Utolsó meccsét is megnyerte, így nyolc győzelemmel, hibátlanul nyerte meg a BL-alapszakaszt az Arsenal

Az Arsenal egyértelműen a BL-alapszakasz „sztárja” volt, hiszen a záró forduló előtt hétből hét sikerrel állt (a Bayern Münchent is lelépve) és a mezőny talán leggyengébbjét, az utolsóként záró kazah Kajrat Almatit fogadta. Az „ágyúsok” már a 3. percben megszerezték a vezetést Gyökeres Viktor góljával, akinek a Premier League-ben nem igazán megy, de itt minden második mérkőzésen betalál, hiszen negyedik gólját szerezte.

A Kajrat Almati szinte egyből, a 7. percben egyenlített tizenegyesből, de az Arsenal gyorsan lezárta a kérdéseket: a 16. percben Kai Havertz, a 38. percben Gabriel Martinelli köszönt be – a brazilnál különösen igaz, hogy a BL-ben még jobban megy neki, ez már a hatodik gólja volt. Az „ágyúsok” egy gólt még kaptak, de 3–2-re nyertek, 8 meccsen 24-ből 24 pontot szereztek 23–4-es gólkülönbséggel.

A Bayern München is végig brillírozott az alapszakaszban, egyedül a már említett Arsenal elleni rangadót bukta el. Az utolsó körben a PSV otthonában lépett pályára, közepesen élesen, többek közt Harry Kane nélkül. Az első félidő nem hozott gólt, majd Jamal Musiala szerezte meg a vendégek vezető találatát, de a hajrá előtt jött a holland egyenlítés. A meccset végül a 84. percben – ki más? – a csereként beálló Harry Kane döntötte el, így lett 2–1 a münchenieknek.

A Tottenham Hotspurnek a PL-ben nem megy, de az utolsó kört az ötödik helyről várta a BL-alapszakaszban. Igaz, nem volt egyszerű dolguk a londoniaknak, hiszen 15 (!) játékosuk hiányzott sérülés miatt, viszont az ellenfél a már kiesett Eintracht Frankfurt volt. A Spurs a 3. percben lesgólt jegyzett, de érvényes találatot nem hozott a félidő. A folytatásban aztán beindultak a vendégek, a 47. percben Randal Kolo Muani, a 77. percben Dominic Solanke volt eredményes. A Tottenham 2–0-s győzelmével befutott a negyedik (!) helyre az alapszakaszban, s biztos nyolcaddöntős.

A Pafosz és a Slavia Praha meccsét a két csapat szurkolóin kívül jó eséllyel kevesen várták a fordulót megelőzően, de előbbinek még volt esélye matematikailag a továbbjutásra. A ciprusiak vezetést is szereztek a 17. percben, de a szünet előtt jött az egyenlítés. No, a második félidő már Pafosz-dominanciát hozott, főleg a vendégek kiállítását követően, a ciprusiak pedig szépen-lassan elkezdhettek bízni a 24. hely elcsípésében, hiszen folyamatosan javult a gólkülönbségük. Végül 4–1-re nyert a hazai csapat, így egy gól még hiányzott, öttel meg lett volna a továbbjutás...

A Leverkusen a Villarrealt fogadta, amely a La Ligában ugyan menetel, a BL-ben csupán egy pontot gyűjtött, s ez ezen a napon sem változott. A németek Malik Tillman duplájával korán elléptek kettővel, végül 3–0-ra nyertek, s a 16. helyen zártak.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 3–2 (Gyökeres 3., Havertz 16., Martinelli 38., ill. Jorginho 7. – 11-esből, Ricardinho 90+3.)

PSV (holland)–Bayern München (német) 1–2 (Szajbari 78., ill. Musiala 58., Kane 84.)

Kiállítva: Mauro Junior (90+4., PSV)

Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 3–0 (Tillman 12., 35., Grimaldo 57.)

Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol) 0–2 (Kolo Muani 47., Solanke 77.)

Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 4–1 (Dragomir 17., Bruno 53., Anderson Silva 84., 87., ill. Chaloupek 44.)

Kiállítva: Boril (59., Slavia)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol) 1–1

Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0

Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 6–0

Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz) 0–2

FC Barcelona (spanyol)–FC Köbenhavn (dán) 4–1

Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2

Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 4–2

FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia) 3–0

Ajax (holland)–Olympiakosz (görög) 1–2

Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 2–3

Monaco (francia)–Juventus (olasz) 0–0

Royal Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 1–0

Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál) 2–3