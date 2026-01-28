Nem tudott nyerni a címvédő PSG, így rájátszásra kényszerül a Bajnokok Ligájában

Nemzeti Sportrádió

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában eldőlt, hogy a címvédő Paris Saint-Germain rájátszásra kényszerül a sorozatban, akárcsak szerdai ellenfele, a Newcastle United. A Napolit idegenben legyőző Chelsea viszont hatodikként már ott van a legjobb tizenhat csapat között.

A címvédő, az alapszakaszban a legjobb nyolc közé vágyakozó Paris Saint-Germain már a 3. percben megszerezhette volna a vezetést a Newcastle ellen, az aranylabdás Ousmane Dembélé tizenegyesét azonban kivédte Nick Pope kapus. Nem sokkal később már nem menekült meg a góltól a Newcastle, a 8. percben Vitinha nagyon finom mozdulattal helyezett a bal alsó sarokba.

A folytatásban nagy fölényben futballozott a PSG, mégis a szünet előtt közvetlenül váratlanul egyenlített a Newcastle: egy magasan felívelt, majd okosan visszafejelt labdát a lendületből érkező Joe Willock bólintotta a párizsi kapuba.

A második félidő egy les miatt jogosan érvénytelenített Newcastle-góllal kezdődött, majd Dembélé vette célba a „szarkák” kapuját – több alkalommal is sikertelenül. A PSG nem lehetett nyugodt, mert a hajrához közeledve a Newcastle egyre bátrabban futballozott, azaz komolyan fennállt a veszélye annak, hogy a címvédő kicsúszik az alapszakasz első nyolc helyezettje közül. 

És mivel az Internazionale időközben megszerezte a vezetést a Dortmund ellen, a 80. perc úgy kezdődött meg a Parc de Princes-ben, hogy a PSG és a Newcastle is csak rájátszást érő pozícióban tartózkodott. 

Az utolsó tíz percben mindkét csapat nagy rohamokat indított a győztes találat megszerzéséért, óriási iramban zajlott a mérkőzés. A PSG és a Newcastle kapuja előtt is több helyzet adódott, de végül nem született újabb gól, ami azt jelentette, hogy mindkét csapat kicsúszott a legjobb nyolcból és rájátszásra kényszerül. 

Nápolyban a Chelsea számára indult jobban az összecsapást, a vendégek a 19. percben tizenegyeshez jutottak, amit az argentin világbajnok Enzo Fernández lőtt magabiztosan, nagy erővel a jobb alsó sarokba. A 33. percben aztán felrobbant a Diego Maradona Stadion, és nem is ok nélkül: Antonio Vergara gyönyörű egyéni játékból, egy fordulás után lőtt nagyon látványos gólt a klubvilágbajnok kapujába.

Az egyenlítés olyannyira szárnyakat adott a hazai csapatnak, hogy a 43. percben már a Napoli vezetett, Rasmus Höjlund egy bal oldalról belőtt labdát bombázott nagy erővel a rövid felsőbe – ezzel a szünetben az olasz csapat vezetett, és rájátszást érő helyen állt, míg a Chelsea éppen kicsúszott a legjobb nyolc közül.

A második félidőben megint viszonylag gyorsan változott a helyzet, a 60. percben ugyanis egyenlíteni tudtak az angolok: nem is akármilyen góllal, a 61. percben Joao Pedro 22 méterről hatalmas gólt ragasztott a nápolyi kapuba.

A 82. percben pedig már a Chelsea-nél volt az előny, Joao Pedro duplázni tudott, ezúttal egy kontra végén helyezett a Napoli kapujába. 

Az olaszok ezt követően elkeseredett rohamokat indítottak az egyenlítésért, ám nem jártak sikerrel, és mivel nem szereztek egyetlen pontot sem, véget ért számukra a Bajnokok Ligája és csak a 30. helyen fejezzék be az alapszakaszt – a Chelsea viszont a hatodik helyen zárt, és már készülhet a nyolcaddöntőre. 

Az FC Bruges hazai pályán semmit nem bízott a véletlenre az Olympique Marseille elleni ki-ki meccsen, már 11. percnyi játék után két góllal vezetett, a hajrában pedig egy harmadik találattal megpecsételte francia ellenfele dolgát. A belgák győzelmükkel a 19. helyen zárták az alapszakaszt, és elérték a rájátszást érő pozíciót, a Marseille pedig bánkódhat, mert ezzel a vereséggel a legjobb 24-be sem került be, és a 25. helyen ért véget számára a sorozat.

A másik belga csapat, az Union Saint-Gilloise hazai pályán ugyan 1–0-ra legyőzte az Atalantát, ennek ellenére lemaradt a rájátszást érő helyekről, az olaszok viszont a 15. helyen fejezték be az alapszakaszt, így még reménykedhetnek a legjobb 16 közé kerülésben.

Az Olympiakosz némi meglepetésre idegenben nyert 2–1-re az Ajax ellen, és ezzel a 17. helyen biztosította helyét a rájátszásban, míg az Ajax számára az alapszakasz 32. helyén véget ért a Bajnokok Ligája.  

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol) 1–1 (Vitinha 8., ill. Willock 45+2.)
Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 2–3 (Vergara 33., Höjlund 43., ill. E. Fernández 19. – 11-esből, Joao Pedro 61., 82.)
FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia) 3–0 (Diakhon 4., Vermant 11., A. Sztankovics 79.)
Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 1–0 (Halaili 70.)
Ajax (holland)–Olympiakosz (görög) 1–2 (Dolberg 69. – 11-esből, ill. G. Martins 52., Hezze 79.)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0
Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 6–0
Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 4–2
Ajax (holland)–Olympiakosz (görög) 1–2
Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 3–2
PSV (holland)–Bayern München (német) 1–2
Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 3–0
Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol) 0–2
Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 4–1
Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz) 0–2 
Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 4–1
Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2
Monaco (francia)–Juventus (olasz) 0–0
Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál) 2–3

    
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal8823–4+1924
  2. Bayern München87122–8+1421
  3. Liverpool86220–8+1218
  4. Tottenham852117–7+1017
  5. FC Barcelona851222–14+816
  6. Chelsea851217–10+716
  7. Sporting851217–11+616
  8. Manchester City851215–9+616
  9. Real Madrid85321–12+915
10. Internazionale85315–7+815
11. Paris SG842221–11+1014
12. Newcastle United842217–7+1014
13. Juventus834114–10+413
14. Atlético Madrid841317–15+213
15. Atalanta841310–10013
16. Bayer Leverkusen833213–14–112
17. Borussia Dortmund832319–17+211
18. Olympiakosz Pireusz832310–14–411
19. FC Bruges831415–17–210
20. Galatasaray83149–11–210
21. Monaco82428–14–610
22. Qarabag831413–21–810
23. Bodö/Glimt823314–15–19
24. Benfica83510–12–29
25. Marseille83511–14–39
26. Pafosz82338–11–39
27. Royale Union Saint-Gilloise8358–17–99
28. PSV 822416–1608
29. Athletic Bilbao82249–14–58
30. Napoli82249–15–68
31. Köbenhavn822412–21–98
32. Ajax8268–21–136
33. Eintracht Frankfurt811610–21–114
34. Slavia Praha8355–19–143
35. Villarreal8175–18–131
36. Kajrat Almati8177–22–151

 

 

