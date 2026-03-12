BL: fegyelmi eljárás indul a labdaszedőt fellökő Chelsea-játékossal szemben

Sportszerűtlenségért felelősségre vonhatja az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a Chelsea játékosát, Pedro Netót. A szerdai Paris Saint-Germain–Chelsea mérkőzésen a portugál válogatott szélső a második félidő hosszabbítása során sietett volna elvégezni egy bedobást, a labdaszedő fiú ebben megakadályozta, a futballista pedig meglökte őt, ami után kisebb kakaskodás alakult ki a játéktéren.

Oui Neto ne doit jamais faire ça mais j’espère que le ramasseur ne sera plus jamais ramasseur de balle de sa vie. 100% anti jeu à pas vouloir lui donner la balle pic.twitter.com/eHUj7n3WAL — JYYYCE 🇲🇨 (@jyyyceoff_) March 11, 2026

Neto az eset után azt mondta, elnézést kért a labdaszedőtől, a meccs hevében egy pillanatra elveszítette a fejét. Hozzátette, a mezét is odaadta a fiatalnak a lefújást követően. A találkozót a házigazda PSG 5–2-re nyerte meg, így magabiztos előnnyel várja a jövő kedden esedékes londoni visszavágót.