Európai kézilabdaligák: kilenc magyar gól a Rennes-ben

A liga honlapja szerint a válogatott irányító volt – holtversenyben – a mezőny legeredményesebb játékosa.

Imre Bence öt gólt lőtt a THW Kiel színeiben a Flensburg-Handewitt ellen hazai pályán 37–33-ra megnyert meccsen a német élvonalban.

Fazekas Gergő és Ilic Zoran két-két alkalommal volt eredményes a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plockban, amely otthon 34–18-ra verte a Zepter KPR Legionowót a lengyel férfibajnokságban.

A junior-világbajnoki ezüstérmes Ludmán Marcell egyszer talált be a Frigoríficos del Morrazóba, amely otthon 30–28-ra kikapott a Bathco BM Torrelavegától a spanyol férfibajnokságban.

Kuczora Csenge nyolc, illetve Szabó Anna és Faragó Luca két-két gólja ellenére a Thüringer HC 31–31-es rendes játékidőt és hétmétereseket követően 36–34-re kikapott a HSG Bensheim/Auerbachtól a női Német Kupa elődöntőjében. A szétlövés során a két csapatból csak egy játékos – Kuczora – hibázott. A másik ágon az idény végén visszavonuló Szikora Melinda négy védéssel vette ki részét a Borussia Dortmund 35–32-es sikeréből a HSG Blomberg-Lippe ellen, tehát a kapus révén lesz magyar érdekeltség a döntőben.

Fazekas Virág hat góllal a Sönderjyske legeredményesebb játékosa volt a listavezető Esbjerg otthonában 37–23-ra elveszített találkozón a dán női bajnokságban.

Kácsor Gréta kétszer volt eredményes a CSM Slatinában a nyeretlenül sereghajtó CSM Galati otthonában 30–21-re megnyert meccsen a román női bajnokságban.

Ogonovszky Eszter kétszer talált a hálóba a címvédő Super Amara Bera Berában, amely hazai pályán 26–25-ra nyert az Elda Prestigio ellen a spanyol női élvonalban. Török Lilly öt góllal holtversenyben a mezőny legeredményesebb játékosa volt, csapata, a CBM Morvedre pedig otthon 24–17-re nyert a CRA Valladolid ellen.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a már biztos győztes Dunaszerdahely otthon 41–19-re verte a DHC Plzent a szlovák-cseh közös női bajnokságban, a Mol Extraligában. Farkas Júlia négy, Élő Beatrix három, Pénzes Mónika és Bánfai Kíra egy-egy góllal zárt a HC DAC-ban.

Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB otthon 20–19-re nyert a Stella St. Maur ellen a francia női bajnokságban.