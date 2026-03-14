Teremíjász ob: Balogh Mátyás és Örkényi Lili sikere a reflexíjászosoknál

2026.03.14. 21:23
Balogh Mátyás (Fotó: Földi Imre, archív)
Örkényi Lili Balogh Mátyás íjászat
A férfiaknál Balogh Mátyás, a nőknél Örkényi Lili győzött az olimpiai reflex kategóriában a teremíjász országos bajnokság szombati versenynapján.

 

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a férfiaknál Balogh tíz társát megelőzve zárt az élen. Második helyen Csatlós Gábor, a harmadikon Katona Alex zárt.

A nőknél csak öt induló volt, Örkényi mögött Németh Csilla és Tóth Mónika állhatott még a dobogóra a Pestszentimrei Sportkastélyban.

A csigás versenyszámban a hétfős férfimezőnyben Szűcs Tibor, Orosz Viktor és Balogh Csaba zárt a dobogón, míg a nőknél a három induló közül Dugmanicsné Dombai Beáta nyert Keményfi Anna és Vitányi Tiborné előtt.

(MTI)

 

Örkényi Lili Balogh Mátyás íjászat
