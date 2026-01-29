Mourinho a labdaszedővel ünnepelte a Real-verést, Arbeloa magára vállalta a felelősséget

Nemzeti Sportrádió

2026.01.29.
José Mourinhónak bejöttek a húzásai a Real Madrid ellen (Fotó: Getty Images)
A Benfica szerda este egészen drámai körülmények között győzte le 4–2-re a Real Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligájában, és ezzel biztosította a helyét a sorozat rájátszásában. Amit a portugálok nagyon megünnepeltek a meccs után, mégpedig a playoffkörbe jutást, amiatt a spanyolok bánkódtak – rájátszásra kényszerülnek ugyanis ahelyett, hogy egyenes ágon bekerültek volna a legjobb 16 csapat közé. Az emlékezetes mérkőzést követően volt miről beszélni, és tudott is mit mondani a két gárda vezetőedzője, José Mourinho és Álvaro Arbeloa.

A Benficát irányító José Mourinho hatalmas ünneplésbe kezdett csapata negyedik gólját követően, ami a továbbjutást jelentette a Benfica számára az alapszakaszból. A sokat tapasztalt portugál sztáredző az egyik labdaszedő fiúval ünnepelte meg az „életmentő” kapusgólt, majd a meccs után őszintén bevallotta: mielőtt elrendelte, hogy Anatolij Trubin jöjjön előre fejelni a beíveléshez, még abban a hiszemben volt, hogy csapata 3–2-vel is továbbjutó: „Amikor végrehajtottam a cseréket, azt hittem, hogy továbbjutók vagyunk, de aztán másodpercekkel később mondták, hogy mégsem. A szabadrúgással szerencsénk volt, Trubin pedig történelmi gólt szerzett, szerintem nagyon is megérdemelten” – fogalmazott a mérkőzést követően Mourinho.

„Nagyon rászolgáltunk a győzelemre. Mbappénak két helyzete volt, és abból két gólt szereztek. A Benfica számára hihetetlen megtiszteltetés ez a siker, mert hosszú idő telt el azóta, hogy utoljára találkoztunk volna velük, és nyilvánvaló, mit jelent legyőzni a Real Madridot – folytatta értékelését Mourinho, aki nem tudott válaszolni arra, hogy a rájátszásban két korábbi csapata, a Real Madrid és az Internazionale közül melyiket szeretné jobban. – Mindkét klubot imádom, már régen jártam náluk. Öröm ilyen barátokkal találkozni, mint ma (szerdán – a szerk.) is. Mindkettő olyan csapat, amely képes lehet megnyerni a Bajnokok Ligáját.”

A portugál szakember azt is elmondta, a meccs után elnézést kért kollégájától és korábbi játékosától, Álvaro Arbeloától, amiért talán túlságosan is vehemensen ünnepelte csapata győztes találatát: „Bocsánatot kértem tőle, de Arbeloa is volt futballista, és megérti, hogy ez egy eszeveszett pillanat volt.”

„Nyilvánvaló, hogy ma messze nem voltunk azon a szinten, amin szerettünk volna lenni, tekintve a mérkőzés nehézségét, az ellenfél szintjét és azt, hogy mi forgott kockán számunkra – kezdte találkozó utáni értékelését Álvaro Arbeloa, a Real Madrid vezetőedzője. – Ahhoz, hogy ilyen meccseket meg tudjunk nyerni, sok dolgot kell jól csinálni, nem csak egyet, ezeket pedig kilencven percen át kell hozni. Nem ez az első alkalom, hogy egy kapus gólt szerez a csapatom ellen, de nyilvánvalóan kockáztatnunk kellett, mivel két játékossal kevesebben voltunk és gólt kellett volna szereznünk ahhoz, hogy bejussunk a legjobb nyolcba. Ők is kockáztattak, és végül ők nyertek...”

A madridiak mestere elmondta, egyáltalán nem lepte meg a Mourinho-féle Benfica teljesítménye, a vereséget pedig teljes mértékben magára vállalja: „Én vagyok a felelős a vereségért, ahogy Albacetében is én voltam. Nem tudom, ott volt-e azon a sajtótájékoztatón, de akkor is elmondtam, és most elmondom újra: mindenért felelősnek érzem magam, amikor a dolgok nem mennek jól és nem érjük el a céljainkat. Nem mintha ezzel kiestünk volna a Bajnokok Ligájából, két meccs ugyanis előttünk van, és azzal a céllal fogunk nekivágni, hogy bejussunk a következő körbe.”

A mérkőzésen két gólt szerző Kylian Mbappé edzőjénél is sokkal kritikusabban fogalmazott: „Borzasztóan játszottunk. Amikor három kettőre vereségre álltunk, a negyedik gól már semmin nem változtatott. Egy kicsit kínos, de nem változtat semmin. A múlt héten játszottunk néhány jó meccset, most azonban nem, következetességre van tehát szükségünk. Mindenből hiányzik egy kicsi. Nem fogom azt mondani, hogy ez hozzáállás vagy játék kérdése, mert szerintem ez egy általános probléma, márpedig a Bajnokok Ligájában minden részlet fontos.”

„Nincs egyértelmű magyarázatom, hiányzik a folytonosság a játékunkból; ez egy olyan probléma, amit meg kell oldanunk. Nem lehetünk az egyik nap jók, a másik nap pedig rosszak, egy bajnokcsapat ugyanis nem ezt teszi. Egy kicsit fájó ez a helyzet, mert a februárt szerettük volna a fejlődésre felhasználni, de megérdemeljük azt a helyzetet, amiben most vagyunk” – fűzte hozzá a francia világbajnok.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 4–2 (2–1) 
Lisszabon, Estádio da Luz, 64 305 néző. Vezette: Massa (olasz)
BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Barreiro, Aursnes – Prestianni (Joao Rego, 87.), Szudakov (Barrenechea, 83.), Schjelderup (A. Silva, 90+3.) – Pavlidisz (F. Ivanovic, 90+3.). Vezetőedző: José Mourinho
REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio, Huijsen (Alaba, 79.), Carreras (Brahim Díaz, 79.) – Arda Güler (Cestero, 79.), Tchouaméni (Camavinga, 55.), Jude Bellingham – Mastantuono (Rodrygo, 55.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Schjelderup (36., 54.), Pavlidisz (45+5. – 11-esből), Trubin (90+8.), ill. K. Mbappé (30., 58.)
Kiállítva: R. Asencio (90+2.), Rodrygo (90+7.)

    
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal8823–4+1924
  2. Bayern München87122–8+1421
  3. Liverpool86220–8+1218
  4. Tottenham852117–7+1017
  5. Barcelona851222–14+816
  6. Chelsea851217–10+716
  7. Sporting CP851217–11+616
  8. Manchester City851215–9+616
  9. Real Madrid85321–12+915
10. Internazionale85315–7+815
11. Paris SG842221–11+1014
12. Newcastle United842217–7+1014
13. Juventus834114–10+413
14. Atlético Madrid841317–15+213
15. Atalanta841310–10013
16. Bayer Leverkusen833213–14–112
17. Borussia Dortmund832319–17+211
18. Olympiakosz Pireusz832310–14–411
19. FC Bruges831415–17–210
20. Galatasaray83149–11–210
21. Monaco82428–14–610
22. Qarabag831413–21–810
23. Bodö/Glimt823314–15–19
24. Benfica83510–12–29
25. Marseille83511–14–39
26. Pafosz82338–11–39
27. Union Saint-Gilloise8358–17–99
28. PSV Eindhoven822416–1608
29. Athletic Bilbao82249–14–58
30. Napoli82249–15–68
31. Köbenhavn822412–21–98
32. Ajax8268–21–136
33. Eintracht Frankfurt811610–21–114
34. Slavia Praha8355–19–143
35. Villarreal8175–18–131
36. Kajrat Almati8177–22–151

 

 

Ezek is érdekelhetik