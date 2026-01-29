Guardiola régi riválisának, Mourinhónak üzent a BL-alapszakasz drámai lezárása után
A lisszaboni találkozón a Benfica 3–2-re vezetett, és döntetlen esetén a Manchester City kicsúszott volna a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közül.
A 98. percben azonban José Mourinho merész döntést hozott: a Benfica vezetőedzője Anatolij Trubint is előreküldte egy szabadrúgásnál. A húzás kockázatos volt, de végül telitalálatnak bizonyult: az ukrán kapus fejjel megszerezte a negyedik gólt, amellyel a Benfica 4–2-re nyert, és jobb gólkülönbséggel bejutott a rájátszásba – miközben a City megőrizte nyolcadik helyét a tabellán.
Mourinho a labdaszedővel ünnepelte a Real-verést, Arbeloa magára vállalta a felelősséget
Pep Guardiola őszintén beszélt az átélt pillanatokról: „Mindannyian ott ültünk az öltözőben, és nem tudtuk, hogy a Benficának még szüksége van egy gólra a továbbjutáshoz. Amikor a kapus felment, csak azt kérdeztük: miért rohan előre? Hiszen ha a Real kontrából kiegyenlít, mi kihullunk a legjobb nyolcból. De végül ez nagyszerű stratégia volt Josétól, hiszen megszerezték a negyedik gólt.”
Arra a kérdésre, hogy küld-e köszönőüzenetet régi riválisának, Guardiola mosolyogva válaszolt: „Igen, természetesen!”
A Manchester City eközben a saját mérkőzését sikerrel vette, a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasarayt 2–0-ra győzte le Erling Haaland és Rayan Cherki találatával.
Guardiola összességében elégedetten értékelt: „Az első félidő jobb volt, mint a második. Nagyon örülök, hogy a legjobb nyolc között végeztünk, főleg annak fényében, mennyire megváltozott a Bajnokok Ligája. Amikor 16-17 éve elkezdtem edzősködni, egészen más volt ez a versenysorozat. Ma minden csapat elképesztően erős.”
A nyolc közé jutással a Manchester City elkerülte a februári rájátszást, és Guardiola reményei szerint együttese a tavaszi egyenes kieséses szakaszra érheti el csúcsformáját: „Bízom benne, hogy márciusra, a nyolcaddöntőre a lehető legjobb állapotban leszünk.”
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Manchester City–Galatasaray 2–0 (Haaland 11., Cherki 29.)
Benfica–Real Madrid 4–2 (Schjelderup 36., 54., Pavlidisz 45+5. – 11-esből, Trubin 90+8., ill. K. Mbappé 30., 58.)
|AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|8
|8
|–
|–
|23–4
|+19
|24
|2. Bayern München
|8
|7
|–
|1
|22–8
|+14
|21
|3. Liverpool
|8
|6
|–
|2
|20–8
|+12
|18
|4. Tottenham
|8
|5
|2
|1
|17–7
|+10
|17
|5. Barcelona
|8
|5
|1
|2
|22–14
|+8
|16
|6. Chelsea
|8
|5
|1
|2
|17–10
|+7
|16
|7. Sporting CP
|8
|5
|1
|2
|17–11
|+6
|16
|8. Manchester City
|8
|5
|1
|2
|15–9
|+6
|16
|9. Real Madrid
|8
|5
|–
|3
|21–12
|+9
|15
|10. Internazionale
|8
|5
|–
|3
|15–7
|+8
|15
|11. Paris SG
|8
|4
|2
|2
|21–11
|+10
|14
|12. Newcastle United
|8
|4
|2
|2
|17–7
|+10
|14
|13. Juventus
|8
|3
|4
|1
|14–10
|+4
|13
|14. Atlético Madrid
|8
|4
|1
|3
|17–15
|+2
|13
|15. Atalanta
|8
|4
|1
|3
|10–10
|0
|13
|16. Bayer Leverkusen
|8
|3
|3
|2
|13–14
|–1
|12
|17. Borussia Dortmund
|8
|3
|2
|3
|19–17
|+2
|11
|18. Olympiakosz Pireusz
|8
|3
|2
|3
|10–14
|–4
|11
|19. FC Bruges
|8
|3
|1
|4
|15–17
|–2
|10
|20. Galatasaray
|8
|3
|1
|4
|9–11
|–2
|10
|21. Monaco
|8
|2
|4
|2
|8–14
|–6
|10
|22. Qarabag
|8
|3
|1
|4
|13–21
|–8
|10
|23. Bodö/Glimt
|8
|2
|3
|3
|14–15
|–1
|9
|24. Benfica
|8
|3
|–
|5
|10–12
|–2
|9
|25. Marseille
|8
|3
|–
|5
|11–14
|–3
|9
|26. Pafosz
|8
|2
|3
|3
|8–11
|–3
|9
|27. Union Saint-Gilloise
|8
|3
|–
|5
|8–17
|–9
|9
|28. PSV Eindhoven
|8
|2
|2
|4
|16–16
|0
|8
|29. Athletic Bilbao
|8
|2
|2
|4
|9–14
|–5
|8
|30. Napoli
|8
|2
|2
|4
|9–15
|–6
|8
|31. Köbenhavn
|8
|2
|2
|4
|12–21
|–9
|8
|32. Ajax
|8
|2
|–
|6
|8–21
|–13
|6
|33. Eintracht Frankfurt
|8
|1
|1
|6
|10–21
|–11
|4
|34. Slavia Praha
|8
|–
|3
|5
|5–19
|–14
|3
|35. Villarreal
|8
|–
|1
|7
|5–18
|–13
|1
|36. Kajrat Almati
|8
|–
|1
|7
|7–22
|–15
|1