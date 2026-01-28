Elképesztő izgalmak Lisszabonban, kapusa 98. percben szerzett fejes góljával jutott be a rájátszásba a Benfica!

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 4–2 (2–1)

Lisszabon, Estádio da Luz, 64 305 néző. Vezette: Massa (olasz)

BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Barreiro, Aursnes – Prestianni (Joao Rego, 87.), Szudakov (Barrenechea, 83.), Schjelderup (A. Silva, 90+3.) – Pavlidisz (F. Ivanovic, 90+3.). Vezetőedző: José Mourinho

REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio, Huijsen (Alaba, 79.), Á. Carreras (Brahim Díaz, 79.) – Arda Güler (Cestero, 79.), Tchouaméni (Camavinga, 55.), Jude Bellingham – Mastantuono (Rodrygo, 55.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Schjelderup (36., 54.), Pavlidisz (45+5. – 11-esből), Trubin (90+8.), ill. K. Mbappé (30., 58.)

Kiállítva: R. Asencio (90+2.), Rodrygo (90+7.)

Nem csak a saját kezében volt a Benfica sorsa a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában. A portugálok úgy léptek pályára a Real Madrid ellen, hogy győzelem esetén is csak akkor juthatnak tovább, ha az eredmények kedvezően alakulnak.

A legjobb nyolc között helyet foglaló madridiak páholyban érezhették magukat, hiszen a rengeteg kihagyott hazai helyzet után Kylian Mbappé fejesével a 30. percben előnybe kerültek Lisszabonban. Hat percig futballoztak előnyben a vendégek, a 36. percben a norvég Andreas Schjelderup góljával egyenlítettek a vendégek. A találkozó kezdetén egy már megítélt tizenegyest VAR-vizsgálat után elvettek a hazaiaktól, az első félidő hosszabbításában Nicolás Otamendi lerántása után már elhelyezhette a labdát a tizenegyesponton a hazaiak görögök támadója, Vangelisz Pavlidisz. A görög nem hibázott, megszerezte szezonbeli 26. gólját is, így a szünetben hazai vezetés mellett mehettek az öltözőbe a csapatok. Ekkor a Benfica még nem állt továbbjutó helyen, a Real pedig még a legjobb nyolc között volt.

A második félidő elején Pavlidisz előkészítő szerepkörben jeleskedett, az 54. percben Andreas Schjelderuphoz passzolt, aki 11 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. Hiába a kétgólos előny, a portugálok még ekkor sem voltak továbbjutók. Az 58. percben Kylian Mbappé megszerezte a második gólját a mérkőzésen, ami összeségében a 13. volt az alapszakasz során. A sorozat ezen szakaszában senki sem szerzett még ennyi gólt. A Benfica helyezése óriási hullámvasutazásba kezdett a hajrában, hol továbbjutó, hol kieső helyen álltak Mourinhóék. Az utolsó percekben, ahogy egyre több mérkőzés véget ért, úgy vált biztossá, hogy a Benfica csak kétgólos győzelemmel csúszhat be a továbbjutást jelentő 24. helyre. Ellenben a végén már a madridiaknak is hajtaniuk kellett, mivel a Sporting kiszorította őket a legjobb nyolc közül. A kilencven perc letelte után öt perc hosszabbítás következett, melynek során rengeteget állt a játék. A 92. percben a vendégek védője, Raúl Asencio kapta meg második sárga lapját, majd öt perccel később a csereként beállt Rodrygo dumált ki magának két sárgát is egy percen belül, így kilenc emberre fogyatkoztak a madridiak. Már a 98. percben járt a találkozó, amikor szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak. José Mourinho jelezte Anatolij Trubin kapusnak is, hogy menjen fel a madridiak tizenhatosán belülre. És láss csodát! Fredrik Aursnes ívelése után éppen az előrehúzódó kapus csúsztatott a jobb alsó sarokba. A Benfica kétgólos győzelmével elérte a 24., még továbbjutó helyet, míg a madridiak csak a 9. helyen végeztek. Így az is előfordulhat, hogy a rájátszásban a két csapat újra megmérkőzik egymással… 4–2

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Arsenal 8 8 – – 23–4 +19 24 2. Bayern München 8 7 – 1 22–8 +14 21 3. Liverpool 8 6 – 2 20–8 +12 18 4. Tottenham 8 5 2 1 17–7 +10 17 5. FC Barcelona 8 5 1 2 22–14 +8 16 6. Chelsea 8 5 1 2 17–10 +7 16 7. Sporting 8 5 1 2 17–11 +6 16 8. Manchester City 8 5 1 2 15–9 +6 16 9. Real Madrid 8 5 – 3 21–12 +9 15 10. Internazionale 8 5 – 3 15–7 +8 15 11. Paris SG 8 4 2 2 21–11 +10 14 12. Newcastle United 8 4 2 2 17–7 +10 14 13. Juventus 8 3 4 1 14–10 +4 13 14. Atlético Madrid 8 4 1 3 17–15 +2 13 15. Atalanta 8 4 1 3 10–10 0 13 16. Bayer Leverkusen 8 3 3 2 13–14 –1 12 17. Borussia Dortmund 8 3 2 3 19–17 +2 11 18. Olympiakosz Pireusz 8 3 2 3 10–14 –4 11 19. FC Bruges 8 3 1 4 15–17 –2 10 20. Galatasaray 8 3 1 4 9–11 –2 10 21. Monaco 8 2 4 2 8–14 –6 10 22. Qarabag 8 3 1 4 13–21 –8 10 23. Bodö/Glimt 8 2 3 3 14–15 –1 9 24. Benfica 8 3 – 5 10–12 –2 9 25. Marseille 8 3 – 5 11–14 –3 9 26. Pafosz 8 2 3 3 8–11 –3 9 27. Royale Union Saint-Gilloise 8 3 – 5 8–17 –9 9 28. PSV 8 2 2 4 16–16 0 8 29. Athletic Bilbao 8 2 2 4 9–14 –5 8 30. Napoli 8 2 2 4 9–15 –6 8 31. Köbenhavn 8 2 2 4 12–21 –9 8 32. Ajax 8 2 – 6 8–21 –13 6 33. Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10–21 –11 4 34. Slavia Praha 8 – 3 5 5–19 –14 3 35. Villarreal 8 – 1 7 5–18 –13 1 36. Kajrat Almati 8 – 1 7 7–22 –15 1

