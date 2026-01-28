Nemzeti Sportrádió

A City után az Atlético Madridot is elkapta a Bodö/Glimt, bilbaói sikerével nyolcaddöntős a Sporting!

2026.01.28. 23:24
Volt mit ünnepelnie a Bodö/Glimt játékosainak (Fotó: Getty Images)
A Bodö/Glimt és a Sporting CP is idegenben ért el komoly sikert a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 8. fordulójában, a norvégok az Atlético Madrid legyőzésével a rájátszásba, míg a portugálok baszkföldi sikerükkel közvetlenül a nyolcaddöntőbe jutottak.

FC BARCELONA–FC KÖBENHAVN

Korán ráijesztett a katalán gigászra a Köbenhavn, a negyedik percben ugyanis Elyounoussi csapott le a Koundé által eladott labdára, majd kiugratta Viktor Bjarki Dadasont, a 17 éves izlandi center pedig higgadtan beverte a ziccert. A kapott gólra kétszer is válaszolhatott volna a Barca, de a dán kaput védő Kotarski előbb Lewandowski ziccerét, majd Eric García megpattanó lövését is hárítani tudta. Hansi Flick együttese a folytatásban is ostrom alatt tartotta a koppenhágai kaput, de míg García 20 méteres bombája a keresztlécről a gólvonal elé pattant, addig Kotarski előbb Yamal átadásába nyúlt bele, majd védte a távolról érkező ismétlést is. A hazai fölény tehát megvolt, de ennek dacára dán előnnyel fordultak a csapatok.

A második játékrész is katalán lehetőséggel indult, Kotarskinak előbb Yamal átlövését, majd Bernal ismétlését kellett védenie. Nem sokkal később már a lengyel kapus is tehetetlen volt, Yamal centerezéséből Robert Lewandowski lőtte be az egyenlítő gólt. A 60. percben már a fordítást ünnepelte a Camp Nou népe, Lamine Yamal lövése Hacidiakosz hátán megpattanva vágódott a jobb oldali kapufáról a gólvonal mögé. Kilenc perccel később eldőltek a lényegi kérdések, Raphinha egy véleményes tizenegyessel duplázta meg a hazai előnyt. A meccs hajrájában érkezett a negyedik találat, a csereként beálló Marcus Rashford egy szemfüles szabadrúgásból volt eredményes. Nem sokkal később szinte a semmiből talált be a Köbenhavn, de Pereira szépítő gólját kezezés miatt visszavette a VAR. Maradt a háromgólos Barca-siker, a katalánok bejutottak a legjobb 16 közé. 4–1

ATLÉTICO MADRID–BODÖ/GLIMT

A találkozó a norvégok nagy helyzeteivel indult (előbb Evjen labdáját vágta ki a gólvonalról Giménez, majd Högh lőtt 11 méterről a kapu fölé), utána viszont az Atleti percei következtek: előbb Sörloth fejesét védte Haikin, majd Baena szerzett lesgólt. A 15. percben már érvényes gólt szereztek a madridiak, Hancko labdáját Alexander Sörloth bólintotta a kapuba. A kapott gól nem rogyasztotta meg az előző fordulóban a Manchester Cityvel kibabráló norvégokat, s a 34. percben – miután a hazai védők előbb nem tudtak felszabadítani, majd csak nyomozták a labdát – Björkan centerezését Fredrik Sjövold továbbította a bal alsóba. A „matracosok” a szünet előtt újabb gólt szerezhettek volna, de Barrios 11 lövése a keresztlécet találta telibe.

A fordulás után egy darabig meddő fölényben volt az Atlético, majd – a madridi szurkolók megrökönyödésére – megfordította a mérkőzést a Bodö: a tizenhatoson belüli kaotikus flipperezés végén Kasper Högh kotorta a gólvonalon túlra a labdát. A folytatásban a norvégok ráültek az eredményre, s miután a Bilbao és a Napoli is kikapott, továbbjutást ünnepelhettek a spanyol fővárosban. 1–2

ATHLETIC BILBAO–SPORTING CP

Korán előnybe kerültek a hazai közönség támogatását élvező baszkok, Oihan Sancet egy védőről elépattanó labdát lőtt 12 méterről a bal alsó sarokba. A válaszra nem kellett sokat várni, a 12. percben Maximiliano Araújo sarokrúgását Ousmane Diomande bólintotta a kapuba. A félidő derekán ismét a baszkok voltak előnyben, Gorka Guruzeta előbb elvette a labdát az elbambuló Reistől, majd a tizenhatos vonaláról a jobb alsóba lőtt.

A második félidő derekán a portugál csapatot segítette ki a szerencse, Francisco Trincao elé egy védőről pattant a labda, a Sporting sztárja pedig 11 méterről a jobb alsóba lőtt. A ráadásban jött a csattanó, egy bilbaói szöglet után kontrát vezetett a Sporting, s ugyan Suárez ziccerét még védte Simón, de a labda Alisson Santos elé pattant, aki egy cselsorozat után 15 méterről a jobb alsóba lőtt, így portugálok a hetedik helyről jutottak egyenesen a nyolcaddöntőbe! 2–3

AS MONACO–JUVENTUS

A hercegségbeliek már az első percben előnybe kerülhettek volna, de Akliouche nem tudta kihasználni Perin bakiját. A folytatásban is a Monaco volt a veszélyesebb, míg a torinói együttes csupán a szünet előtt tudott némi veszélyt teremteni, de Openda előbb a kapu mellé lőtt, majd Kehrer blokkolta a belga csatár lövését. A fordulás után egyik fél sem vállalt túlzott kockázatot, így maradt a feleknek tökéletesen megfelelő döntetlen. 0–0

BORUSSIA DORTMUND–INTERNAZIONALE

Nem sok izgalmatott az első félidő a dortmundi publikum számára. Guirassy a 11. percben hat méterről választott rossz megoldást, ezután pedig eredménytelenül támadgatott a BVB, míg a másik oldalon az olaszok kontrákra rendezkedtek be – látványos gólhelyzet viszont ebből sem lett. 

A fordulás után sem javult látványosan a játék minősége, de az idő múlásával érezni lehetett, hogy az olaszok számára fontos lenne a három pont megszerzése. A fokozódó nyomás a 80. percben érett góllá: Federico Dimarco 20 méterről, bal lábbal nyesett a sorfal fölött a kapu bal oldalába egy szabadrúgást. A ráadásban Andy Diouf egy egyéni alakítás végén gólt szerzett – az Inter kétgólos győzelmet aratott, de a Sporting bilbaói diadala miatt kicsúszott a legjobb nyolcból. 0–2

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz) 0–2 (Dimarco 80., A. Diouf 90+4.)
FC Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 4–1 (Lewandowski 48., Yamal 60., Raphinha 69. – 11-esből, Rashford 85., ill. Dadason 4.)
Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2 (Sörloth 15., ill. Sjövold 34., Högh 59.)
Monaco (francia)–Juventus (olasz) 0–0
Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál) 2–3 (Sancet 3., Guruzeta 28., ill. Diomande 12., Trincao 62., Alisson Santos 90+4.)

További eredmények
Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0
Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 6–0
Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 4–2
Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol) 1–1
Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 2–3
FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia) 3–0
Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 1–0
Ajax (holland)–Olympiakosz (görög) 1–2
Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 3–2
PSV (holland)–Bayern München (német) 1–2
Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 3–0
Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol) 0–2
Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 4–1

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal8823–4+1924
  2. Bayern München87122–8+1421
  3. Liverpool86220–8+1218
  4. Tottenham852117–7+1017
  5. FC Barcelona851222–14+816
  6. Chelsea851217–10+716
  7. Sporting851217–11+616
  8. Manchester City851215–9+616
  9. Real Madrid85321–12+915
10. Internazionale85315–7+815
11. Paris SG842221–11+1014
12. Newcastle United842217–7+1014
13. Juventus834114–10+413
14. Atlético Madrid841317–15+213
15. Atalanta841310–10013
16. Bayer Leverkusen833213–14–112
17. Borussia Dortmund832319–17+211
18. Olympiakosz Pireusz832310–14–411
19. FC Bruges831415–17–210
20. Galatasaray83149–11–210
21. Monaco82428–14–610
22. Qarabag831413–21–810
23. Bodö/Glimt823314–15–19
24. Benfica83510–12–29
25. Marseille83511–14–39
26. Pafosz82338–11–39
27. Royale Union Saint-Gilloise8358–17–99
28. PSV 822416–1608
29. Athletic Bilbao82249–14–58
30. Napoli82249–15–68
31. Köbenhavn822412–21–98
32. Ajax8268–21–136
33. Eintracht Frankfurt811610–21–114
34. Slavia Praha8355–19–143
35. Villarreal8175–18–131
36. Kajrat Almati8177–22–151

 

 

