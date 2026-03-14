Teremíjász ob: Balogh Mátyás és Örkényi Lili sikere a reflexíjászosoknál
A férfiaknál Balogh Mátyás, a nőknél Örkényi Lili győzött az olimpiai reflex kategóriában a teremíjász országos bajnokság szombati versenynapján.
A magyar szövetség tájékoztatása szerint a férfiaknál Balogh tíz társát megelőzve zárt az élen. Második helyen Csatlós Gábor, a harmadikon Katona Alex zárt.
A nőknél csak öt induló volt, Örkényi mögött Németh Csilla és Tóth Mónika állhatott még a dobogóra a Pestszentimrei Sportkastélyban.
A csigás versenyszámban a hétfős férfimezőnyben Szűcs Tibor, Orosz Viktor és Balogh Csaba zárt a dobogón, míg a nőknél a három induló közül Dugmanicsné Dombai Beáta nyert Keményfi Anna és Vitányi Tiborné előtt.
(MTI)
Legfrissebb hírek
