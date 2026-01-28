Nemzeti Sportrádió

Elképesztő izgalmak Lisszabonban, kapusa 98. percben szerzett fejes góljával jutott be a rájátszásba a Benfica!

2026.01.28. 23:05
Anatolij Trubin (sárgában) csatárokat megszégyenítő módon fejelt a madridi kapuba (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 8., utolsó fordulójában a Benfica hazai pályán 4–2-re legyőzte a Real Madridot. Mbappé találatával a madridiak szereztek vezetést, de a szünetben már a hazaiak voltak előnyben. Az utolsó percekben egy góllal vezettek a hazaiak, de az eredmények alakulása miatt kétgólos győzelem kellett a továbbjutáshoz. A 98. percben egy szabadrúgásnál Trubin kapus is előrehúzodott és végül egy remek fejes góllal továbbjuttatta csapatát.

 

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 4–2 (2–1) 
Lisszabon, Estádio da Luz, 64 305 néző. Vezette: Massa (olasz)
BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Barreiro, Aursnes – Prestianni (Joao Rego, 87.), Szudakov (Barrenechea, 83.), Schjelderup (A. Silva, 90+3.) – Pavlidisz (F. Ivanovic, 90+3.). Vezetőedző: José Mourinho
REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio, Huijsen (Alaba, 79.), Á. Carreras (Brahim Díaz, 79.) – Arda Güler (Cestero, 79.), Tchouaméni (Camavinga, 55.), Jude Bellingham – Mastantuono (Rodrygo, 55.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Schjelderup (36., 54.), Pavlidisz (45+5. – 11-esből), Trubin (90+8.), ill. K. Mbappé (30., 58.)
Kiállítva: R. Asencio (90+2.), Rodrygo (90+7.)

Nem csak a saját kezében volt a Benfica sorsa a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában. A portugálok úgy léptek pályára a Real Madrid ellen, hogy győzelem esetén is csak akkor juthatnak tovább, ha az eredmények kedvezően alakulnak. 

A legjobb nyolc között helyet foglaló madridiak páholyban érezhették magukat, hiszen a rengeteg kihagyott hazai helyzet után Kylian Mbappé fejesével a 30. percben előnybe kerültek Lisszabonban. Hat percig futballoztak előnyben a vendégek, a 36. percben a norvég Andreas Schjelderup góljával egyenlítettek a vendégek. A találkozó kezdetén egy már megítélt tizenegyest VAR-vizsgálat után elvettek a hazaiaktól, az első félidő hosszabbításában Nicolás Otamendi lerántása után már elhelyezhette a labdát a tizenegyesponton a hazaiak görögök támadója, Vangelisz Pavlidisz. A görög nem hibázott, megszerezte szezonbeli 26. gólját is, így a szünetben hazai vezetés mellett mehettek az öltözőbe a csapatok. Ekkor a Benfica még nem állt továbbjutó helyen, a Real pedig még a legjobb nyolc között volt.

A második félidő elején Pavlidisz előkészítő szerepkörben jeleskedett, az 54. percben Andreas Schjelderuphoz passzolt, aki 11 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. Hiába a kétgólos előny, a portugálok még ekkor sem voltak továbbjutók. Az 58. percben Kylian Mbappé megszerezte a második gólját a mérkőzésen, ami összeségében a 13. volt az alapszakasz során. A sorozat ezen szakaszában senki sem szerzett még ennyi gólt. A Benfica helyezése óriási hullámvasutazásba kezdett a hajrában, hol továbbjutó, hol kieső helyen álltak Mourinhóék. Az utolsó percekben, ahogy egyre több mérkőzés véget ért, úgy vált biztossá, hogy a Benfica csak kétgólos győzelemmel csúszhat be a továbbjutást jelentő 24. helyre. Ellenben a végén már a madridiaknak is hajtaniuk kellett, mivel a Sporting kiszorította őket a legjobb nyolc közül. A kilencven perc letelte után öt perc hosszabbítás következett, melynek során rengeteget állt a játék. A 92. percben a vendégek védője, Raúl Asencio kapta meg második sárga lapját, majd öt perccel később a csereként beállt Rodrygo dumált ki magának két sárgát is egy percen belül, így kilenc emberre fogyatkoztak a madridiak. Már a 98. percben járt a találkozó, amikor szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak. José Mourinho jelezte Anatolij Trubin kapusnak is, hogy menjen fel a madridiak tizenhatosán belülre. És láss csodát! Fredrik Aursnes ívelése után éppen az előrehúzódó kapus csúsztatott a jobb alsó sarokba. A Benfica kétgólos győzelmével elérte a 24., még továbbjutó helyet, míg a madridiak csak a 9. helyen végeztek. Így az is előfordulhat, hogy a rájátszásban a két csapat újra megmérkőzik egymással… 4–2

    
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal8823–4+1924
  2. Bayern München87122–8+1421
  3. Liverpool86220–8+1218
  4. Tottenham852117–7+1017
  5. FC Barcelona851222–14+816
  6. Chelsea851217–10+716
  7. Sporting851217–11+616
  8. Manchester City851215–9+616
  9. Real Madrid85321–12+915
10. Internazionale85315–7+815
11. Paris SG842221–11+1014
12. Newcastle United842217–7+1014
13. Juventus834114–10+413
14. Atlético Madrid841317–15+213
15. Atalanta841310–10013
16. Bayer Leverkusen833213–14–112
17. Borussia Dortmund832319–17+211
18. Olympiakosz Pireusz832310–14–411
19. FC Bruges831415–17–210
20. Galatasaray83149–11–210
21. Monaco82428–14–610
22. Qarabag831413–21–810
23. Bodö/Glimt823314–15–19
24. Benfica83510–12–29
25. Marseille83511–14–39
26. Pafosz82338–11–39
27. Royale Union Saint-Gilloise8358–17–99
28. PSV 822416–1608
29. Athletic Bilbao82249–14–58
30. Napoli82249–15–68
31. Köbenhavn822412–21–98
32. Ajax8268–21–136
33. Eintracht Frankfurt811610–21–114
34. Slavia Praha8355–19–143
35. Villarreal8175–18–131
36. Kajrat Almati8177–22–151

PERCRŐL PERCRE

 

