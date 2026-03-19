Bajnokok Ligája: bemutatkozott az első 2010-es születésű játékos

A 2010. január 19-én született Filip Pavic először kapott lehetőséget a felnőttcsapatban, Vincent Kompany a 78. percben küldte őt pályára.

Pavic így a sorozat első 2010-es születésű játékosa lett, egyben a Bajnokok Ligája történetének harmadik legfiatalabb bemutatkozója. A jelenlegi rekorder az arsenalos Max Dowman, aki a Slavia Praha elleni BL-meccsen 15 évesen tíz hónaposan és négy naposan debütált. A második helyet Youssoufa Moukoko tartja, a Dortmund korábbi csodagyereke 16 évesen és 18 naposan kapott lehetőséget a Zenit elleni idegenbeli összecsapáson.

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Bayern München (német)–Atalanta (olasz) 4–1 (Kane 25., 54. – az elsőt 11-esből, Karl 56., L. Díaz 70., ill. Szamardzsics 86.)

Továbbjutott: a Bayern München, kettős győzelemmel, 10–2-es összesítéssel