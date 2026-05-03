Ketten elhagyták a vb-re készülő hokiválogatott keretét

2026.05.03. 19:44
Laskawy ezúttal lemarad a vb-ről (Fotó: Árvai Károly)
jégkorong jégkorong-világbajnokság Laskawy Ferenc magyar férfi jégkorong-válogatott Szabó Bence
Másodszor szűkítette keretét Majoross Gergely, az elit-világbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya, aki így 29 játékossal dolgozik tovább.

A magyar szövetség vasárnap Facebook-oldalán közölte, hogy a szakmai stáb Szabó Bence és Laskawy Ferenc munkáját köszönte meg. A kapitány kedden szűkített először és 31 jégkorongozóval utazott el Dániába, ahol pénteken a norvégoktól 2–1-re, szombaton pedig a házigazdáktól 7–4-re kapott ki.

A csapat kedden Szlovéniába utazik és csütörtökön csap össze a hazai együttessel.

A világbajnokságon május 16-án Finnország ellen mutatkozik be a magyar válogatott, mely a folytatásban Ausztriával, Nagy-Britanniával, Németországgal, Svájccal, az Egyesült Államokkal és Lettországgal mérkőzik.

JÉGKORONG
AZ ELIT-VILÁGBAJNOKSÁGRA KÉSZÜLŐ MAGYAR KERET
Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)
Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Tornyai Gábor (UTE)
Csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Mihalik András (FTC-Telekom), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Péter Donát (Eisbären Regensburg, német), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

A FELKÉSZÜLÉS TOVÁBBI PROGRAMJA
Május 7., csütörtök
18.30: Magyarország–Szlovénia, Bled, Szlovénia 
Május 13., szerda
19.00: Magyarország–Kanada, Neuchatel, Svájc

A MAGYAR VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI MENETRENDJE
május 16., szombat
16.20: Magyarország–Finnország
május 17., vasárnap
16.20: Ausztria–Magyarország
május 19., kedd
20.20: Magyarország–Nagy-Britannia 
május 22., péntek
16.20: Németország–Magyarország
május 23., szombat
16.20: Svájc–Magyarország
május 25., hétfő
16.20: Egyesült Államok–Magyarország
május 26., kedd
12.20: Magyarország–Lettország

 

