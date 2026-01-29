Guardiola régi riválisának, Mourinhónak üzent a BL-alapszakasz drámai lezárása után

Nemzeti Sportrádió

2026.01.29. 09:29
Pep Guardioláék az öltözőben izgulták végig a Benfica–Real Madrid utolsó perceit (Fotó: Getty Images)
Különleges jelenetek zajlottak le a Manchester City öltözőjében a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó játéknapján. Pep Guardiola elmondása szerint játékosai és stábtagjai feszült percekben követték a Benfica–Real Madrid mérkőzés hajráját, amelynek kimenetele közvetlen hatással volt az angol csapat továbbjutására.

A lisszaboni találkozón a Benfica 3–2-re vezetett, és döntetlen esetén a Manchester City kicsúszott volna a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közül.

A 98. percben azonban José Mourinho merész döntést hozott: a Benfica vezetőedzője Anatolij Trubint is előreküldte egy szabadrúgásnál. A húzás kockázatos volt, de végül telitalálatnak bizonyult: az ukrán kapus fejjel megszerezte a negyedik gólt, amellyel a Benfica 4–2-re nyert, és jobb gólkülönbséggel bejutott a rájátszásba – miközben a City megőrizte nyolcadik helyét a tabellán.

Bajnokok Ligája
3 órája

Mourinho a labdaszedővel ünnepelte a Real-verést, Arbeloa magára vállalta a felelősséget

Kylian Mbappé: Megérdemeljük azt a helyzetet, amiben most vagyunk.

Pep Guardiola őszintén beszélt az átélt pillanatokról: „Mindannyian ott ültünk az öltözőben, és nem tudtuk, hogy a Benficának még szüksége van egy gólra a továbbjutáshoz. Amikor a kapus felment, csak azt kérdeztük: miért rohan előre? Hiszen ha a Real kontrából kiegyenlít, mi kihullunk a legjobb nyolcból. De végül ez nagyszerű stratégia volt Josétól, hiszen megszerezték a negyedik gólt.”

Arra a kérdésre, hogy küld-e köszönőüzenetet régi riválisának, Guardiola mosolyogva válaszolt: „Igen, természetesen!”

A Manchester City eközben a saját mérkőzését sikerrel vette, a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasarayt 2–0-ra győzte le Erling Haaland és Rayan Cherki találatával.

Guardiola összességében elégedetten értékelt: „Az első félidő jobb volt, mint a második. Nagyon örülök, hogy a legjobb nyolc között végeztünk, főleg annak fényében, mennyire megváltozott a Bajnokok Ligája. Amikor 16-17 éve elkezdtem edzősködni, egészen más volt ez a versenysorozat. Ma minden csapat elképesztően erős.”

A nyolc közé jutással a Manchester City elkerülte a februári rájátszást, és Guardiola reményei szerint együttese a tavaszi egyenes kieséses szakaszra érheti el csúcsformáját: „Bízom benne, hogy márciusra, a nyolcaddöntőre a lehető legjobb állapotban leszünk.”

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Manchester City–Galatasaray 2–0 (Haaland 11., Cherki 29.)
Benfica–Real Madrid 4–2 (Schjelderup 36., 54., Pavlidisz 45+5. – 11-esből, Trubin 90+8., ill. K. Mbappé 30., 58.)

    
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal8823–4+1924
  2. Bayern München87122–8+1421
  3. Liverpool86220–8+1218
  4. Tottenham852117–7+1017
  5. Barcelona851222–14+816
  6. Chelsea851217–10+716
  7. Sporting CP851217–11+616
  8. Manchester City851215–9+616
  9. Real Madrid85321–12+915
10. Internazionale85315–7+815
11. Paris SG842221–11+1014
12. Newcastle United842217–7+1014
13. Juventus834114–10+413
14. Atlético Madrid841317–15+213
15. Atalanta841310–10013
16. Bayer Leverkusen833213–14–112
17. Borussia Dortmund832319–17+211
18. Olympiakosz Pireusz832310–14–411
19. FC Bruges831415–17–210
20. Galatasaray83149–11–210
21. Monaco82428–14–610
22. Qarabag831413–21–810
23. Bodö/Glimt823314–15–19
24. Benfica83510–12–29
25. Marseille83511–14–39
26. Pafosz82338–11–39
27. Union Saint-Gilloise8358–17–99
28. PSV Eindhoven822416–1608
29. Athletic Bilbao82249–14–58
30. Napoli82249–15–68
31. Köbenhavn822412–21–98
32. Ajax8268–21–136
33. Eintracht Frankfurt811610–21–114
34. Slavia Praha8355–19–143
35. Villarreal8175–18–131
36. Kajrat Almati8177–22–151

 

Ezek is érdekelhetik