Dobó Ek: Kövér Fanni második az U23-as gerelyhajítók között



A viadal eredményközlője szerint a győzelmet a norvég Ellevine Kathleen Artesia Octavia Skare szerezte meg 50.68 méterrel, tőle 37 centivel maradt el a magyar versenyző.

A többi magyar induló közül Beregszászi Renáta 16.89 méterrel ötödik lett női súlylökésben, Bogdán Annabella női gerelyhajításban hetedikként zárt 54.85 méteres kísérletével, a női kalapácsvetőknél Németh Zsanett 16. (64.91 m), Gyurátz Réka 19. (63.04 m) lett, a diszkoszvető Szikszai Róbert pedig 15. helyen végzett 58.26 méteres dobásával.

Korábban Szabados Ármin 74.45 méterrel aranyérmet nyert az U23-as kalapácsvetők versenyében.

