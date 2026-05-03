Ketten elhagyták a vb-re készülő hokiválogatott keretét

A magyar szövetség vasárnap Facebook-oldalán közölte, hogy a szakmai stáb Szabó Bence és Laskawy Ferenc munkáját köszönte meg. A kapitány kedden szűkített először és 31 jégkorongozóval utazott el Dániába, ahol pénteken a norvégoktól 2–1-re, szombaton pedig a házigazdáktól 7–4-re kapott ki.

A csapat kedden Szlovéniába utazik és csütörtökön csap össze a hazai együttessel.

A világbajnokságon május 16-án Finnország ellen mutatkozik be a magyar válogatott, mely a folytatásban Ausztriával, Nagy-Britanniával, Németországgal, Svájccal, az Egyesült Államokkal és Lettországgal mérkőzik.

JÉGKORONG

AZ ELIT-VILÁGBAJNOKSÁGRA KÉSZÜLŐ MAGYAR KERET

Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)

Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Mihalik András (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Péter Donát (Eisbären Regensburg, német), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

A FELKÉSZÜLÉS TOVÁBBI PROGRAMJA

Május 7., csütörtök

18.30: Magyarország–Szlovénia, Bled, Szlovénia

Május 13., szerda

19.00: Magyarország–Kanada, Neuchatel, Svájc

A MAGYAR VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI MENETRENDJE

május 16., szombat

16.20: Magyarország–Finnország

május 17., vasárnap

16.20: Ausztria–Magyarország

május 19., kedd

20.20: Magyarország–Nagy-Britannia

május 22., péntek

16.20: Németország–Magyarország

május 23., szombat

16.20: Svájc–Magyarország

május 25., hétfő

16.20: Egyesült Államok–Magyarország

május 26., kedd

12.20: Magyarország–Lettország