Dobó Ek: Kövér Fanni második az U23-as gerelyhajítók között
Kövér Fanni ezüstérmet nyert női U23-as gerelyhajítók között a dobó Európa-kupa szombati versenynapján, Cipruson.
A viadal eredményközlője szerint a győzelmet a norvég Ellevine Kathleen Artesia Octavia Skare szerezte meg 50.68 méterrel, tőle 37 centivel maradt el a magyar versenyző.
A többi magyar induló közül Beregszászi Renáta 16.89 méterrel ötödik lett női súlylökésben, Bogdán Annabella női gerelyhajításban hetedikként zárt 54.85 méteres kísérletével, a női kalapácsvetőknél Németh Zsanett 16. (64.91 m), Gyurátz Réka 19. (63.04 m) lett, a diszkoszvető Szikszai Róbert pedig 15. helyen végzett 58.26 méteres dobásával.
Korábban Szabados Ármin 74.45 méterrel aranyérmet nyert az U23-as kalapácsvetők versenyében.
(MTI)
Tizenhat fős magyar csapat készül a dobó Ek-ra
Atlétika
2026.03.05. 18:27
Kiss Tamás szerződést hosszabbított Cipruson
Légiósok
2026.02.20. 20:26
Ausztria nagy lépést tett a világbajnoki részvétel felé
Foci vb 2026
2025.11.15. 19:58
Gyurcsó beállt, gólt lőtt, nyert az Anorthoszisz
Légiósok
2025.04.05. 18:49
Ezek is érdekelhetik