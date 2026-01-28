Elképesztő izgalmak Lisszabonban, kapusa 98. percben szerzett fejes góljával jutott be a rájátszásba a Benfica!
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 4–2 (2–1)
Lisszabon, Estádio da Luz, 64 305 néző. Vezette: Massa (olasz)
BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Barreiro, Aursnes – Prestianni (Joao Rego, 87.), Szudakov (Barrenechea, 83.), Schjelderup (A. Silva, 90+3.) – Pavlidisz (F. Ivanovic, 90+3.). Vezetőedző: José Mourinho
REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio, Huijsen (Alaba, 79.), Á. Carreras (Brahim Díaz, 79.) – Arda Güler (Cestero, 79.), Tchouaméni (Camavinga, 55.), Jude Bellingham – Mastantuono (Rodrygo, 55.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Schjelderup (36., 54.), Pavlidisz (45+5. – 11-esből), Trubin (90+8.), ill. K. Mbappé (30., 58.)
Kiállítva: R. Asencio (90+2.), Rodrygo (90+7.)
Nem csak a saját kezében volt a Benfica sorsa a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában. A portugálok úgy léptek pályára a Real Madrid ellen, hogy győzelem esetén is csak akkor juthatnak tovább, ha az eredmények kedvezően alakulnak.
A legjobb nyolc között helyet foglaló madridiak páholyban érezhették magukat, hiszen a rengeteg kihagyott hazai helyzet után Kylian Mbappé fejesével a 30. percben előnybe kerültek Lisszabonban. Hat percig futballoztak előnyben a vendégek, a 36. percben a norvég Andreas Schjelderup góljával egyenlítettek a vendégek. A találkozó kezdetén egy már megítélt tizenegyest VAR-vizsgálat után elvettek a hazaiaktól, az első félidő hosszabbításában Nicolás Otamendi lerántása után már elhelyezhette a labdát a tizenegyesponton a hazaiak görögök támadója, Vangelisz Pavlidisz. A görög nem hibázott, megszerezte szezonbeli 26. gólját is, így a szünetben hazai vezetés mellett mehettek az öltözőbe a csapatok. Ekkor a Benfica még nem állt továbbjutó helyen, a Real pedig még a legjobb nyolc között volt.
A második félidő elején Pavlidisz előkészítő szerepkörben jeleskedett, az 54. percben Andreas Schjelderuphoz passzolt, aki 11 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. Hiába a kétgólos előny, a portugálok még ekkor sem voltak továbbjutók. Az 58. percben Kylian Mbappé megszerezte a második gólját a mérkőzésen, ami összeségében a 13. volt az alapszakasz során. A sorozat ezen szakaszában senki sem szerzett még ennyi gólt. A Benfica helyezése óriási hullámvasutazásba kezdett a hajrában, hol továbbjutó, hol kieső helyen álltak Mourinhóék. Az utolsó percekben, ahogy egyre több mérkőzés véget ért, úgy vált biztossá, hogy a Benfica csak kétgólos győzelemmel csúszhat be a továbbjutást jelentő 24. helyre. Ellenben a végén már a madridiaknak is hajtaniuk kellett, mivel a Sporting kiszorította őket a legjobb nyolc közül. A kilencven perc letelte után öt perc hosszabbítás következett, melynek során rengeteget állt a játék. A 92. percben a vendégek védője, Raúl Asencio kapta meg második sárga lapját, majd öt perccel később a csereként beállt Rodrygo dumált ki magának két sárgát is egy percen belül, így kilenc emberre fogyatkoztak a madridiak. Már a 98. percben járt a találkozó, amikor szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak. José Mourinho jelezte Anatolij Trubin kapusnak is, hogy menjen fel a madridiak tizenhatosán belülre. És láss csodát! Fredrik Aursnes ívelése után éppen az előrehúzódó kapus csúsztatott a jobb alsó sarokba. A Benfica kétgólos győzelmével elérte a 24., még továbbjutó helyet, míg a madridiak csak a 9. helyen végeztek. Így az is előfordulhat, hogy a rájátszásban a két csapat újra megmérkőzik egymással… 4–2
|AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|8
|8
|–
|–
|23–4
|+19
|24
|2. Bayern München
|8
|7
|–
|1
|22–8
|+14
|21
|3. Liverpool
|8
|6
|–
|2
|20–8
|+12
|18
|4. Tottenham
|8
|5
|2
|1
|17–7
|+10
|17
|5. FC Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22–14
|+8
|16
|6. Chelsea
|8
|5
|1
|2
|17–10
|+7
|16
|7. Sporting
|8
|5
|1
|2
|17–11
|+6
|16
|8. Manchester City
|8
|5
|1
|2
|15–9
|+6
|16
|9. Real Madrid
|8
|5
|–
|3
|21–12
|+9
|15
|10. Internazionale
|8
|5
|–
|3
|15–7
|+8
|15
|11. Paris SG
|8
|4
|2
|2
|21–11
|+10
|14
|12. Newcastle United
|8
|4
|2
|2
|17–7
|+10
|14
|13. Juventus
|8
|3
|4
|1
|14–10
|+4
|13
|14. Atlético Madrid
|8
|4
|1
|3
|17–15
|+2
|13
|15. Atalanta
|8
|4
|1
|3
|10–10
|0
|13
|16. Bayer Leverkusen
|8
|3
|3
|2
|13–14
|–1
|12
|17. Borussia Dortmund
|8
|3
|2
|3
|19–17
|+2
|11
|18. Olympiakosz Pireusz
|8
|3
|2
|3
|10–14
|–4
|11
|19. FC Bruges
|8
|3
|1
|4
|15–17
|–2
|10
|20. Galatasaray
|8
|3
|1
|4
|9–11
|–2
|10
|21. Monaco
|8
|2
|4
|2
|8–14
|–6
|10
|22. Qarabag
|8
|3
|1
|4
|13–21
|–8
|10
|23. Bodö/Glimt
|8
|2
|3
|3
|14–15
|–1
|9
|24. Benfica
|8
|3
|–
|5
|10–12
|–2
|9
|25. Marseille
|8
|3
|–
|5
|11–14
|–3
|9
|26. Pafosz
|8
|2
|3
|3
|8–11
|–3
|9
|27. Royale Union Saint-Gilloise
|8
|3
|–
|5
|8–17
|–9
|9
|28. PSV
|8
|2
|2
|4
|16–16
|0
|8
|29. Athletic Bilbao
|8
|2
|2
|4
|9–14
|–5
|8
|30. Napoli
|8
|2
|2
|4
|9–15
|–6
|8
|31. Köbenhavn
|8
|2
|2
|4
|12–21
|–9
|8
|32. Ajax
|8
|2
|–
|6
|8–21
|–13
|6
|33. Eintracht Frankfurt
|8
|1
|1
|6
|10–21
|–11
|4
|34. Slavia Praha
|8
|–
|3
|5
|5–19
|–14
|3
|35. Villarreal
|8
|–
|1
|7
|5–18
|–13
|1
|36. Kajrat Almati
|8
|–
|1
|7
|7–22
|–15
|1
