 58. p.: 37–24

Kiállítások: 12, ill. 4 perc

Hétméteresek: 7/7, ill. 8/7

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Tudom, hogy mennyit jelent a szurkolóknak és a klubnak ez a győzelem, én is boldog vagyok, hogy sikerült ebben a sorozatban is sikert aratni. Nem voltam elégedett az első félidővel, nem voltunk elég élesek, de ragaszkodtunk a tervhez, és a másodikban már eredményesebbek voltunk. A védekezésünk javult, jöttek a labdaszerzések, azokból pedig a könnyű gólok.

Szilágyi Zoltán: – Egyértelműen van bennem hiányérzet, jobb teljesítményt vártam magunktól. Voltak jó időszakaink, ameddig bírtunk erővel, tartottuk a lépést a Győrrel. A hiányérzetem okát a felszabadultság hiánya adja, mert a helyzeteket kidolgoztuk, de a ziccereket kihagytuk. Ha mentálisan erősebbek lettünk volna, szorosabb meccset játszunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Öt év után találkozott egymással a Török Bódog Női Magyar Kupa döntőjében a győri és a debreceni csapat, a kisalföldiek azóta sorozatban négy finálét veszítettek el – mindet a Ferencváros ellen – míg a DVSC tavaly a négy közé sem jutott. Az ETO idén az elődöntőben biztos játékkal múlta felül az FTC-t, a Loki a jó kapusteljesítményének is köszönhette ötgólos sikerét a Mosonmagyaróvár ellen.

A várva várt döntőben két lerohanásgóllal kezdett a Győr, amire három-nullás sorozattal válaszolt a Loki. A nyolcadik percben még Tóvizi Petra beállógóljával a Debrecen vezetett 4–3-ra, majd megérkeztek Hatadou Sako védései, és elöl is lendületbe jött a Győr, 7–4-es ETO-előny után Szilágyi Zoltán időt is kért. Csernyánszki Liliána szép találattal törte meg csapata gólcsendjét, ráadásul rövidesen Kelly Dulfer kiállítása miatt emberelőnybe kerültek a hajdúságiak, ami esélyt teremtett a felzárkózásra – egynél kisebbre azonban nem csökkent a különbség.

Van Wetering megállíthatatlan volt a mérkőzésen (Fotó: Szabó Miklós)

A félidő közepén „mini hetespárbaj” színesítette a mérkőzést, egymás után négy támadás is büntetővel zárult, az ítélet-végrehajtók egyszer sem hibáztak, a 20. percben 10–8-ra vezetett a Győr. Csernyánszki a gólszerzés mellett a hetesek és kiállítások kiharcolásából is kivette részét. Vámos Míra állíthatta volna vissza az egygólos különbséget, csakhogy a szélső kísérletét megfogta Sako, a túloldalon viszont Bo van Wetering negyedjére talált be Jessica Rydének.

Az ötödik megítélt debreceni hetest nehezen emésztette meg Per Johannson és a győri közönség is, Toublanc-ot viszont ez nem zökkentette ki, 13–12-re szépített a Loki. A játékrész vége felé ismét lendületbe kerültek a győriek, a hatékonyan kihasznált lerohanásoknak köszönhetően néggyel megléptek a zöld-fehérek. Hámori Konszuéla azért kiharcolt egy hatodik hetest is az utolsó percben, Toublanc ezúttal honfitársát, Sakót mattolta – így 16–14-es győri előnnyel zárult a félidő.

Dione Housheer lett a négyes döntő legjobbja (Fotó: Szabó Miklós)

Az ETO a második játékrész elejét az elődöntőhöz hasonlóan nagyon megnyomta, hét perc alatt hétre nőtt a különbség, Bruna de Paula pedig megmutatta, miért tartják a világ egyik legjobban cselező játékosának. Van Wetering is kifejezetten jól teljesített, a 41. percben már a nyolcadik találatát jegyezte, nem sokkal később honfitársa, Dione Housheer is felzárkózott hozzá a gólok számában – ha a védekezésben sokat vállaló Dulfert is hozzávesszük, mondhatjuk, hogy a hollandjai alapozták meg a győriek időközben kilencre nőtt előnyét.

Szilágyi Zoltán már a 44. perc végén kikérte harmadik idejét, a második félidőben ugyanis védekezésben és támadásban is visszaesett a fáradó debreceniek teljesítménye. Sako viszont remekelt a győri kapuban, tíz védésnél tartott. Ha már tíz, a következő támadás után 30–20-as vezetésnél számolásba kezdett az ETO-tábor, amely később kapusát éltette, miután hárította Toublanc hetesét.

Győri öröm a mérkőzés után (Fotó: Szabó Miklós)

A hajrá ezúttal nem hozott akkora izgalmakat és fordulatot, mint tavaly, ezúttal csupán az volt a kérdés, mekkora különbséggel nyer a Győr. A hátralévő időben Sako tovább gyarapította védései számát, Ida-Marie Dahl is feliratkozott a gólszerzők közé. Az utolsó perceket is komolyan vették a zöld-fehérek, akik 37–26-ra győztek, a meccs emberének Bo van Weteringet, a négyes döntő legjobbjának Dione Housheert választották meg.

A kupa öt év után visszatért Győrbe.