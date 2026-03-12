A Honvéd U15-ös csapata tizenegyesekkel legyőzte a PSG korosztályos gárdáját

Remek meccspárosítással kezdődött a IX. Honvéd Motherson & Vulcan Shield Cup: a Honvéd U15-ös csapata a PSG ellen lépett pályára, s az sem mindennapi, hogy az Atalanta és a Szpartak Moszkva korosztályos együttese is ellátogatott Kispestre. A nyitónap slágermérkőzésének első perceiben a franciákat érezhetően megfogta a négyszáz fős közönség által teremtett nagyszerű hangulat, illetve a tényszerűség kedvéért amellett sem mehetünk el, hogy a két-három év korkülönbség fizikailag is kijött a csapatok között. Az ötödik percben Malomsoki Milán csapott le a labdára a tizenhatoson belül és nagyszerű technikával, jobbal helyezett a bal felső sarokba. A továbbiakban is a kispesti ifjak irányították a játékot. A 27. percben majdhogynem megduplázták előnyüket, jobb oldali szögletet követően kapufán csattant a labda.

Fotó: Török Attila

A második félidőre több változtatást is végrehajtott a párizsiak vezetőedzője, a 33. percben Messie Bolou nagyszerűen helyezett ballal a bal alsó sarokba – fiatal kora ellenére az ő játéka volt meghatározó a pályán, a jövőben biztosan hallják még a nevét a futballrajongók. A mérkőzés hátralévő részében a Honvéd járt közelebb a gólhoz, sőt, a meccs utolsó percében tizenegyeshez is jutottak a hazaiak, ám Nico Baun kapus nagyszerűen hárított. A két félidő döntetlennel ért véget, s a torna szabályai szerint tizenegyespárbaj következett. A Honvéd részéről három játékos értékesítette próbálkozását, míg a PSG oldaláról ketten is hibáztak. A Honvéd sikerrel kezdte a nívós korosztályos tornát.

IX. HONVÉD MOTHERSON&VULCAN SHIELD CUP

BUDAPEST HONVÉD–PSG (francia) 1–1 (1–0) – tizenegyesekkel: 4–2

Budapest Honvéd Akadémia, 400 néző. V: Gyana G. (Mindák, Salamon)

HONVÉD: Petró – Török Zs., Nyíri (Bolyki), Hajagos, Szijjártó – Pisont, Józsa (Magyar A.) – Varga B. (Vass A.), Szabó D., Menyhárt (Schill) – Malomsoki. Vezetőedző: Szamosi Tamás

PSG: Baun – Samake, Laymard, Morisseau, Rolle – Delarbi, Mamory (Sanon), Malki, Coulibaly (Azatinbahoaka) – Claude-Loane (Bolou), Cissé (Fiobanu). Vezetőedző: Germain Borg

Gólszerző: Malomsoki (1–0) az 5., Bolou (1–1) a 33. percben