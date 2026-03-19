Bajnokok Ligája: bemutatkozott az első 2010-es születésű játékos

2026.03.19. 12:59
Filip Pavic bemutatkozott a Bayernben (Fotó: Getty Images)
A Bayern München 4–1-re legyőzte az Atalantát a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, így összesítésben 10–2-vel jutott tovább. A mérkőzésen bemutatkozott a sorozat első 2010-es születésű játékosa, Filip Pavic.
Bajnokok Ligája
16 órája

Otthon is kiütötte az Atalantát, 10–2-es összesítéssel BL-negyeddöntős a Bayern

A németeknél pályára lépett többek között a 18 éves Deniz Ofli, valamint a mindössze 16 esztendős Filip Pavic is.

A 2010. január 19-én született Filip Pavic először kapott lehetőséget a felnőttcsapatban, Vincent Kompany a 78. percben küldte őt pályára.

Pavic így a sorozat első 2010-es születésű játékosa lett, egyben a Bajnokok Ligája történetének harmadik legfiatalabb bemutatkozója. A jelenlegi rekorder az arsenalos Max Dowman, aki a Slavia Praha elleni BL-meccsen 15 évesen tíz hónaposan és négy naposan debütált. A második helyet Youssoufa Moukoko tartja, a Dortmund korábbi csodagyereke 16 évesen és 18 naposan kapott lehetőséget a Zenit elleni idegenbeli összecsapáson.

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Bayern München (német)–Atalanta (olasz) 4–1 (Kane 25., 54. – az elsőt 11-esből, Karl 56., L. Díaz 70., ill. Szamardzsics 86.)
Továbbjutott: a Bayern München, kettős győzelemmel, 10–2-es összesítéssel

„Ez az egyik kedvencem a karrierem során” – Harry Kane az ötvenedik BL-góljáról

Bajnokok Ligája
10 perce

Otthon is kiütötte az Atalantát, 10–2-es összesítéssel BL-negyeddöntős a Bayern

Bajnokok Ligája
16 órája

Pau Cubarsí: Mindenképpen tovább kell jutnunk

Bajnokok Ligája
Tegnap, 11:15

Megsérült a Bayern München harmadik számú kapusa is – ki véd majd a BL-ben?

Német labdarúgás
2026.03.15. 20:31

Odahaza botlott az Inter, nyögvenyelősen nyert a Napoli és a Juventus a Serie A-ban

Olasz labdarúgás
2026.03.14. 22:41

Hiába a kettős emberelőny, a Leverkusen nem tudta két vállra fektetni a Bayern Münchent

Német labdarúgás
2026.03.14. 17:40

Nem bírt egymással a Szpartak és az Atalanta

Minden más foci
2026.03.13. 16:29

Apokalipszisről ír az olasz sajtó az Atalanta Bayerntől elszenvedett megsemmisítő veresége után

Bajnokok Ligája
2026.03.11. 09:33
Ezek is érdekelhetik