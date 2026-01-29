Guardiola régi riválisának, Mourinhónak üzent a BL-alapszakasz drámai lezárása után

Pep Guardiola őszintén beszélt az átélt pillanatokról: „Mindannyian ott ültünk az öltözőben, és nem tudtuk, hogy a Benficának még szüksége van egy gólra a továbbjutáshoz. Amikor a kapus felment, csak azt kérdeztük: miért rohan előre? Hiszen ha a Real kontrából kiegyenlít, mi kihullunk a legjobb nyolcból. De végül ez nagyszerű stratégia volt Josétól, hiszen megszerezték a negyedik gólt.”

Arra a kérdésre, hogy küld-e köszönőüzenetet régi riválisának, Guardiola mosolyogva válaszolt: „Igen, természetesen!”

A Manchester City eközben a saját mérkőzését sikerrel vette, a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasarayt 2–0-ra győzte le Erling Haaland és Rayan Cherki találatával.

Guardiola összességében elégedetten értékelt: „Az első félidő jobb volt, mint a második. Nagyon örülök, hogy a legjobb nyolc között végeztünk, főleg annak fényében, mennyire megváltozott a Bajnokok Ligája. Amikor 16-17 éve elkezdtem edzősködni, egészen más volt ez a versenysorozat. Ma minden csapat elképesztően erős.”

A nyolc közé jutással a Manchester City elkerülte a februári rájátszást, és Guardiola reményei szerint együttese a tavaszi egyenes kieséses szakaszra érheti el csúcsformáját: „Bízom benne, hogy márciusra, a nyolcaddöntőre a lehető legjobb állapotban leszünk.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Manchester City–Galatasaray 2–0 (Haaland 11., Cherki 29.)

Benfica–Real Madrid 4–2 (Schjelderup 36., 54., Pavlidisz 45+5. – 11-esből, Trubin 90+8., ill. K. Mbappé 30., 58.)