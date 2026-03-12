BL: fegyelmi eljárás indul a labdaszedőt fellökő Chelsea-játékossal szemben

Sportszerűtlenségért felelősségre vonhatja az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a Chelsea játékosát, Pedro Netót. A szerdai Paris Saint-Germain–Chelsea mérkőzésen a portugál válogatott szélső a második félidő hosszabbítása során sietett volna elvégezni egy bedobást, a labdaszedő fiú ebben megakadályozta, a futballista pedig meglökte őt, ami után kisebb kakaskodás alakult ki a játéktéren.
Neto az eset után azt mondta, elnézést kért a labdaszedőtől, a meccs hevében egy pillanatra elveszítette a fejét. Hozzátette, a mezét is odaadta a fiatalnak a lefújást követően. A találkozót a házigazda PSG 5–2-re nyerte meg, így magabiztos előnnyel várja a jövő kedden esedékes londoni visszavágót.
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
PSG (francia)–Chelsea (angol) 5–2 (2–1)
Párizs, Parc des Princes, 47 566 néző. Vezette: A. Hernández (spanyol)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery (L. Hernandez, 78.), Vitinha, Joao Neves – D. Doué (Kvarachelia, 62.), O. Dembélé (Li Kang In, 69.), Barcola (Mayulu, 78.). Vezetőedző: Luis Enrique
Chelsea: Jörgensen – Gusto (Garnacho, 88.), W. Fofana, Chalobah, Cucurella – R. James, Caicedo – Palmer (Lavia, 83.), E. Fernández, Pedro Neto – Joao Pedro (Delap, 83.). Vezetőedző: Liam Rosenior
Gólszerző: Barcola (10.), O. Dembélé (40.), Vitinha (74.), Kvarachelia (86., 90+4.), ill. Gusto (28.), E. Fernández (57.)